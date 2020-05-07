В ближайшее время пользователям расскажут о функции Smart Delivery,с помощью которой одну игру можно будет использовать сразу на двух приставках - Xbox One и Xbox Series X.На очереди такие игры, как Halo Infinite, Wasteland 3, Minecraft Dungeons, Microsoft Flight Simulator и другие.

Microsoft расскажет о новых играх для Xbox Series X

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