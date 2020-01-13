Технологии

РБКРБКMicrosoft прекратила поддержку Windows 7

Компания Microsoft с 14 января прекращает поддержку операционной системы Windows 7, говорится в сообщении на сайте компании.
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Великолепная «семерка»

Российская газета13:55

Windows 7 лишилась техподдержки

Вести.Ru18:12

Компания Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Московский Комсомолец16:43

Microsoft прекратила техподдержку операционной системы Windows 7

ТАСС17:46

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Коммерсантъ16:19

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

РБК19:38

Microsoft прекратила техподдержку операционной системы Windows 7

Известия18:50
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Происшествия

Десять человек пропали в Китае при обвале дороги

Газета.Ru 20:33
Экономика

Цена акции Tesla впервые превысила $500

Стоимость акции американской компании Tesla 13 января впервые превысила $500 за бумагу.
Известия 14:12
Армия и оружие

Российский военный корабль помогал Ирану сбивать американские ракеты

Avia.pro 19:02
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Газета.Ru вчера в 11:46
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«Кельн» намерен арендовать футболиста Хеведеса у «Локомотива»

Клуб Бундеслиги "Кельн" намерен арендовать до конца сезона защитника московского "Локомотива" Бенедикта Хеведеса с правом последующего выкупа.
Российская газета 04:07
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
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Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
РИА Новости 14:24
Авто

Серийный кроссовер Genesis GV80 сфотографирован на парковке

Как пишет портал «ТвоёАвто», Genesis GV80 полностью повторяет одноименный концепт, представленный три года назад.
Газета DAILY 15:56
Здоровье

Врач-онколог назвал симптомы заболеваний поджелудочной железы

Немецкие врачи сообщают, что в последние несколько лет в мире наблюдается рост заболеваний, связанных с поджелудочной железой.
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Экономика

Кудрин назвал объемы краж из федерального бюджета России

Счетная палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2–3 млрд рублей в год.
Известия 21:03
Экономика

Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".
ТАСС 21:32
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском 13:14
Общество

Минтранс отказался упрощать правила авиаперевозки питомцев

В ответе Минтранса поясняется, что Федеральные авиационные правила (ФАП-82) позволяют перевозить в салоне самолета ручную кладь бесплатно.
Известия 18:25
Политика

Лавров рассказал о результатах переговоров по Ливии

Определенный прогресс был достигнут участниками межливийских мирных переговоров, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлутом Чавушоглу.
Rambler News Service 11:50
Происшествия

В Хабаровске более 1,7 тыс. жилых домов остались без отопления

РБК 21:46
Политика

Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью

Политолог Александр Рар связал с местью отказ польских властей пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летней годовщины освобождения Освенцима.
Lenta.ru 21:24
Хоккей

Панарин набрал 5 очков в матче с «Айлендерс»

С 67 очками Панарин переместился с 5-го на 3-е место в таблице бомбардиров НХЛ, опередив Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз» и Натана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш».
Чемпионат 21:12
Общество

«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле

Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.
Газета.Ru 10:07
Наука

Серые попугаи могут помогать другим без какой-либо пользы для себя

Частота передачи жетонов ара (BHM) и жако (AGP) / ©Current Biology Важным наблюдением, касающимся серых попугаев, было то, что птицы, судя по всему, не испытывают никакой зависти, если другой получает больше пищи.
Naked Science 10 января в 07:18
Общество

Немецкие ветеринары посоветовали не заводить питомцев модных пород

Немецкие ветеринары третий год ведут кампанию по борьбе с бесконтрольным разведением модных пород домашних питомцев, у которых присутствуют привлекательные для хозяев признаки: редкий окрас шерсти, изменённая форма ушей или носа, и другие.
Life.ru 22:16
Общество

Каналы Венеции пересохли после сильного наводнения

Как уточняет Corriere dеl Veneto, вода ушла до отметки 50 см ниже уровня моря. В ноябре город столкнулся со страшным потопом.
Росбалт 15:15
Общество

На Филиппинах началось извержение вулкана Тааль

На Филиппинах началось извержение местного вулкана Тааль.
Актуальные Новости вчера в 10:13
Здоровье

Больной вопрос: антибиотики

Множество вопросов до сих пор вызывает и решение Коллегии ЕЭК, принятое в феврале 2018 года «Об остатках ветеринарных лекарственных средств».
Dairy News 03:14
Экономика

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
РБК 22:04
Энергетика

Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти

Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
РБК 06:34
Экономика

Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план – ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
РИА Новости 19:55
Общество

В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка

RT на русском 06:57
Наука

Исследование показало, как поддерживать тонус мышц без тренировок

Ученые нашли способ поддерживать тонус мышц без физических упражнений.
РЕН ТВ 06:47
Политика

Около тысячи человек вышли из идлибской зоны деэскалации в Сирии

RT на русском 15:18
Происшествия

В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко

Речь идет о различной валюте на сумму почти 9 миллиардов рублей. Напомним, Захарченко был осужден в июне 2019 года.
Российская газета вчера в 23:41
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