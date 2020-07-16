Компания Microsoft уведомила о прекращении производства Xbox двух моделей - One X и S. Речь идет об основных консолях без стандартного дисковода. Базовые Xbox One продолжат поставляться на мировые рынки. Во время пандемии спрос на консоли резко возрос.

Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S

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