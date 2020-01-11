Компания Microsoft с 14 января прекращает поддержку операционной системы Windows 7, говорится в сообщении на сайте компании.

Политика Лавров рассказал об итогах переговоров по Ливии Переговоры о прекращения огня в Ливии прошли в понедельник в Москве с участием министров обороны и иностранных дел России, их коллег из Турции, а также лидеров противоборствующих сил самой африканской страны.

Экономика Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета Денежные средства в размере от двух до трех миллиардов рублей в год незаконно присваиваются из федерального бюджета России.

Армия и оружие Макрон направит в Африку дополнительные войска Франция отправит дополнительно 220 военнослужащих в центр французских объединенных сил операции "Бархан", которая борется с джихадистскими группировками в регионе Сахеля.

Шоу-бизнес Инну Чурикову обокрали в Мадриде Актрису Инну Чурикову обокрали в Мадриде. Как стало известно 5-tv.ru, сумма ущерба превысила 240 тысяч рублей.

Политика Канада упрекнула США за убийство Сулеймани: надо было предупредить Как сообщает телеканал Global News, премьер-министр Канады Джастин Трюдо упрекнул администрацию президента США Дональда Трампа за решение ликвидировать командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани без предупреждения.

Политика СБ ООН обсудит расследование инцидента с химоружием в Сирии Члены Совбеза ООН по инициативе России обсудят 20 января ситуацию вокруг расследования инцидента с якобы имевшим место применением химического оружия в сирийской Думе, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при организации Федор Стржижовский.

Авто Toyota презентовала полноприводную спецверсию Toyota GR Yaris Под капотом спецверсии Yaris установлен 1,6-литровый двигатель с мощностью 272 л.с. Также заявлено, что новая модель имеет 6-ступенчатую автоматическую трансмиссию.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Экономика «Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.