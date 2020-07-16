Игры
Дни24Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S
Компания Microsoft уведомила о прекращении производства Xbox двух моделей - One X и S. Речь идет об основных консолях без стандартного дисковода. Базовые Xbox One продолжат поставляться на мировые рынки. Во время пандемии спрос на консоли резко возрос.
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Microsoft начала останавливать производство Xbox One X и Xbox One S без привода
CyberSport.ruвчера в 22:27
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Религия
В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом
Известия вчера в 22:01
Экономика
Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года
Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM вчера в 12:40
Наука
Жирная рыба защищает мозг от негативных факторов среды
ToDay News Ufa вчера в 11:50
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
Происшествия
СК: идентифицировать останки Николая II поможет 3D-модель его шляпы
В Следственном комитете РФ сообщили "Известиям", что по итогам различных экспертиз следствие пришло к выводу, что останки принадлежат Николаю II, его семье и лицам из их окружения.
Московский Комсомолец вчера в 18:24
Общество
В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса
В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:31
Политика
Конгрессмен США анонсировал законопроект против «российских хакеров»
Законопроект против «российских хакеров» в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в палату представителей Конгресса США, сообщил лидер республиканского меньшинства Кевин Маккарти.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Общество
В Twitter сообщили, что хакеры взломали около 130 аккаунтов
Неизвестные хакеры взломали около 130 учетных записей сети микроблогов Twitter в ходе скоординированного нападения в среду.
ТАСС вчера в 23:22
Здоровье
Министр здравоохранения РФ оценил ситуацию с коронавирусом в регионе
Сегодня в Екатеринбург приехал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Областная газета 01:44
Наука
Ученые назвали среднее количество мыслей у человека за сутки
Считая сами переходы, исследователи смогли получить представление о том, сколько примерно мыслей возникает в голове у человека в течение дня.
Live24 вчера в 06:29
Футбол
За сутки семье погибшего футболиста «Локомотива» собрали 10 млн
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.
Pravda.Ru вчера в 02:43
Футбол
В понедельник «Химки» объявят, где будут играть в следующем сезоне
«Результат матча в Кубке России не повлияет на то, где команда будет играть в следующем сезоне», - приводит ТАСС слова Терюшкова.
Советский спорт вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Маша Распутина посетовала на низкий уровень современной культуры
Распутина придерживается мнения Марии Шукшиной, которая недавно заявила, что современные артисты уничтожают духовность российской молодежи.
Подмосковье Сегодня вчера в 13:20
Армия и оружие
Армения оценила обстановку на границе с Азербайджаном
РИА Новости 01:17
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США в Сан-Диего потушен спустя четыре дня
Пожар на корабле Военно-морских сил (ВМС) США Bonhomme Richard на военной базе в Сан-Диего потушен спустя четыре дня, сообщает NBC News со ссылкой на заявление представителя командования Тихоокеанского флота США контр-адмирала Филипа Собека.
Газета.Ru вчера в 18:15
Происшествия
В Иркутской области ликвидировали две подпольные оружейные мастерские
REGNUM вчера в 23:03
Энергетика
Нефть Brent подешевела до $43,22 на фоне осторожных настроений
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 по московскому времени составляет $43,22 за баррель, что на $0,15 (0,35%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Интерфакс 01:39
Шоу-бизнес
Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в суде в защиту Джонни Деппа
Актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради предоставили письменные показания в защиту своего бывшего возлюбленного Джони Деппа в лондонском суде, где рассматривается иск актера о клевете в отношении британского таблоида.
НТВ вчера в 22:15
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в Кузбассе выросло до 15
На 14 июля в Кузбассе у 2 553 человек подтвержден коронавирус. выздоровели 1 222 человека, в том числе 49 за сутки.
Kursk.com 14 июля в 01:59
Здоровье
Еще четыре столичных стационара возобновили прием плановых пациентов
65 процентов московских КТ-центров вернулись к плановому приему пациентов Узнать больше о профилактике коронавируса и методах борьбы с заболеванием можно в спецпроекте mos.ru.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:00
Общество
В МЧС предупредили о ливнях с грозами на Кубани
"Экстренное предупреждение местами в крае, исключая Сочи, ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду", - говорится в сообщении.
РИА Новости 01:48
Общество
Россияне рассказали о влиянии самоизоляции на отношения в их семье
Отмечается, что почти каждый пятый россиянин (18%) заявил об ухудшении отношений с супругом во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
ТК Звезда 01:16
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 15 июля в 16:55
Общество
В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России
«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК вчера в 08:59