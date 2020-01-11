Технологии

РБКРБКMicrosoft прекратила поддержку Windows 7

Компания Microsoft с 14 января прекращает поддержку операционной системы Windows 7, говорится в сообщении на сайте компании.
Читать в источнике
Комментировать117

Подробнее о событии

Microsoft настоятельно рекомендует пользователям Windows 7 обновить систему

МонаВиста03:01

Техническая поддержка Windows 7 прекратится с 14 января

Актуальные Новости11 января в 02:58

С 14 января прекратится техническая поддержка Windows 7

Уфимские Заметки11 января в 04:36

С 14 января прекратится техническая поддержка Windows 7

Челнинские известия11 января в 01:24

В Microsoft посоветовали пользователям Windows 7 обновить ПК

ToDay News Ufa06:06

Microsoft полностью прекратил поддержку ОС Windows 7

Astera16:55

Windows 7 лишилась техподдержки

Вести.Ru18:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 21:17, Ашберн
Происшествия

Студент признал вину по делу о покушении на жену депутата в Москве

РБК 15:06
Политика

Лавров рассказал об итогах переговоров по Ливии

Переговоры о прекращения огня в Ливии прошли в понедельник в Москве с участием министров обороны и иностранных дел России, их коллег из Турции, а также лидеров противоборствующих сил самой африканской страны.
ТВ Центр 14:10
Экономика

Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

Денежные средства в размере от двух до трех миллиардов рублей в год незаконно присваиваются из федерального бюджета России.
REGNUM 20:55
Общество

США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

Соединенные Штаты исключили Китай из списка валютных манипуляторов.
Известия 18:01
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 15:27
Общество

Экономист определил самый несчастный возраст россиян

Самым несчастливым возрастом для жителей России и других развивающихся стран является 48,2 года.
Известия 15:45
Армия и оружие

Макрон направит в Африку дополнительные войска

Франция отправит дополнительно 220 военнослужащих в центр французских объединенных сил операции "Бархан", которая борется с джихадистскими группировками в регионе Сахеля.
Российская газета 19:01
Наука

Учёные: Температура Мирового океана повышается с рекордной скоростью

В 2019 году температура Мирового океана повышалась стремительными темпами, что доказало "бесспорное и прогрессирующее" нагревание планеты Земля.
Life.ru 16:35
Шоу-бизнес

Инну Чурикову обокрали в Мадриде

Актрису Инну Чурикову обокрали в Мадриде. Как стало известно 5-tv.ru, сумма ущерба превысила 240 тысяч рублей.
Пятый канал 07:14
Общество

Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план – ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
РИА Новости 19:55
Политика

Канада упрекнула США за убийство Сулеймани: надо было предупредить

Как сообщает телеканал Global News, премьер-министр Канады Джастин Трюдо упрекнул администрацию президента США Дональда Трампа за решение ликвидировать командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани без предупреждения.
Московский Комсомолец 17:57
Политика

Ирина Гусева вошла в топ-20 самых эффективных депутатов Госдумы

Представляющая в Госдуме Заволжский избирательный округ депутат Ирина Гусева - единственный представитель региона, кто попал в топ-20 самых эффективных (полезных) депутатов.
Блокнот Волгоград 08:02
Политика

СБ ООН обсудит расследование инцидента с химоружием в Сирии

Члены Совбеза ООН по инициативе России обсудят 20 января ситуацию вокруг расследования инцидента с якобы имевшим место применением химического оружия в сирийской Думе, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при организации Федор Стржижовский.
РИА Новости 18:42
Авто

Toyota презентовала полноприводную спецверсию Toyota GR Yaris

Под капотом спецверсии Yaris установлен 1,6-литровый двигатель с мощностью 272 л.с. Также заявлено, что новая модель имеет 6-ступенчатую автоматическую трансмиссию.
Rusargument 11 января в 09:31
Общество

Семьям с детьми предложили упростить переход на выгодную ипотеку

В Госдуму внесен законопроект, упрощающий для семейных россиян переход на ипотеку с более выгодными условиями.
Российская газета 04:00
Происшествия

Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы

Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Российская газета 11 января в 15:16
Кино

Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года

RT на русском 12:26
Единоборства

Макгрегор оценил свой заработок от боя с Серроне

Газета.Ru 18:16
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском 13:14
Общество

Азербайджанский муж Нетребко отказался петь на одной сцене с армянкой

РИА Новости 17:02
Экономика

«Газпром» поймали на продаже своих акций самому себе

Госкомпанию поймали на странной сделке вскоре после того, как Московская биржа отказалась признать, что проданные акции находятся в свободном обращении.
Lenta.ru 11:21
Здоровье

Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы

Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.
Народные новости 02:43
Армия и оружие

В Афганистане впервые применили ракету с лезвиями

В Афганистане впервые применили новейшую ракету AGM-114R9X с лезвиями для ликвидации одного из лидеров местной банды.
Pravda.Ru 04:28
Игры

Grand Theft Auto IV больше недоступна в Steam

Актуальные Новости 11 января в 03:58
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru 06:03
Общество

Количество банкротств в России выросло на 57% за 2019 год

В России количество обанкротившихся граждан выросло на 57% за 2019 год. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные "Федресурса".
Газета.Ru 17:44
Происшествия

Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой

Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Российская газета 18:57
Политика

Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю лекарств

Владимир Путин поручил освободить от уголовного наказания врачей, случайно потерявших лекарства, содержащие наркотические вещества.
НТВ 07:05
Происшествия

На Алтае застрелили и сожгли в автомобиле двух человек

Как сообщает старший помощник руководителя ведомства Людмила Рязанцева, сожжённый автомобиль был обнаружен 10 января в поселке Затон.
REGNUM 03:29
Политика

Лавров прибыл с рабочим визитом на Шри-Ланку

Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом на Шри-Ланку. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском 20:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное