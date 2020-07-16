Технологии
Evo-rus.comMicrosoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S
В компании намерены освободить производственные мощности для выпуска новой консоли Xbox Series X. Некоторое время модели Xbox One S будут выпускать периферийные производства, поэтому у потребителей еще будет шанс купить приставку.
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Microsoft начала останавливать производство Xbox One X и Xbox One S без привода
CyberSport.ruвчера в 22:27
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Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
Армия и оружие
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
Началась внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом военного ведомства в Национальном центре управления обороной.
Известия 03:41
Наука
Назван главный признак осложнений от коронавируса
Французские ученые назвали главную отличительную черту пациентов, для которых высок риск тяжелых осложнений COVID-19.
Lenta.ru 15 июля в 23:46
Политика
Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
РБК вчера в 16:34
Армия и оружие
Азербайджан угрожает запустить ракеты по атомной станции Армении
Причиной угрозы со стороны Баку является официально неподтвержденное заявление Еревана о намерении ударить по Мингячевирскому водохранилищу.
Дума ТВ 04:28
Общество
Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
Происшествия
Сотрудников МВД в Ленобласти пришли обыскивать сотрудники ФСБ
Следователи про поддержке бойцов ФСБ устроили обыски в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Гатчинскому району Ленинградской области.
Первое антикоррупционное СМИ 04:17
Общество
Около 10% реанимационных коек для пациентов с COVID-19 занято в России
В России занято 10% реанимационных коек для пациентов с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
Москва 24 04:36
Общество
В Красноярске учительница написала ЕГЭ по химии
Накануне свои знания проверяла учительница химии из школы №32 Ольга Юмашева.
ИА 1-Line вчера в 22:31
Космос
Китайская ракета миссии на Марс доставлена на стартовую площадку
Утром 17 июля «Чанчжэн-5» была установлена на стартовой площадке.
Популярная механика 02:00
Происшествия
Колонна военной техники смяла легковушку и газель под Ярославлем
По словам очевидцев, военные "Уралы" на въезде в Петровск двигались с дистанцией более 100 м. Между машинами вклинились газель и легковушка, в результате чего оба гражданских автомобиля смяло военной техникой.
Газета.Ru 04:22
Шоу-бизнес
Аршавин признался, что предпочел бы больше не видеть первую жену
Футболист Андрей Аршавин дал откровенное интервью, в котором заявил, что уже семь лет не контактирует с бывшей женой, телеведущей Юлией Барановской, и рад этому факту.
iReactor вчера в 03:25
Политика
Песков отметил схожесть характеров Путина и Эрдогана
Президенты России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган имеют похожие характеры, благодаря которым им удается решать сложные задачи.
Газета.Ru 04:50
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 98 случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки отмечается значительный прирост заболевших COVID-19 – выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает сегодня оперативный штаб.
ВЕТТА 03:29
Киберспорт
В «Лабиринте Аганима» исправили ошибки и обновили баланс
Утром 17 июля разработчики Dota 2 выпустили обновление для режима «Лабиринт Аганима», с которым внесли множество балансных правок и устранили ряд ошибок.
Dota2.ru вчера в 21:48
Экономика
Mastercard изменит правила конвертации валют
Международная платёжная система Mastercard анонсировала изменение правил конвертации валют по картам в долларах и евро, передаёт РБК со ссылкой на бюллетень, разосланный российским банкам.
RT на русском 04:06
Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
Интерфакс 04:52
Здоровье
Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
Российская газета 04:14
Общество
В Иркутской области восемь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Восемь человек получили 100 балльный результат по ЕГЭ: двое по информатике (Ангарск, Шелехов), шесть по литературе (Ангарск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Иркутск), рассказали в министерстве образования Иркутской области, сообщает 17 июля 2020 года пресс-служба регионального правительства.
Областная газета (г. Иркутск) 03:27
Игры
Пираты, мушкетёры, Роб Рой: про что могла сделать игру Sucker Punch вместо Ghost of Tsushima
Самым сложным для реализации оказался масштаб проекта: Ghost of Tsushima превышает inFamous: Second Son в несколько раз, и почти все уже освоенные инструменты (кроме системы визуальных эффектов) авторам в новой игре не пригодились.
3DNews 04:59
Общество
«Радон» завершил рекультивацию зараженного участка Юго-Восточной хорды
Рекультивация участка и вывоз зараженного радиацией грунта в районе строительства Юго-Восточной хорды рядом с Московским заводом полиметаллов завершены.
РБК 00:55
Происшествия
Адвокат основателя проекта «Омбудсмен полиции» сообщил о возбуждении еще двух уголовных дел
По словам защитника Сергея Бадамшина, Владимира Воронцова обвиняют в оскорблении представителя власти.
Эхо Москвы 03:31
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
Экономика
Собянин заявил о созданном в Москве «запасе прочности» перед эпидемией
Приостановка работы кафе, ресторанов и торговых предприятий затронула каждого москвича, при этом в последние годы Москве удалось создать «запас прочности» на случай кризиса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире радио «Комсомольская правда».
РБК 04:32
Культура
Лукашенко: белорусы никогда не встают на колени перед вызовами времени
RT на русском вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Для Пригожина случившееся не стало неожиданностью — он давно боялся, что экс-супруга потеряет недвижимость и лишит детей наследства.
WomanHit.ru 04:45