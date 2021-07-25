Дни24Microsoft представила сертифицированные контроллеры для Flight SimulatorУстройство имеет кнопки и переключатели, предназначенные для контроля за перемещением воздушного лайнера.Дни24Выход чемодана приурочен к релизу Microsoft Flight Simulator на консолях Microsoft.CyberSport.ruТакже Microsoft сообщила, что доходы игрового сегмента компании в прошлом квартале выросли на 357 млн долларов (или на 11%), в сравнении с прошлым годом.Игромания.руСейчас компания активно усиливает поставки устройства, но пока ничего обещать не может.ЧемпионатЧитать далееСвернутьДни24Дни24Cyber.sports.ruiXBT.comИгромания.руПодробнее о событииГеймплей Microsoft Flight Simulator на Xbox Series SCyber.sports.ru25 июля в 09:14Microsoft представила сертифицированные контроллеры для Flight SimulatorДни2425 июля в 12:00Xbox Series X и S — самые быстропродаваемые консоли MicrosoftИгромания.ру01:39Microsoft сделала Xbox «мобильной»: выпущен эксклюзивный чемодан Xbox Series SiXBT.comвчера в 13:09Создан специальный чемодан для транспортировки консоли Xbox вместе с аксессуарамиFerra18:31Высокие продажи Xbox Series X|S помогли Microsoft увеличить квартальную выручкуGamemag.ru19:47Названо количество проданных PS5Чемпионатвчера в 12:22Показать ещёОценить14Поделиться