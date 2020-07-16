В компании намерены освободить производственные мощности для выпуска новой консоли Xbox Series X. Некоторое время модели Xbox One S будут выпускать периферийные производства, поэтому у потребителей еще будет шанс купить приставку.

Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S

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