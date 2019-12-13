Игры

Газета.RuГазета.RuMicrosoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett. Устройство, которое теперь выглядит практически как персональный компьютер, появится в продаже зимой следующего года.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Microsoft анонсировала новую Xbox Series X

ТАСС02:49

Microsoft назвала новое поколение консолей Xbox Series X

News.ruвчера в 21:21

Новый Xbox Series X анонсировали в Сети

Телеканал 360°02:33

Компания Microsoft анонсировала консоль нового поколения

Говорит Москва01:53

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Газета.Ru02:07

Опубликован трейлер, посвященный Xbox следующего поколения

Sport24.ruвчера в 23:21

Microsoft показала дизайн приставки Xbox нового поколения

Znak.com02:44
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 03:07, Ашберн
Спорт

Президент лыжной федерации Норвегии извинился перед Вяльбе

Президент норвежской лыжной федерации Эрик Рёсте принёс извинения сборной России за свой призыв отстранить россиян от участия в Кубке мира после решения ВАДА.
Чемпионат 02:25
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия вчера в 17:11
Происшествия

Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано

Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.
ТАСС 00:28
Происшествия

В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу, возбуждено дело

Газета.Ru 02:01
Происшествия

На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием

Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Российская газета 00:29
Спорт

Российские гандболистки сыграют со сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ

В полуфинал из группы 1 вышли сборная Норвегии, которая сыграет со ставшими вторыми в группе 2 испанками, и сборная Нидерландов, которая встретится с победительницами группы 2 россиянками.
РИА Новости 11 декабря в 08:39
Общество

В убийстве журналиста Шеремета обвинили украинского рок-музыканта

Киевский рок-музыкант Андрей Антоненко, известный под псевдонимом Riffmaster, сообщил, что ему предъявили обвинения в убийстве журналиста Павла Шеремета.
РЕН ТВ вчера в 09:09
Футбол

Российские клубы впервые за 18 лет не сыграют в еврокубковой весне

Впервые с 2001 года ни один российский клуб не будет представлен в еврокубковой весне.
Vprognoze.ru 01:37
Хоккей

Панарин признан первой звездой четверга в регулярном чемпионате НХЛ

РИА Новости 03:00
Общество

В России прогнозируют рекордную убыль населения по итогам 2019 года

Согласно оперативному докладу о ходе исполнения федерального бюджета за январь — сентябрь текущего года, численность постоянного населения Российской Федерации по состоянию на 1 сентября 2019 года составила 146,7 млн человек.
RT на русском 02:42
Армия и оружие

Полковник ВСУ публично извинился за слова об интеграции с войсками ЛДНР

Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, полковник Ноздрачев, который накануне, 12 декабря, заявил о возможности "реинтегрироваться" с защитниками Донбасса, дезавуировал свое заявление и принес публичные извинения.
ИА Новороссия 01:39
Культура

Гарик Харламов отомстит Асмус за интимные сцены в фильме

После интимной сцены в фильме «Текст» Кристина Асмус с одной стороны стала одной из самых востребованных актрис в стране, в другой – подверглась шквалу критики в сети от людей, которые считают, что жена и мать не может позволять себе такие откровенности.
ИнфоСМИ 02:44
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице

Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Накануне.Ru 11 декабря в 17:13
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:37
Политика

Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам, сообщает телеканал "Россия".
РИА Новости вчера в 09:30
Политика

Трамп заявил о большой победе Джонсона на выборах в Британии

Консервативная партия во главе с премьером Соединенного Королевства Борисом Джонсоном уверенно побеждает на выборах в Великобритании, отметил президент США Дональд Трамп.
Экономика сегодня 00:21
Общество

В Хорватии протестуют владельцы электрокаров

За 6 минут акции на заправки образовалась очередь из машин с ДВС. До открытого конфликта не дошло, электрокары уехали до приезда полиции.
Avtodrug вчера в 04:53
Политика

Путин присвоил врио главы Иркутской области Кобзеву специальное звание

Игорь Кобзев, временно исполняющий обязанности главы Иркутской области, распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина, представлен к специальному званию — генерал-полковник внутренней службы.
iReactor 00:47
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
Экономика

Госдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM вчера в 08:31
Экономика

ЦБ отозвал лицензии у двух банков

ЦБ с 13 декабря отозвал лицензии у Кранбанка (город Иваново) и кредитной организации "Невский народный банк" (Санкт-Петербург), говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости 01:57
Происшествия

В Москве трехлетний ребенок отравился наркотиками отца

В Москве врачи нашли наркотик в крови трехлетнего мальчика, госпитализированного с менингитом. Вещество принадлежало отцу ребенка.
Lenta.ru 03:00
Происшествия

В Новой Зеландии нашли тела шести погибших из-за извержения вулкана

Полиция Новой Зеландии обнаружила тела шести погибших из-за извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, которое произошло 9 декабря.
РБК вчера в 20:09
Общество

Суд ужесточил наказание экс-главе компании, строившей Восточный

Ранее ТМК заявляла, что причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома стали действия Гребнева, который покупал яхты и строил особняк.
РИА Новости вчера в 22:54
Политика

Германия попросила США не вводить санкции против России

Глава МИД Германии Хайко Маас попросил США не вводить санкции против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает газета Handelsblatt.
Lenta.ru 00:50
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала о своих запоях

Bimru.ru 02:31
Авто

Kia показала новый фирменный логотип

Южнокорейская компания KIA зарегистрировала новый фирменный логотип, который в перспективе могут получить будущие модели бренда.
Автоновости дня вчера в 11:55
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж

Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Вокруг ТВ 01:12
Наука

Кефир может восстановить поражённую алкоголем печень

Дни24 10 декабря в 20:35
Происшествия

В Кузбассе мать и сын почти полгода держали в рабстве молодую женщину

REGNUM вчера в 23:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное