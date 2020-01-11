Технологии
РБКMicrosoft прекратила поддержку Windows 7
Компания Microsoft с 14 января прекращает поддержку операционной системы Windows 7, говорится в сообщении на сайте компании.
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Политика
Лавров рассказал об итогах переговоров по Ливии
Переговоры о прекращения огня в Ливии прошли в понедельник в Москве с участием министров обороны и иностранных дел России, их коллег из Турции, а также лидеров противоборствующих сил самой африканской страны.
Экономика
Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета
Денежные средства в размере от двух до трех миллиардов рублей в год незаконно присваиваются из федерального бюджета России.
Общество
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов
Соединенные Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Общество
Экономист определил самый несчастный возраст россиян
Самым несчастливым возрастом для жителей России и других развивающихся стран является 48,2 года.
Армия и оружие
Макрон направит в Африку дополнительные войска
Франция отправит дополнительно 220 военнослужащих в центр французских объединенных сил операции "Бархан", которая борется с джихадистскими группировками в регионе Сахеля.
Наука
Учёные: Температура Мирового океана повышается с рекордной скоростью
В 2019 году температура Мирового океана повышалась стремительными темпами, что доказало "бесспорное и прогрессирующее" нагревание планеты Земля.
Шоу-бизнес
Инну Чурикову обокрали в Мадриде
Актрису Инну Чурикову обокрали в Мадриде. Как стало известно 5-tv.ru, сумма ущерба превысила 240 тысяч рублей.
Общество
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план – ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Политика
Канада упрекнула США за убийство Сулеймани: надо было предупредить
Как сообщает телеканал Global News, премьер-министр Канады Джастин Трюдо упрекнул администрацию президента США Дональда Трампа за решение ликвидировать командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани без предупреждения.
Политика
Ирина Гусева вошла в топ-20 самых эффективных депутатов Госдумы
Представляющая в Госдуме Заволжский избирательный округ депутат Ирина Гусева - единственный представитель региона, кто попал в топ-20 самых эффективных (полезных) депутатов.
Политика
СБ ООН обсудит расследование инцидента с химоружием в Сирии
Члены Совбеза ООН по инициативе России обсудят 20 января ситуацию вокруг расследования инцидента с якобы имевшим место применением химического оружия в сирийской Думе, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при организации Федор Стржижовский.
Авто
Toyota презентовала полноприводную спецверсию Toyota GR Yaris
Под капотом спецверсии Yaris установлен 1,6-литровый двигатель с мощностью 272 л.с. Также заявлено, что новая модель имеет 6-ступенчатую автоматическую трансмиссию.
Общество
Семьям с детьми предложили упростить переход на выгодную ипотеку
В Госдуму внесен законопроект, упрощающий для семейных россиян переход на ипотеку с более выгодными условиями.
Происшествия
Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы
Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Кино
Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года
Единоборства
Макгрегор оценил свой заработок от боя с Серроне
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Экономика
«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе
Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.
Здоровье
Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы
Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.
Армия и оружие
В Афганистане впервые применили ракету с лезвиями
В Афганистане впервые применили новейшую ракету AGM-114R9X с лезвиями для ликвидации одного из лидеров местной банды.
Игры
Grand Theft Auto IV больше недоступна в Steam
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Общество
Количество банкротств в России выросло на 57% за 2019 год
В России количество обанкротившихся граждан выросло на 57% за 2019 год. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные "Федресурса".
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Политика
Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю лекарств
Владимир Путин поручил освободить от уголовного наказания врачей, случайно потерявших лекарства, содержащие наркотические вещества.
Происшествия
На Алтае застрелили и сожгли в автомобиле двух человек
Как сообщает старший помощник руководителя ведомства Людмила Рязанцева, сожжённый автомобиль был обнаружен 10 января в поселке Затон.
Политика
Лавров прибыл с рабочим визитом на Шри-Ланку
Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом на Шри-Ланку. Об этом информирует РИА Новости.