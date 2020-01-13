Технологии
Lenta.ruMicrosoft прекратила поддержку Windows 7
Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании. С 14 января прекращается техподдержка системы по любым вопросам, обновление программного обеспечения, а также обновление и исправление системы безопасности.
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Футбол
«Барселона» уволила главного тренера
Экономика
Счетная палата РФ назвала недостатки и риски нацпроектов
Аудиторы нашли в них недостатки и риски недостижения поставленных целей.
Экономика
Работу Сахалинского ипотечного агентства признали неэффективной
Специалисты КСП предложили усилить контроль за деятельностью Сахалинского ипотечного агентства.
Политика
Трюдо высказался о погибших в Иране подданных Канады
Самолет Международных авиалиний Украины (МАУ) был сбит по ошибке Ираном из-за напряженности в регионе, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Наука
Растительность подобралась к верхним склонам Эвереста
Ведущий автор исследования, Карен Андерсон, считает, что увеличение объема растительности в субнивальной зоне может быть плохой новостью для Гималаев.
Общество
Худшие платья Critics’ Choice Awards
Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Игры
Grand Theft Auto IV больше недоступна в Steam
Политика
Бывший депутат Рады устроил скандал в прямом эфире из-за слов о Москве
Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко в прямом эфире шоу «60 минут» устроил скандал из-за слов украинского экс-парламентария Рефата Чубарова, который предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».
Шоу-бизнес
Заворотнюк выписали из больницы
Журналисты ОНТ утверждают, что Анастасию Заворотнюк выписали из подмосковной реабилитационной клиники.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Общество
Назначен новый глава Министерства ЖКХ на Сахалине
Новым министром жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области назначен Юрий Борисов, 14 января сообщает пресс-служба областного правительства.
Политика
Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с ПНС
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил по итогам переговоров по Ливии в Москве, что представители правительства Национального согласия Ливии подписали документ, конкретизирующий прекращение огня, маршал Халифа Хафтар попросил дополнительное время для его изучения.
Кино
Роберт Земекис снимет новый фантастический триллер
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Общество
«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле
Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.
Общество
Семьям с детьми предложили упростить переход на выгодную ипотеку
В Госдуму внесен законопроект, упрощающий для семейных россиян переход на ипотеку с более выгодными условиями.
Армия и оружие
Помпео назвал условия снятия санкций с Ирана
Вашингтон продолжит санкционную политику против Ирана до тех пор, пока Тегеран не откажется от желания обладать ядерным оружием, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Наука
Ученые сфотографировали редкий феномен свечения глаз человека
Исследователи сфотографировали редкое явление свечения глаз людей.
Политика
В «Единой России» отвергли идею о налогах для домохозяек
Идея обязать домохозяек платить налоги вряд ли имеет перспективы. Во фракции парламентского большинства предложение не поддержат.
Футбол
Иван Ордец: «Украинская сборная сильнее российской»
Защитник «Динамо» Иван Ордец в интервью «СЭ» сравнил украинскую и российские сборные. Также он предположил, что РПЛ сильнее УПЛ.
Политика
США потребовали от Китая отказаться от иранской нефти
В США развернута «кампания максимального давления» на Иран, и ее основная задача — перекрыть Ирану кислород, чтобы в страну не поступали деньги.
Общество
Новую пенсионную схему не включили в план правительства
Гарантированный пенсионный план (ГПП) не вошел в план законопроектной деятельности правительства на этот год, сообщает РБК со ссылкой на документ (.pdf).
Политика
Путин обсудил подготовку послания к Федеральному собранию на совещании
Президент России Владимир Путин провел одно из серии рабочих совещаний по подготовке послания Федеральному собранию РФ.