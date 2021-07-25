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Microsoft представила сертифицированные контроллеры для Flight Simulator

Устройство имеет кнопки и переключатели, предназначенные для контроля за перемещением воздушного лайнера.
Дни24
Выход чемодана приурочен к релизу Microsoft Flight Simulator на консолях Microsoft.
CyberSport.ru
Также Microsoft сообщила, что доходы игрового сегмента компании в прошлом квартале выросли на 357 млн долларов (или на 11%), в сравнении с прошлым годом.
Игромания.ру
Сейчас компания активно усиливает поставки устройства, но пока ничего обещать не может.
Чемпионат

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