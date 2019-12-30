с чего всё началось

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице. Последним днем поддержки операционной системы, которой более 10 лет, будет 14 января 2020 года.

Политика Кадыров высказался об убийстве генерала Сулеймани Глава Чечни в своем Телеграм-канале прокомментировал гибель иранского генерала, который был убит накануне ракетным ударом вооруженных сил США.

Гаджеты Biostar опубликовала первое изображение материнской платы на Intel Z490 В целом же публикация тизерного изображения компанией Biostar указывает на скорый выход данной материнской платы, а соответственно, уже довольно скоро выйдут и процессоры Intel Comet Lake-S.

Экономика Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.

Гаджеты В этом году AMD превзойдет Apple Во второй половине текущего года AMD может сместить компанию Apple с места крупнейшего заказчика TSMC на выпуск продукции по нормам 7 нм (с учетом двух вариантов литографии — DUV и EUV).

Спорт WADA определило размер взноса для России на 2020 год Сумма обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2020 году составит более миллиона долларов, следует из документа, опубликованного на сайте организации.

Финансы Курс доллара на Мосбирже снизился до 61,83 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 15 копеек и составил 61,83 рубля.

Космос На МКС отправят инкубатор с каннабисом Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.

Политика Путин в послании ФС затронет проблему снижения доходов населения Владимир Путин в работе над посланием президента РФ Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны.

Экономика Россия перестала поставлять нефть в Беларусь В конце декабря Александр Лукашенко заявил, что Беларусь в 2020 году намерена закупить у России около 22 млрд кубометров газа и примерно 24 – 25 млн тонн нефти.

Политика В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.

Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом Росстандарт опубликовал список автозаправочных станций с некачественным топливом, факты фальсификации которого были выявлены в 2019 году, следует из сообщения агентства, размещенного на сайте.

Шоу-бизнес Кэмерон Диаз впервые стала матерью в 47 лет Актриса Кэмерон Диаз родила дочь от гитариста Бенджи Мэддена. О появлении малышки на свет Диаз написала в своем Instagram.