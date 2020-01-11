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Политика Хафтар объяснил отказ подписать соглашение о прекращении огня Как сообщало ИА REGNUM, 14 января глава Ливийской национальной армии Халифа Хафтар уехал из Москвы без подписания соглашения о перемирии с Правительством национального согласия Ливии.

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Политика «Северный поток-2»: Труба может оказаться дырявой Напомним, швейцарский морской подрядчик «Газпрома» Allseas Group SA, или просто Allseas, 21 декабря 2019 года прекратила работы по «СП-2», уведомив российскую сторону коротеньким письмом, мол, «ожидайте решение руководства» по вопросу американских санкций.

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