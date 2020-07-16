Игры
Машины и МеханизмыMicrosoft прекращает производство Xbox One X и Xbox One S без привода
Судя по всему, консоль без привода продаётся ожидаемо средне, да и на складах её наверняка хранится не так много. Она изначально запускалась больше как эксперимент, призванный помочь прощупать рынок на предмет интереса к полностью цифровой коробке, не имеющей привода для чтения дисков.
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Общество
Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины
Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов показал супругу Ольгу Дроздову в шортах и без макияжа
На снимке супруга актера запечатлена без капли макияжа и в мини-шортах.
Актуальные Новости 06:00
Армия и оружие
Армения и Азербайджан возобновили вооруженные столкновения на границе
Обстрелы в Тавушской области между военными Армении и Азербайджаном возобновились на границе Товузовского района Азербайджана и Тавушской области Армении.
Народные новости 00:34
Финансы
В ЦБ рассказали о дальнейшем снижении ключевой ставки
"Формулировка [сигнала рынку] была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения была использована", - сказал Заботкин.
ТАСС 06:54
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой
Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
Футбол
«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»
Футболисты «Манчестер Юнайтед» взяли верх над «Кристал Пэлас» в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.
Советский спорт 17:17
Происшествия
На Сахалине в бухте Тихой обнаружен труп пропавшего мужчины
Южно-Сахалинск, 17 июля 2020, 03:56 — REGNUM На Сахалине на берегу бухты Тихая в Макаровском районе обнаружен труп мужчины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.
REGNUM 20:56
Шоу-бизнес
Ольга Бузова разделась для обложки журнала Playboy в четвертый раз
Ольга Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз.
Газета Metro 12:49
Политика
Трутнев: решение о назначении врио губернатора Хабаровского края будет принимать президент
Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время примет решение о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края.
ТАСС 21:14
Армия и оружие
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США
Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне.
Российская газета 09:10
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Здоровье
В Бурятии подтвердили 44 новых случая заражения SARS-CoV-2
Улан-Удэ, 16 июля 2020, 06:51 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 23:51
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество
Росреестр объяснил проблемы с закладными по ипотеке режимом работы МФЦ
Жалобы ипотечных заемщиков на невозможность вывести недвижимость из-под залога после выплаты кредита, вероятнее всего, связаны с ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении Росреестра, поступившем в РБК.
РБК 08:59
Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Вашингтон, 17 июля 2020, 02:29 — REGNUM Американская гиперзвуковая ракета, о которой с середины мая говорит президент США Дональд Трамп, прошла лётные испытания в марте 2020 года, сообщил 16 июля телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.
REGNUM 19:29
Общество
Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице, скорее всего, удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
Кино
Опубликованы первые кадры аниме-сериала по Dragonʼs Dogma
Киноафиша России 02:26
Общество
Twitter заблокировал все аккаунты, которые пытались сменить пароль
Компания заблокировала все учетные записи, в которых за последние 30 дней отмечены попытки смены пароля.
Общественная служба новостей 16:07
Шоу-бизнес
Агутин рассказал, как ему удалось сохранить брак с Варум после измены
После празднования окончания одного музыкального фестиваля в 2011 году появились скандальные фотоснимки Агутина, целующегося с неизвестной девушкой.
CT news 20:57
Армия и оружие
Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи ЕС
РФ разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи Евросоюза, если Америка установит аналогичные ракеты на территории Европы.
Piter.tv 03:32
Кино
В сериале «Оби-Ван Кеноби» появится Энакин Скайуокер
Как стало известно изданию LRM от собственных источников, в сериале «Оби-Ван Кеноби», киностудии Lucasfilm, появится важный для вселенной Звездных войн персонаж.
RuNews24.ru 09:28
Происшествия
Задержанных за взятки сотрудников «Матросской тишины» арестовали
Двух сотрудников СИЗО-1 ("Матросская тишина") в Москве, которые получили порядка 5 миллионов рублей взяток, заключили под стражу, сообщила сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 14:09
Здоровье
Министр здравоохранения РФ встретился с главой Якутии
Глава Якутии поблагодарил руководство Минздрава России за помощь в противодействии вирусу и рассказал о ситуации в республике.
Московский Комсомолец Якутия 11:19
Политика
Помпео рассказал об условиях проведения саммита США и КНДР
Как сообщает телеканал Fox News, госсекретарь США Майкл Помпео перечислил условия проведения личной встречи президента США Дональда Трампа с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном.
Московский Комсомолец 18:27
Политика
В Минобороны назвали цель выхода США из Договора по открытому небу
Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности (входит в Минобороны России) Сергей Рыжков заявил, что Соединенные Штаты решили выйти из Договора по открытому небу (ДОН), желая взять под контроль весь космос, а также стремясь избежать инспекции американской территории.
Известия 20:55
Технологии
Пользователи Windows остались без Paint после обновления
Пользователи операционной системы Windows остались без Paint после обновления. Кроме того, пропали и другие стандартные программы.
РЕН ТВ 13:12
Авто
Правительство РФ установило новые правила продажи красивых автономеров
Проект постановления правительства, устанавливающий правила их резервирования, и проект поправок в закон о регистрации транспорта прошли антикоррупционную экспертизу, пишет «РГ».
Автоновости дня 13:30
Общество
Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям
Учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева попробовала сдать ЕГЭ и удивилась увиденным заданиям.
РИА Новости 18:47
Наука
В Африке найден костяной топор возрастом 1,4 миллиона лет
Находку обнаружили при раскопках в Эфиопии, где ранее были найдены орудия из камня.
Evo-rus.com 10:13