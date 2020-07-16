Игры

Машины и МеханизмыМашины и МеханизмыMicrosoft прекращает производство Xbox One X и Xbox One S без привода

Игровая консоль Xbox Series X поступит в продажу не раньше, чем через четыре месяца, но Microsoft уже активно готовится к релизу нового поколения, сокращая производство флагманской и бюджетной версий Xbox One.
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Microsoft начала останавливать производство Xbox One X и Xbox One S без привода

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Microsoft прекращает производство Xbox One X и Xbox One S без дисковода

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Xbox One X и Xbox One S без дисковода сняли с производства

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Microsoft прекратила производство Xbox One X и цифровой версии Xbox One S

3DNews15:37
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Новую ТЭЦ в Артеме перепроектируют на газ — Трутнев

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В ответ на закон "Об автономии Гонконга", подписанный президентом США Дональдом Трампом, в КНР заявили о подготовке ответных санкций в отношении американских организаций и физических лиц, имеющих отношение к документу.
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