Игры
RuNews24.ruMicrosoft расскажет о новых играх для Xbox Series X
В ближайшее время пользователям расскажут о функции Smart Delivery,с помощью которой одну игру можно будет использовать сразу на двух приставках - Xbox One и Xbox Series X.На очереди такие игры, как Halo Infinite, Wasteland 3, Minecraft Dungeons, Microsoft Flight Simulator и другие.
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Microsoft назвала первые игры, которые получат бесплатный апгрейд до версии для Xbox Series X
CyberSport.ruвчера в 23:08
Yakuza 7, Assassin’s Creed Valhalla, DiRT 5: что показали на презентации Xbox Series X
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Во время весенней думской сессии депутаты рассмотрят предлагаемые "Еиной Россией" поправки для внесения в Трудовой кодекс. которые бы нормировали рабочий день для сотрудников, работающих в адаленном режиме.
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Lenta.ru вчера в 14:05
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Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая
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В Новой Москве снесли съёмочную площадку «Дома-2»
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Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
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Американский египтолог Виктория Альманса-Вильяторо предполагает, что древние египтяне представляли небо в виде округлой железной емкости, наполненной водой.
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В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
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Electronic Arts выпустит ремастер оригинального Mass Effect
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Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
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Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая
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Общество
Собянин заявил о 300 тысячах заразившихся коронавирусом в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реальное число заразившихся коронавирусом составляет около 300 тысяч.
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Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн в интервью Пятому каналу рассказал о часто забываемом способе распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 17:24