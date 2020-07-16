Игры

Машины и МеханизмыМашины и МеханизмыMicrosoft прекращает производство Xbox One X и Xbox One S без привода

Судя по всему, консоль без привода продаётся ожидаемо средне, да и на складах её наверняка хранится не так много. Она изначально запускалась больше как эксперимент, призванный помочь прощупать рынок на предмет интереса к полностью цифровой коробке, не имеющей привода для чтения дисков.
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Microsoft прекращает производство Xbox One X и Xbox One S без дисковода

Игромания.ру14:10

Xbox Series X не будет поддерживать игры для Kinect

МИТ16:38

Уходит эпоха: Microsoft прекращает выпуск Xbox One X и бездисковой Xbox One S

Srnsk15:23

Xbox One X всё. Microsoft прекращает производство флагманской консоли и Xbox One S All-Digital Edition

iXBT.com16:06

Xbox One X и Xbox One S без дисковода сняли с производства

The GEEK15:45

Microsoft прекратила производство Xbox One X и цифровой версии Xbox One S

3DNews15:37

Microsoft планирует выпускать игры как для Xbox Series X, так и для Xbox One

CyberSport.ru12:37
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Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины

Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
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Общество

Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске

РИА Новости 06:01
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Дмитрий Певцов показал супругу Ольгу Дроздову в шортах и без макияжа

На снимке супруга актера запечатлена без капли макияжа и в мини-шортах.
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Армия и оружие

Армения и Азербайджан возобновили вооруженные столкновения на границе

Обстрелы в Тавушской области между военными Армении и Азербайджаном возобновились на границе Товузовского района Азербайджана и Тавушской области Армении.
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Финансы

В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки

"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
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Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой

Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
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Футбол

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» взяли верх над «Кристал Пэлас» в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.
Советский спорт 17:17
Происшествия

На Сахалине в бухте Тихой обнаружен труп пропавшего мужчины

Южно-Сахалинск, 17 июля 2020, 03:56 — REGNUM На Сахалине на берегу бухты Тихая в Макаровском районе обнаружен труп мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.
REGNUM 20:56
Шоу-бизнес

Ольга Бузова разделась для обложки журнала Playboy в четвертый раз

Ольга Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз.
Газета Metro 12:49
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Политика

Трутнев: решение о назначении врио губернатора Хабаровского края будет принимать президент

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
ТАСС 21:14
Армия и оружие

Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США

Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне.
Российская газета 09:10
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Политика

Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
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Здоровье

В Бурятии подтвердили 44 новых случая заражения SARS-CoV-2

Улан-Удэ, 16 июля 2020, 06:51 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:51
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
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Общество

Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ

Жалобы ипотечных заемщиков на невозможность вывести недвижимость из-под залога после выплаты кредита, вероятнее всего, связаны с ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК.
РБК 08:59
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Армия и оружие

В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп

Вашингтон, 17 июля 2020, 02:29 — REGNUM Американская гиперзвуковая ракета, о которой с середины мая говорит президент США Дональд Трамп, прошла лётные испытания в марте 2020 года, сообщил 16 июля телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.
REGNUM 19:29
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Общество

Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице, скорее всего, удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
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Кино

Опубликованы первые кадры аниме-сериала по Dragonʼs Dogma

Киноафиша России 02:26
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Общество

Twitter заблокировал все аккаунты, которые пытались сменить пароль

Компания заблокировала все учетные записи, в которых за последние 30 дней отмечены попытки смены пароля.
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Шоу-бизнес

Агутин рассказал, как ему удалось сохранить брак с Варум после измены

После празднования окончания одного музыкального фестиваля в 2011 году появились скандальные фотоснимки Агутина, целующегося с неизвестной девушкой.
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Армия и оружие

Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи ЕС

РФ разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи Евросоюза, если Америка установит аналогичные ракеты на территории Европы.
Piter.tv 03:32
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Кино

В сериале «Оби-Ван Кеноби» появится Энакин Скайуокер

Как стало известно изданию LRM от собственных источников, в сериале «Оби-Ван Кеноби», киностудии Lucasfilm, появится важный для вселенной Звездных войн персонаж.
RuNews24.ru 09:28
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Происшествия

Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали

Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 14:09
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Здоровье

Министр здравоохранения РФ встретился с главой Якутии

Глава Якутии поблагодарил руководство Минздрава России за помощь в противодействии вирусу и рассказал о ситуации в республике.
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Политика

Помпео рассказал об условиях проведения саммита США и КНДР

Как сообщает телеканал Fox News, госсекретарь США Майкл Помпео перечислил условия проведения личной встречи президента США Дональда Трампа с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.
Московский Комсомолец 18:27
Политика

В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу

Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности (входит в Минобороны России) Сергей Рыжков заявил, что Соединенные Штаты решили выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос, а также стремясь избежать инспекции американской территории.
Известия 20:55
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Технологии

Пользователи Windows остались без Paint после обновления

Пользователи операционной системы Windows остались без Paint после обновления. Кроме того, пропали и другие стандартные программы.
РЕН ТВ 13:12
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Авто

Правительство РФ установило новые правила продажи красивых автономеров

Проект постановления правительства, устанавливающий правила их резервирования, и проект поправок в закон о регистрации транспорта прошли антикоррупционную экспертизу, пишет «РГ».
Автоновости дня 13:30
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Общество

Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям

Учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева попробовала сдать ЕГЭ и удивилась увиденным заданиям.
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Наука

В Африке найден костяной топор возрастом 1,4 миллиона лет

Находку обнаружили при раскопках в Эфиопии, где ранее были найдены орудия из камня.
Evo-rus.com 10:13
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