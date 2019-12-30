Технологии
Газета.RuMicrosoft прекращает поддержку Windows 7
Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице. Последним днем поддержки операционной системы, которой более 10 лет, будет 14 января 2020 года.
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с чего всё началось
Корпорация Microsoft напомнила, что с 14 января 2020 года прекращает поддержку Windows 7. В заявлении уточняется, что компьютер будет работать и со старой операционной системой, однако компания не будет предоставлять техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.Коммерсантъвчера в 22:05
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