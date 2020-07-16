Судя по всему, консоль без привода продаётся ожидаемо средне, да и на складах её наверняка хранится не так много. Она изначально запускалась больше как эксперимент, призванный помочь прощупать рынок на предмет интереса к полностью цифровой коробке, не имеющей привода для чтения дисков.

Microsoft прекращает производство Xbox One X и Xbox One S без привода

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