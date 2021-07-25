К месту нападения медведя на туристов в Красноярском крае вылетел вертолет

Следственно-оперативная группа вылетела в природный парк "Ергаки" в Красноярском крае, где медведь напал на туристов, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.