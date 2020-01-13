Технологии

РИА НовостиРИА НовостиMicrosoft прекращает поддержку Windows 7

Microsoft завершает поддержку Windows 7 в пользу Windows 10. Пользователи все еще смогут работать на ней, однако операционная система перестанет получать обновления. В компании такое решение объяснили тем, что ОС уже более десяти лет.
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Windows 7 лишилась техподдержки

Вести.Ruвчера в 18:12

Microsoft прекратила поддержку Windows 7. Чем грозит и как быть

iXBT.comвчера в 16:01

Компания Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Московский Комсомолецвчера в 16:43

Microsoft прекратила техподдержку операционной системы Windows 7

ТАССвчера в 17:46

Великолепная «семерка»

Российская газетавчера в 13:55

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

РБКвчера в 19:38

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

РИА Новости02:22
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Политика

Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
RT на русском 02:02
Экономика

Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3%.
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Хоккей

Овечкин обогнал Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Lenta.ru 01:32
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В Кемерове четыре человека пострадали в массовом ДТП

Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием семи автомобилей в областном центре.
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Политика

В Иране арестовали причастных к крушению украинского самолета

Lenta.ru 02:51
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
Политика

Президент Эстонии рассказала, как надежды не оправдала Россия

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Кино

Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Актуальные Новости 00:05
Экономика

Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК.
РИА Новости 01:28
Финансы

Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов

Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.
Интерфакс 02:27
Политика

Россия призывает США и Иран к диалогу – Лавров

Россия выступает с призывом, чтобы США и Иран проявили сдержанность и решили разногласия между странами в рамках диалога.
ПолитРоссия 02:39
Финансы

Российские компании рекордно взяли в долг

Российские компании рекордно взяли в долг в 2019 году — объем привлеченных через выпуск облигаций средств оказался наибольшим за всю историю, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные агентства Cbonds.
Lenta.ru 02:37
Футбол

Семак рассказал, когда ждать возвращения Малкома в общую группу

Александр Кокорин с самого начала зимних тренировочных сборов будет тренироваться в общей группе, Малком будет заниматься фрагментарно.
78.ru 02:14
Общество

В Челябинске снег окрасился в зеленый цвет

Российская газета 02:09
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Общество

Кудрин оценил масштаб коррупции в России

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин прокомментировал ситуацию с коррупцией в стране.
RT на русском 00:18
Происшествия

В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами

Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
РБК 02:51
Армия и оружие

Найден без признаков жизни в блиндаже: опровергнут фейк о гибели контрактника ВСУ в результате обстрела

По последним сведениям, на позиции 56-й отдельной механизированной бригады без признаков жизни был обнаружен 26-летний военнослужащий.
Военное обозрение 01:48
Происшествия

В Петербурге пять цистерн с топливом сошли с рельсов

Пять цистерн с дизельным топливом сошли с рельсов на станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский, разлива топлива не произошло, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.
РИА Новости 02:04
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что оплачивает отпуск с новым избранником

Ольга Бузова случайно проговорилась, что самостоятельно оплатила отпуск с новым избранником.
RuNews24.ru 03:14
Политика

Индия получает российские ЗРС С-400 по графику

REGNUM 02:33
Политика

СБ ООН по инициативе РФ обсудит доклад ОЗХО по инциденту в Сирии

Россия выступила с инициативой проведения 20 января встречи Совета Безопасности ООН для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийской Думе.
Известия вчера в 19:48
Происшествия

Жительница Гатчины убила бывшего мужа за попытку изнасиловать ее дочь

Жительница города Гатчина (Ленобласть) задушила экс-супруга, пытавшегося изнасиловать ее несовершеннолетнюю дочь.
ЛОТ 01:37
Политика

Захарова удивилась отказу Варшавы праздновать освобождение от фашистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление тем, что в Польше не будут проводиться официальные памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения Варшавы от фашистских захватчиков.
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Единоборства

Макгрегор признался в пьянстве перед боем с Нурмагомедовым

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал, что перед боем с Хабибом Нурмагомедовым в 2018 году злоупотреблял алкоголем.
Известия вчера в 22:30
Здоровье

КС обязал медиков предоставлять документы умерших пациентов их родным

Согласно решению Конституционного суда (КС) РФ, медучреждения обязаны обусловливать доступ родных, супругов либо других заинтересованных граждан к медицинской документам умершего пациента.
Актуальные Новости вчера в 08:55
Происшествия

Садальский пошутил про выпавшую из окна модель

Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
РИА Новости вчера в 18:11
Автоспорт

Восьмой этап ралли «Дакар-2020» завершился победой экипажа Каргинова

Экипаж Андрея Каргинова команды «КАМАЗ-мастер» показал лучший результат на восьмом этапе ралли «Дакар-2020».
Inc-news.ru 01:38
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Пропавшую под Екатеринбургом школьницу нашли в машине с мужчиной

РИА Новости 01:02
Общество

В брауншвейгской колбасе обнаружили превышение пищевых добавок

Роскачество выявило по итогам проверки "Брауншвейгской" сырокопчёной колбасы превышение содержания пищевых добавок Е251 и Е252 (нитраты калия и натрия) в пяти торговых марках этого продукта, при этом в двух случаях - превышение максимально допустимого уровня, сообщается в пресс-релизе организации.
РИА Новости 00:31
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