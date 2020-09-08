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Известия
Известия

Microsoft представила бюджетную консоль Xbox Series S

Microsoft официально представила бюджетную консоль Xbox Series S, которая станет «младшей» в новой линейке. Об этом сообщается во вторник, 8 сентября, в публикации официального Twitter-аккаунта Xbox.В источнике
С чего всё началось
Microsoft официально анонсировала
 вторую консоль нового поколения под названием Xbox Series S. В компании подтвердили, что консоль будет стоить $ 299.
Чемпионат04:12
Подробнее о событии
Известия

Microsoft представила бюджетную консоль Xbox Series S

Известия06:46
Игромания.ру

Официально: Microsoft анонсировала Xbox Series S за 299 долларов

Игромания.ру03:18
РИА Новости

Microsoft внезапно раскрыл дешевую игровую консоль Xbox Series S

РИА Новости06:56
Телеканал 360°

Стала известна цена новых Xbox Series X и Xbox Series S

Телеканал 360°05:24
3DNews

Мал да удал: доступная Microsoft Xbox Series S позволит играть в разрешении 1440p с частотой 120 FPS

3DNews06:43
МИТ

Microsoft кажется вызвала путаницу с анонсом Series S

МИТ08:34
iXBT.com

Xbox Series X и Xbox Series S можно будет купить по подписке за $35 и $25 в месяц с 10 ноября

iXBT.com06:08

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газета00:17
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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Шнуров опубликовал стихотворение о Ефремове после оглашения приговора

Известия Музыкант Сергей Шнуров опубликовал стихотворение собственного сочинение об актере Михаиле Ефремове, которого суд сегодня признал виновным по делу о смертельном ДТП и приговорил к 8 годам колонии общего режима.
РЕН ТВ09:17
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Меркель заявила, что вердикт по «Северному потоку — 2» будет общеевропейским

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что конечное решение по "Северному потоку - 2" в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального не принято, но оно будет носить общеевропейский, а не германский характер, передает РИА "Новости".
Газета.Ru08:50
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Сидорова победила в прыжках с шестом на чемпионате России

Второе место заняла Ирина Иванова, третьей стала Аксана Гатауллина, обе спортсменки показали результат 4,50 м. Сидорова, которая является действующей чемпионкой мира по легкой атлетике, завоевала свою четвертую золотую медаль на чемпионатах России и обошла по этому показателю двукратную олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву, в активе которой три золота национальных первенств.
РИА Новости08:35

Правительство вернулось к обсуждению строительства ВНХК

Правительство по поручению президента России Владимира Путина вернулось к обсуждению возможных параметров проекта «Роснефти» по строительству нефтехимического комплекса в Находке (ВНХК), рассказали «Ведомостям» три источника, знакомых с обсуждением, и подтвердили в аппарате курирующего ТЭК вице-премьера Юрия Борисова.
Ведомости06:09
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Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой

В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.рувчера в 05:54
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Легендарный ЗИЛ возродят в виде полноприводного внедорожника

Автомобиль представляет собой армейский внедорожник, адаптированный для спецподразделений США, в основе которого лежит платформа Jeep, а под капотом установлен бензиновый мотор HEMI V8 от Chrysler Group объемом 6,4 литра или дизельный агрегат на 6,0 литра.
Новые автомобили09:07
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