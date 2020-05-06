На трансляции в первую очередь расскажут о проектах, которые будут использовать функцию Smart Delivery — это когда при покупке игры на Xbox One пользователь автоматически получает и версию для Xbox Series X. Вместе с этим сегодня Microsoft анонсировала инициативу Xbox 20/20, в рамках которой корпорация будет ежемесячно проводить видеопрезентации о своей консоли нового поколения.

Microsoft покажет свои игры для Xbox Series X в июле

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