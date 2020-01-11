Технологии

Lenta.ruLenta.ruMicrosoft прекратила поддержку Windows 7

Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании. С 14 января прекращается техподдержка системы по любым вопросам, обновление программного обеспечения, а также обновление и исправление системы безопасности.
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С 14 января прекратится техническая поддержка Windows 7

Челнинские известия11 января в 01:24

Техническая поддержка Windows 7 прекратится с 14 января

Актуальные Новости11 января в 02:58

Компания Microsoft прекратила техподдержку операционной системы Windows 7

Мой Брянсквчера в 22:47

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

ToDay News Ufaвчера в 06:06

Microsoft прекратила техподдержку операционной системы Windows 7

ТАССвчера в 17:46

Microsoft полностью прекратил поддержку ОС Windows 7

Asteraвчера в 16:55

Microsoft настоятельно рекомендует пользователям Windows 7 обновить систему

МонаВиставчера в 03:01
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Экономика

Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

Счётная палата оценивает объём воровства из федерального бюджета России в пределах 2—3 млрд рублей в год, притом что общий объём нарушений в 2019 году составил 804 млрд, заявил глава Счётной палаты, бывший министр финансов России Алексей Кудрин.
RT на русском вчера в 20:11
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
Футбол

Кокорин и Малком отправились с «Зенитом» на сборы в Катар

Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Малком вошли в список футболистов петербургского "Зенита", которые отправились на зимний сбор в Катар, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
РИА Новости вчера в 02:18
Происшествия

Садальский пошутил про выпавшую из окна модель

Актер Станислав Садальский в своем инстаграме пошутил про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
РИА Новости вчера в 18:11
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря дублю Овечкина

Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Александр Овечкин.
Газета.Ru вчера в 21:42
Экономика

Укрепление гривны: над Украиной навис гибридный дефолт

На Украине близкие к власти экспертные круги распространяют тезис: укрепление курса гривны, которое наблюдалось в 2019 году, – это положительное для экономики явление.
Украина.ру 00:00
Происшествия

Врач рассказал о состоянии попавшей в ДТП Ренаты Литвиновой

Врач Теймур Кулиев, к которому актриса, режиссер и телеведущая Рената Литвинова вынуждена была обратиться после дорожного инцидента, прокомментировал ее состояние.
Российская газета вчера в 04:25
Фигурное катание

Назван заработок Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу

Стал известен заработок олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной победительницы первенств мира Евгении Медведевой за участие в ледовых шоу, сообщает "Аргументы и Факты".
Газета.Ru 12 января в 03:40
Футбол

Футболист Роша расплакался на презентации в бразильском «Фламенго»

RT на русском вчера в 15:43
Кино

Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»

ФАН 11 января в 04:21
Общество

Счетная палата назвала недостоверными данные о качестве дорог

Как пишет издание, в отчетах Ярославской агломерации участков концентрации ДТП нет, однако по данным управления ГИБДД их зафиксировано 40 штук.
RuNews24.ru вчера в 00:56
Политика

СМИ узнали об отъезде Хафтара из Москвы без подписания соглашения

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар вместе со своей делегацией покинул Москву без подписания соглашения о прекращении огня в Ливии.
РБК вчера в 20:04
Гаджеты

У смартфонов Huawei P40 и Huawei P40 Pro будет своя Ultra

Компания Huawei заявила, что она проведёт презентацию своих новых флагманских смартфонов Huawei P40 и P40 Pro в конце марта 2020.
iXBT.com вчера в 07:08
Экономика

С пенсионных накоплений россиян планируется взимать НДФЛ

Гарантированный пенсионный план, выступающий альтернативой замороженным с 2014 года пенсионным накоплениям граждан России, предусматривает два варианта: единовременный или пожизненный.
Pravda.Ru вчера в 01:54
Шоу-бизнес

Пелагея прокомментировала развод с Телегиным

Певица Пелагея, в конце декабря объявившая о разводе с супругом, хоккеистом сборной России Иваном Телегиным, рассказала о расставании.
РИА Новости 12 января в 17:02
Здоровье

Онколог из ФРГ назвала симптомы рака поджелудочной железы

Одним из первых симптомов рака поджелудочной железы являются боли в спине.
Труд вчера в 08:24
Кино

В сериале «Мир Дикого Запада» предсказали гражданскую войну в России

Например, речь идёт об экологической катастрофе в Индонезии весной этого года, убийстве избранного президента США в 2024 году, а также о второй гражданской войне в России в 2037 году.
Ореанда-Новости вчера в 08:17
Общество

Худшие платья Critics’ Choice Awards

Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Peopletalk вчера в 05:07
Общество

Экономист назвал самый несчастливый возраст в жизни

В среднем, наименее счастливыми в странах с развивающейся экономикой себя чувствуют люди в возрасте 48,2 лет, а в странах с развитой — в возрасте 47,2 лет, следует из исследования профессора Дартмутского колледжа Дэвида Блэнчфлауэра, передает Bloomberg.
РБК вчера в 14:22
Экономика

Китай купит у США товаров на 200 миллиардов долларов

"Первая часть" торговой сделки предусматривает импорт китайской стороной американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей - на 50 миллиардов, сельскохозяйственной продукции - на 40 миллиардов, пишет РИА Новости.
Российская газета вчера в 21:30
Шоу-бизнес

Принц Уильям заявил, что принц Гарри стал ему чужим

Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отреклись от британского престола.
Pravda.Ru 12 января в 09:35
Происшествия

В Перми экстренно приземлился самолёт из Красноярска

REGNUM 00:15
Политика

Госдеп не предупреждал посольства США о якобы готовившихся атаках

Сотрудники Госдепартамента США, которые занимаются вопросами безопасности американских посольств, не знали о якобы готовившихся иранским генералом Касемом Сулеймани атаках на диппредставительства Соединенных Штатов.
Известия вчера в 21:29
Авто

Какие модели LADA в 2020 году получат новые версии, и чем они удивят

Последней особой серией для автомобилей LADA является исполнение #CLUB. Оно доступно для моделей LADA Granta, LADA XRAY и LADA Largus.
АвтоВзгляд вчера в 06:26
Политика

WP: Трамп намерен получить дополнительные средства на стену с Мексикой

Президент США Дональд Трамп намерен выделить из средств Пентагона дополнительные $7,2 млрд на строительство новых заграждений на границе с Мексикой.
RT на русском вчера в 21:46
Экономика

Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России

Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.
Известия вчера в 02:46
Шоу-бизнес

Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына

В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
7Дней.ру вчера в 10:02
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
РИА Новости вчера в 14:24
Наука

Ученые смогли продлить жизнь червям в шесть раз

ToDay News Ufa вчера в 03:30
Общество

Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки

Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки: они не могут продлить соответствующее разрешение и вынуждены парковаться в своем районе за деньги.
Lenta.ru вчера в 20:42
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