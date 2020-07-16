Игры

Машины и МеханизмыМашины и МеханизмыMicrosoft прекращает производство Xbox One X и Xbox One S без привода

Судя по всему, консоль без привода продаётся ожидаемо средне, да и на складах её наверняка хранится не так много. Она изначально запускалась больше как эксперимент, призванный помочь прощупать рынок на предмет интереса к полностью цифровой коробке, не имеющей привода для чтения дисков.
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Xbox One X и Xbox One S без дисковода сняли с производства

The GEEK15:45

Microsoft прекратила производство Xbox One X и цифровой версии Xbox One S

3DNews15:37

Уходит эпоха: Microsoft прекращает выпуск Xbox One X и бездисковой Xbox One S

Srnsk15:23

Xbox One X всё. Microsoft прекращает производство флагманской консоли и Xbox One S All-Digital Edition

iXBT.com16:06

Microsoft прекращает производство Xbox One X и Xbox One S без дисковода

Игромания.ру14:10

Xbox Series X не будет поддерживать игры для Kinect

МИТ16:38

Microsoft планирует выпускать игры как для Xbox Series X, так и для Xbox One

CyberSport.ru12:37
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 19:53, Ашберн
Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

Коммерсантъ вчера в 16:55
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Происшествия

В Сан-Диего потушили пожар на военном корабле США

Пожарным удалось потушить возгорание на борту десантного корабля Bonhomme Richard на американской военной базе в Сан-Диего.
RT на русском 17:58
Политика

Лукашенко предложил закрепить требование службы в армии для президента

Газета.Ru 14:17
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Космос

Станция Solar Orbiter прислала первые фотографии Солнца

Космический зонд Solar Orbiter прислал первые фотографии Солнца, сделанные на расстоянии 77 млн км от звезды.
Газета Metro 11:20
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Политика

В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора по открытому небу, подписанному в 1992 году и начавшему действовать в 2002 году, так как Россия якобы не соблюдает свои обязательства по нему.
REGNUM 18:49
Происшествия

Источник сообщил о задержании с поличным московского наркополицейского

"По данным следствия подозреваемый, возглавляя один из отделов управления по борьбе с наркотиками ГУ МВД по Москве незаконно получил от физлица почти 1,5 млн рублей и немедленно был задержан с поличным", - сказал источник.
Интерфакс 13:47
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Гаджеты

NAS-хранилище TerraMaster F4-422 оборудовано портом 10GbE

3DNews 00:30
Футбол

«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт вчера в 10:59
Общество

Минтруд назвал новые категории граждан, которые смогут рассчитывать на детские выплаты

На выплаты смогут рассчитывать новые категории граждан. Судя по всему, «бумажной волокиты» теперь станет меньше.
Gorodkirov.ru 10:44
Армия и оружие

Россия впервые заложит «Мистрали» на судостроительном заводе в Крыму

Впервые в современной истории России закладываются два корабля нового класса — "вертолетоносец", типа российские "Мистрали", говорит источник.
iReactor 01:15
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Гаджеты

Vivo представила для России смартфон X50 Pro с 60-кратным зумом

Недавно компания Vivo официально презентовала флагманский смартфон X50 Pro в России.
ToDay News Ufa 14:45
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Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 11:22
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Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США

Знаменитый телеведущий Дмитрий Шепелев запрещал исполнительнице Ольге Орловой приезжать в США, где продолжительное время лечилась от рака его экс-возлюбленная Жанна Фриске.
Актуальные Новости 05:20
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Здоровье

Власти Норильска заявили о сокрытии масштабов эпидемии

Мэр Ринат Ахметчин заявил, что в Норильске бушует эпидемия коронавируса, мест в госпитале практически не осталось, а краевые власти якобы не заботятся об оснащении больниц.
Коммерсантъ 13:34
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Футбол

Гончаренко: «ЦСКА был ближе к победе, чем „Локомотив“»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» в матче 29-го тура РПЛ.
Бомбардир.ру 15:59
Происшествия

СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой

RT на русском 19:15
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Гаджеты

Компания Xiaomi представила компактную телеприставку за 40 евро

Goroday.ru 17:23
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Общество

В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России

РБК 08:59
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Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
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Происшествия

Обвиняемые в краже тысячи алмазов на 700 млн рублей предстанут перед судом

В ходе расследования у фигурантов изъяли 480 алмазов на сумму более 300 млн рублей.
Mockva.ru 13:23
Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
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Армия и оружие

На границе Армении и Турции появились российские военные вертолеты

Военные подчеркнули, что это никак не связано с заявлениями Турции о поддержке Азербайджана, которую Анкара выразила на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе 12 июля.
Профиль вчера в 06:42
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Шоу-бизнес

Нюша раскрыла причину расставания с Кридом

Певец Егор Крид не раз в своих интервью обвинял отца артистки в их расставании.
Рамблер 11:12
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Общество

Активисты с баннером перекрыли Невский проспект в Петербурге

Петербургские активисты перекрыли Невский проспект. Telegram-каналы распространили фото и видео протестной акции.
Росбалт 08:51
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Общество

На Аляске сохранят памятник правителю русских поселений

Памятник правителю русских поселений в Северной Америке решено оставить в городе Ситке на Аляске, сообщил мэр Ситки Гэри Пэкстон 16 июля агентству РИА Новости.
ИА Красная Весна 16:09
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Наука

Связь серпинов с биливердином подарила лягушкам сине-зеленый окрас

N+1 14 июля в 08:35
Происшествия

Суд в Москве арестовал еще трех человек по делу о торговле детьми

Басманный суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, повлекшей по неосторожности смерть младенца, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 13:59
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Здоровье

Минздрав Украины заявил о плане продлить карантин на месяц

Предварительно сообщается, что Минздрав Украины планирует продлить действие карантина еще на месяц, о чем сообщили журналисты «РБК-Украина».
Газета DAILY вчера в 12:38
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Общество

В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
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Общество

В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
RT на русском 16:17
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