Игры
Игромания.руMicrosoft покажет свои игры для Xbox Series X в июле
На трансляции в первую очередь расскажут о проектах, которые будут использовать функцию Smart Delivery — это когда при покупке игры на Xbox One пользователь автоматически получает и версию для Xbox Series X. Вместе с этим сегодня Microsoft анонсировала инициативу Xbox 20/20, в рамках которой корпорация будет ежемесячно проводить видеопрезентации о своей консоли нового поколения.
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Эксклюзивы от внутренних студий и не только – Microsoft рассказала о планах насчёт презентаций игр до запуска Xbox Series X
Городской портал Новый Нижний05 мая в 22:00
Microsoft будет проводить ежемесячные трансляции про Xbox Series X. 7 мая – лишь первая из них
Cyber.sports.ru05 мая в 12:40
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