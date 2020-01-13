Технологии

Lenta.ruLenta.ruMicrosoft прекратила поддержку Windows 7

Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании. С 14 января прекращается техподдержка системы по любым вопросам, обновление программного обеспечения, а также обновление и исправление системы безопасности.
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Великолепная «семерка»

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Microsoft прекратила поддержку Windows 7

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Microsoft прекратила поддержку Windows 7. Чем грозит и как быть

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Компания Microsoft прекратила поддержку Windows 7

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