с чего всё началось

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержи операционной системы Windows 7, говорится на их официальной странице. Последним днем поддержки операционной системы, которой более 10 лет, будет 14 января 2020 года.

Политика Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за убийство Сулеймани Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Общество Синоптики сообщили об аномальной погоде в России в январе Условия для теплой, изменчивой погоды с температурами на 6–10 градусов выше нормы создают антициклоны, которые формируются в теплом воздухе — на южных широтах.

Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.

Здоровье Неутешительный диагноз владимирской медицины Отремонтировать медицинские объекты в Струнино администрация Владимирской области обязалась к концу 2019 года.

Армия и оружие Джабаров прокомментировал убийство Сулеймани Убийство иранского генерала Касема Сулеймани дестабилизирует и без того сложную ситуацию в регионе.

Общество Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Футбол Генсек IFAB: «Офсайд есть офсайд, даже сантиметровый» Лукас Бруд, генеральный секретарь Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB), занимающегося регулированием правил игры в футбол, пояснил, как следует работать видеоассистенту (ВАР) при определении положения вне игры.

Политика В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.