Игры

Газета.RuГазета.RuMicrosoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett. Устройство, которое теперь выглядит практически как персональный компьютер, появится в продаже зимой следующего года.
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с чего всё началось
Microsoft на официальном YouTube-канале показала
, как будет выглядеть игровая консоль следующего поколения Xbox Series X, которая поступит в продажу в конце 2020 года.
Полит.ру04:13

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Дизайн новой Xbox высмеяли в Сети и разобрали на мемы

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Газета.Ru02:07

Microsoft представила Xbox нового поколения

Lenta.ru06:06
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Калифорнийские ученые установили место самой глубокой точки суши - каньон, скрытый массивом ледника Денмана в восточной части Антарктиды.
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Футболист тульского «Арсенала» опроверг переход в «Динамо»

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На тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» спасатели нашли тело второго погибшего в результате пожара — офицера службы живучести судна.
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Футбол

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своём официальном сайте назвал символическую сборную по итогам 6-го тура группового этапа Лиги Европы, матчи которого были сыграны вчера, 12 декабря.
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Кубок мира. Биатлонист Логинов стал третьим в спринте

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В санкциях против России увидели положительный эффект

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США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

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Президент России Владимир Путин сообщил о планах по дальнейшему развитию мер поддержки рождаемости.
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