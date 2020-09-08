Microsoft представила бюджетную консоль Xbox Series S
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Microsoft представила бюджетную консоль Xbox Series S
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Microsoft официально представила бюджетную консоль Xbox Series S, которая станет «младшей» в новой линейке. Об этом сообщается во вторник, 8 сентября, в публикации официального Twitter-аккаунта Xbox.В источнике
С чего всё началось
Microsoft официально анонсировала
вторую консоль нового поколения под названием Xbox Series S. В компании подтвердили, что консоль будет стоить $ 299.
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