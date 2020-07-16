Игровая консоль Xbox Series X поступит в продажу не раньше, чем через четыре месяца, но Microsoft уже активно готовится к релизу нового поколения, сокращая производство флагманской и бюджетной версий Xbox One.

Microsoft прекращает производство Xbox One X и Xbox One S без привода

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