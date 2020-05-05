Игры
iXBT.comMicrosoft показала загрузочный экран Xbox Series X
Уже известно, что 7 мая речь, помимо самой приставки, пойдет об игре Assassin’s Creed Valhalla. О чем Microsoft расскажет в июне – не сообщается, но в июле компания представит игры собственной разработки (созданные Xbox Game Studios). Между тем, серийное производство Xbox Series X уже началось.
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Комментарии
Общество
СМИ пишет о «тайной связи» гибели Босова и задержания Быкова
Утверждается, что Босов и Быков были связаны по бизнесу в сфере природных ресурсов, который оба строили в 1990-х годах.
РИА Новости 18:47
Здоровье
Переболевший коронавирусной инфекцией москвич рассказал, как лежал на ИВЛ
35-летний москвич Денис Пономарёв почти два месяца лечился в разных больницах от коронавирусной инфекции и двух разновидностей пневмонии.
RT на русском 12:38
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Происшествия
На Сахалине выявлены три новых случая заражения коронавирусом
Южно-Сахалинск, 8 мая 2020, 04:05 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом выявлены на Сахалине за последние сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
REGNUM 21:05
Политика
Из мэрии Иркутска ушли Ким, Козулина и Жичина
С 6 мая из администрации уволена заммэра, глава Ленинского округа Татьяна Жичина, вместо неё и. о. главы округа назначен Александр Попов, заведующий сектором городской среды отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ округа.
Московский Комсомолец 06:20
Шоу-бизнес
Кара Делевинь и Эшли Бенсон расстались
Модель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон ("Милые обманщицы") разошлись после двух лет отношений.
ИА InterMedia 04:52
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Экономика
В МВФ ухудшили прогноз для стран с формирующимся рынком на 2020 год
Странам с формирующимся рынком потребуется более $2,5 трлн на борьбу с коронавирусной инфекцией, заявила главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат 8 мая на видеоконференции в вашингтонском Совете по международным делам.
ИА Красная Весна 20:30
Культура
Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере
Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv вчера в 04:33
Политика
Польский эксперт предрек раскол Европы из-за «Северного потока — 2»
Газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, однако завершение проекта будет означать подрыв единства и согласованности Евросоюза во внешней политике, заявил польский эксперт Камиль Зайончковский в беседе с Polskie Radio.
РИА Новости 19:28
Армия и оружие
Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Днем Победы и отдал приказ о праздничных салютах 9 мая.
ТАСС 18:55
Шоу-бизнес
Джигурда вызвал на бой Александра Емельяненко
Напомним, инициатором поединка с 56-летним телеведущим был снова эпатажный 59-летний шоумен. Однако журналист не принял вызов на бой.
Вестник 09:57
Происшествия
«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире
ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК 05:11
Общество
Ъ предупредил о возможном закрытии половины магазинов одежды в Москве
После снятия карантинных мер в Москве может открыться только половина магазинов одежды, обуви и аксессуаров.
РИА Новости 01:56
Наука
Созданы растения, которые могут светиться
Во время новой работы гены светящихся грибов специалисты пересадили в растения табака.
Rusargument 04 мая в 17:32
Космос
Китай произвел первый запуск ракеты «Чанчжэн-5В»
Примечательно, что указанная миссия является не только пробным полетом современной ракеты-носителя "Чанчжэн-5В", но и первым испытательным запуском прототипа Crew Spacecraft, который представляет собой новейший пилотируемый космический корабль.
OAnews 05 мая в 11:15
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Фигурное катание
Роднина прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Плющенко откажется от выступлений и будет тренировать Трусову 24 на 7. Он заявил, что сделает все возможное, чтобы сделать из Трусовой чемпионку.
ГЛАС.RU 06:25
Общество
СМИ узнали о переходе судов на обычный график работы после 11 мая
Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК 20:44
Общество
Вирусолог напомнил о часто забываемом пути заражения коронавирусом
Доктор медицинских наук, вирусолог и профессор Анатолий Альтштейн в интервью "Пятому каналу" рассказал о часто забываемом способе распространения новой коронавирусной инфекции.
РЕН ТВ 20:38
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант 10:16
Игры
Из-за сложности технологий в The Medium будет фиксированная камера
Игромания.ру 14:12
Общество
В Петербурге введут обязательный масочный режим
Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости 12:46
Общество
В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»
Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
Российская газета вчера в 09:09
Авто
Беспилотники Volvo выйдут на дороги через два года
В 2022 году Volvo представит усовершенствованную версию архитектуры SPA 2, которая ляжет в основу XC90 следующего поколения.
Motor вчера в 10:47
Экономика
Стоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч
Стоимость биткоина в ходе торгов превысила отметку $10 тысяч впервые с 19 февраля, сообщает РИА Новости.
RT на русском 20:32
Общество
В Подмосковье продлили режим ограничений
Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском 16:42
Здоровье
В Мордовии начнут выпускать препарат для борьбы с коронавирусом
Предприятие "Биохимик" в Мордовии подготовили к выпуску препарат, который блокирует в клетках размножение вируса и эффективен при борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства Мордовии.
ТАСС 12:12
Здоровье
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
В Москве умерла главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева, заразившаяся коронавирусом.
РИА Новости 07:29