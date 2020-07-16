Игры
Машины и МеханизмыMicrosoft прекращает производство Xbox One X и Xbox One S без привода
Судя по всему, консоль без привода продаётся ожидаемо средне, да и на складах её наверняка хранится не так много. Она изначально запускалась больше как эксперимент, призванный помочь прощупать рынок на предмет интереса к полностью цифровой коробке, не имеющей привода для чтения дисков.
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Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
Коммерсантъ вчера в 16:55
Происшествия
В Сан-Диего потушили пожар на военном корабле США
Пожарным удалось потушить возгорание на борту десантного корабля Bonhomme Richard на американской военной базе в Сан-Диего.
RT на русском 17:58
Космос
Станция Solar Orbiter прислала первые фотографии Солнца
Космический зонд Solar Orbiter прислал первые фотографии Солнца, сделанные на расстоянии 77 млн км от звезды.
Газета Metro 11:20
Политика
В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора по открытому небу, подписанному в 1992 году и начавшему действовать в 2002 году, так как Россия якобы не соблюдает свои обязательства по нему.
REGNUM 18:49
Происшествия
Источник сообщил о задержании с поличным московского наркополицейского
"По данным следствия подозреваемый, возглавляя один из отделов управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве незаконно получил от физлица почти 1,5 млн рублей и немедленно был задержан с поличным", - сказал источник.
Интерфакс 13:47
Футбол
«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт вчера в 10:59
Общество
Минтруд назвал новые категории граждан, которые смогут рассчитывать на детские выплаты
На выплаты смогут рассчитывать новые категории граждан. Судя по всему, «бумажной волокиты» теперь станет меньше.
Gorodkirov.ru 10:44
Армия и оружие
Россия впервые заложит «Мистрали» на судостроительном заводе в Крыму
Впервые в современной истории России закладываются два корабля нового класса — "вертолетоносец", типа российские "Мистрали", говорит источник.
iReactor 01:15
Гаджеты
Vivo представила для России смартфон X50 Pro с 60-кратным зумом
Недавно компания Vivo официально презентовала флагманский смартфон X50 Pro в России.
ToDay News Ufa 14:45
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 11:22
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США
Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев запрещал исполнительнице Ольге Орловой приезжать в США, где продолжительное время лечилась от рака его экс-возлюбленная Жанна Фриске.
Актуальные Новости 05:20
Здоровье
Власти Норильска заявили о сокрытии масштабов эпидемии
Мэр Ринат Ахметчин заявил, что в Норильске бушует эпидемия коронавируса, мест в госпитале практически не осталось, а краевые власти якобы не заботятся об оснащении больниц.
Коммерсантъ 13:34
Футбол
Гончаренко: «ЦСКА был ближе к победе, чем „Локомотив“»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» в матче 29-го тура РПЛ.
Бомбардир.ру 15:59
Происшествия
СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
RT на русском 19:15
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Происшествия
Обвиняемые в краже тысячи алмазов на 700 млн рублей предстанут перед судом
В ходе расследования у фигурантов изъяли 480 алмазов на сумму более 300 млн рублей.
Mockva.ru 13:23
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Армия и оружие
На границе Армении и Турции появились российские военные вертолеты
Военные подчеркнули, что это никак не связано с заявлениями Турции о поддержке Азербайджана, которую Анкара выразила на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе 12 июля.
Профиль вчера в 06:42
Шоу-бизнес
Нюша раскрыла причину расставания с Кридом
Певец Егор Крид не раз в своих интервью обвинял отца артистки в их расставании.
Рамблер 11:12
Общество
Активисты с баннером перекрыли Невский проспект в Петербурге
Петербургские активисты перекрыли Невский проспект. Telegram-каналы распространили фото и видео протестной акции.
Росбалт 08:51
Общество
На Аляске сохранят памятник правителю русских поселений
Памятник правителю русских поселений в Северной Америке решено оставить в городе Ситке на Аляске, сообщил мэр Ситки Гэри Пэкстон 16 июля агентству РИА Новости.
ИА Красная Весна 16:09
Наука
Связь серпинов с биливердином подарила лягушкам сине-зеленый окрас
N+1 14 июля в 08:35
Происшествия
Суд в Москве арестовал еще трех человек по делу о торговле детьми
Басманный суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, повлекшей по неосторожности смерть младенца, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 13:59
Здоровье
Минздрав Украины заявил о плане продлить карантин на месяц
Предварительно сообщается, что Минздрав Украины планирует продлить действие карантина еще на месяц, о чем сообщили журналисты «РБК-Украина».
Газета DAILY вчера в 12:38
Общество
В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
Общество
В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
RT на русском 16:17