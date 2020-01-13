Технологии
РИА НовостиMicrosoft прекращает поддержку Windows 7
Microsoft завершает поддержку Windows 7 в пользу Windows 10. Пользователи все еще смогут работать на ней, однако операционная система перестанет получать обновления. В компании такое решение объяснили тем, что ОС уже более десяти лет.
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Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Экономика
Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3%.
Происшествия
В Кемерове четыре человека пострадали в массовом ДТП
Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием семи автомобилей в областном центре.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Экономика
Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК.
Финансы
Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов
Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.
Политика
Россия призывает США и Иран к диалогу – Лавров
Россия выступает с призывом, чтобы США и Иран проявили сдержанность и решили разногласия между странами в рамках диалога.
Финансы
Российские компании рекордно взяли в долг
Российские компании рекордно взяли в долг в 2019 году — объем привлеченных через выпуск облигаций средств оказался наибольшим за всю историю, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные агентства Cbonds.
Футбол
Семак рассказал, когда ждать возвращения Малкома в общую группу
Александр Кокорин с самого начала зимних тренировочных сборов будет тренироваться в общей группе, Малком будет заниматься фрагментарно.
Общество
В Челябинске снег окрасился в зеленый цвет
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
Кудрин оценил масштаб коррупции в России
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин прокомментировал ситуацию с коррупцией в стране.
Происшествия
В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами
Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
Армия и оружие
Найден без признаков жизни в блиндаже: опровергнут фейк о гибели контрактника ВСУ в результате обстрела
По последним сведениям, на позиции 56-й отдельной механизированной бригады без признаков жизни был обнаружен 26-летний военнослужащий.
Происшествия
В Петербурге пять цистерн с топливом сошли с рельсов
Пять цистерн с дизельным топливом сошли с рельсов на станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский, разлива топлива не произошло, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что оплачивает отпуск с новым избранником
Ольга Бузова случайно проговорилась, что самостоятельно оплатила отпуск с новым избранником.
Политика
СБ ООН по инициативе РФ обсудит доклад ОЗХО по инциденту в Сирии
Россия выступила с инициативой проведения 20 января встречи Совета Безопасности ООН для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийской Думе.
Происшествия
Жительница Гатчины убила бывшего мужа за попытку изнасиловать ее дочь
Жительница города Гатчина (Ленобласть) задушила экс-супруга, пытавшегося изнасиловать ее несовершеннолетнюю дочь.
Политика
Захарова удивилась отказу Варшавы праздновать освобождение от фашистов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление тем, что в Польше не будут проводиться официальные памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения Варшавы от фашистских захватчиков.
Единоборства
Макгрегор признался в пьянстве перед боем с Нурмагомедовым
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал, что перед боем с Хабибом Нурмагомедовым в 2018 году злоупотреблял алкоголем.
Здоровье
КС обязал медиков предоставлять документы умерших пациентов их родным
Согласно решению Конституционного суда (КС) РФ, медучреждения обязаны обусловливать доступ родных, супругов либо других заинтересованных граждан к медицинской документам умершего пациента.
Происшествия
Садальский пошутил про выпавшую из окна модель
Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
Автоспорт
Восьмой этап ралли «Дакар-2020» завершился победой экипажа Каргинова
Экипаж Андрея Каргинова команды «КАМАЗ-мастер» показал лучший результат на восьмом этапе ралли «Дакар-2020».
Общество
В брауншвейгской колбасе обнаружили превышение пищевых добавок
Роскачество выявило по итогам проверки "Брауншвейгской" сырокопчёной колбасы превышение содержания пищевых добавок Е251 и Е252 (нитраты калия и натрия) в пяти торговых марках этого продукта, при этом в двух случаях - превышение максимально допустимого уровня, сообщается в пресс-релизе организации.