Игры

RuNews24.ruRuNews24.ruMicrosoft расскажет о новых играх для Xbox Series X

В ближайшее время пользователям расскажут о функции Smart Delivery,с помощью которой одну игру можно будет использовать сразу на двух приставках - Xbox One и Xbox Series X.На очереди такие игры, как Halo Infinite, Wasteland 3, Minecraft Dungeons, Microsoft Flight Simulator и другие.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

[СТРИМ] – Inside Xbox. Первые игры для Xbox Series X!

Городской портал Новый Нижнийвчера в 16:00

Microsoft назвала первые игры, которые получат бесплатный апгрейд до версии для Xbox Series X

CyberSport.ruвчера в 23:08

Оптимизированные для Xbox Series X игры обеспечат стабильные 120 fps в разрешении 4K

3DNewsвчера в 14:04

Microsoft представила первые игры для Xbox Series X

МИТвчера в 13:27

Xbox показала новые игры для консоли Series X

Известиявчера в 22:21

Yakuza 7, Assassin’s Creed Valhalla, DiRT 5: что показали на презентации Xbox Series X

Игромания.рувчера в 11:39

Microsoft показала метку адаптированных игр для Xbox Series X

Asteraвчера в 05:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 00:20, Ашберн

Комментарии

Происшествия

ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение

Газета.Ru 06 мая в 18:27
31
Происшествия

В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова

РИА Новости вчера в 03:03
2,4K
Происшествия

Основателя проекта «Омбудсмен полиции» обвинили в вымогательстве

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что обвинение предъявлено администратору паблика в социальных сетях, который был задержан сотрудниками полиции по подозрению в вымогательстве денежных средств в крупном размере.
РБК вчера в 17:31
461
Общество

Рабочий день для сотрудников на удаленке предлагают нормировать в РФ

Во время весенней думской сессии депутаты рассмотрят предлагаемые "Еиной Россией" поправки для внесения в Трудовой кодекс. которые бы нормировали рабочий день для сотрудников, работающих в адаленном режиме.
РЕН ТВ вчера в 17:20
Кино

Новые фото со съемок продолжения «Аватара» появились в Сети

Фотография со съемочной площадки продолжения культовой кинокартины от режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар» появилась в Сети.
ФАН вчера в 09:55
22
Общество

Десятиэтажный долгострой у «белого дома» в Екатеринбурге начнут сносить на этой неделе

Два корпуса долгостроя на Октябрьской площади, 5 в Екатеринбурге начнут сносить сегодня, 8 мая.
Екатеринбург Онлайн вчера в 22:30
Армия и оружие

Первые С-500 поступят в Вооруженные силы РФ в 2021 году

Ожидается, что Вооруженные силы Российской Федерации получат первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021 году.
Вести.Ru вчера в 22:36
2
Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru вчера в 14:38
1K
Армия и оружие

Сын Микояна рассказал о советском прототипе американского космолета

О советском космическом корабле «Буран», который стартовал с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя «Молния» и приземлялся на бетонную полосу по-самолетному, знают многие.
Московский Комсомолец вчера в 07:17
Фигурное катание

Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru вчера в 14:05
9
Кино

Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая

iReactor 06 мая в 10:07
255
Общество

В Новой Москве снесли съёмочную площадку «Дома-2»

Для съёмок шоу власти выделили новый участок.
Говорит Москва 06 мая в 11:57
553
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
3,2K
Наука

Древние египтяне представляли небо в виде железной миски с водой

Американский египтолог Виктория Альманса-Вильяторо предполагает, что древние египтяне представляли небо в виде округлой железной емкости, наполненной водой.
Pravda.Ru вчера в 10:00
Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия вчера в 13:18
224
Кино

Netflix продлила «Жизнь после смерти» на третий сезон

Лондон, 7 мая 2020, 10:30 — REGNUM Британский комедийно-драматический сериал «Жизнь после смерти» продлили на третий сезон.
REGNUM вчера в 03:30
Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для новых моделей Lada

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня вчера в 06:02
121
Киберспорт

Авторы Disintegration объявили дату релиза шутера

Игра выйдет 16 июня на ПК и консолях. Дату релиза авторы показали в сюжетном трейлере.
CyberSport.ru вчера в 11:11
Общество

В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России

По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы.
ТАСС вчера в 22:41
5
Игры

Electronic Arts выпустит ремастер оригинального Mass Effect

NewInform вчера в 03:48
12
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

4 мая Национальный центр управления обороной России сообщил, что корабли Северного флота взяли на сопровождение ударную группу НАТО в Баренцевом море.
Известия вчера в 23:04
1,8K
Общество

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая

В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс вчера в 17:42
491
Общество

Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ 06 мая в 09:35
2,5K
Путешествия

В Турции отели введут ограничения для туристов

ToDay News Ufa 06 мая в 14:27
16
Общество

В РАН рассказали об обработке продуктов для профилактики коронавируса

Все продукты, приобретённые в супермаркетах и на рынках, рекомендуется обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта для профилактики коронавируса, сообщила ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко.
RT на русском вчера в 22:52
45
Общество

Выплаты на детей от 3 до 7 лет произведут в июле

В рамках антикризисных мер Госсобрание Якутии приняло закон, инициированный Главой республики Айсеном Николаевым, о выплате ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет включительно.
Якутия Daily вчера в 21:47
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
2K
Общество

Собянин заявил о 300 тысячах заразившихся коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом составляет около 300 тысяч.
Lenta.ru вчера в 05:16
1,6K
Хоккей

«Дыр-team». 20 лет главному провалу в истории российского хоккея

РБК вчера в 02:53
Общество

Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью Пятому каналу рассказал о часто забываемом способе распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 17:24
11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное