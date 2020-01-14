Технологии
КоммерсантъMicrosoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Читать в источнике
Оценить338
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7031 источник, обновлено в 04:53, Ашберн
Энергетика
На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом
Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Экономика
Топилин рассказал о росте реальной зарплаты россиян в 2020 году
Минэкономразвития спрогнозировало рост реальной заработной платы россиян в 2020 году.
Происшествия
В Москве погиб испанский журналист Sputnik
В Москве нашли тело испанского журналиста Мануэля Антонио Санчеса Регаладо, который, по предварительным данным, был корреспондентом Sputnik.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Экономика
Стоимость акций Tesla впервые превысила $500
Политика
Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
Общество
Кудрин: масштаб коррупции не снижается и измеряется триллионами рублей
В России масштаб коррупции не снижается, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Армия и оружие
Эрдоган назвал условие продолжения военной операции в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит военную операцию на севере Сирии в случае террористической угрозы.
Происшествия
СК завел дело об убийстве после смерти ребенка от ранения на Урале
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после смерти семилетнего мальчика, который получил ранение в голову и спустя полгода скончался, не приходя в сознание.
Общество
В «Брауншвейгской» колбасе двух марок нашли нитраты
Специалисты Роскачества изучили образцы сырокопчёной «Брауншвейгской» колбасы отечественного производства и выявили в двух из них повышенное содержание нитратов натрия.
Общество
ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не стал взыскивать с России компенсацию для бывшего совладельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и экс-президента банка МЕНАТЕП, акционера ЮКОСа Платона Лебедева за преследование в рамках второго дела ЮКОСа.
Политика
«Черный ящик» с разбившегося в Иране Boeing отправили во Францию
Общество
В Кузбассе появится мусорный дозор
Технологии
Умный кондиционер Xiaomi превзошел современные стандарты энергоэффективности
Политика
Политолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим
Решение руководства Польши провести без России памятные торжества по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвало широкий резонанс.
Гаджеты
AMD представила процессоры Athlon 3000 Gold и 3000 Silver
На выставке CES 2020 компания AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000 на базе архитектуры Zen 2, а также топовый 64-ядерный Threadripper 3990X.
Игры
Kickstarter-кампания Pathfinder: Wrath of the Righteous начнётся 4 февраля
Московская студия Owlcat Games объявила дату старта Kickstarter-кампании своей ролевой игры Pathfinder: Wrath of the Righteous — сборы средств на разработку проекта начнутся 4 февраля.
Футбол
Кокорина взяли в общую группу на тренировки «Зенита» в Катаре
Бразилец Малком тренировочный сбор начнет фрагментарно, его будут подводить к общей группе плавно.
Происшествия
На Урале пропавшую перед Рождеством школьницу нашли в компании мужчины
Пропавшую в Верхней Пышме 15-летнюю школьницу нашли в Екатеринбурге в компании мужчины.
Армия и оружие
Военные из США назвали «чудом» спасение после ракетного удара Ирана
Политика
Лавров обвинил НАТО в уничтожении ливийской государственности
В 2011 году НАТО уничтожило государственность Ливии, заявил на пресс-конференции с коллегой из Шри-Ланки глава МИД России Сергей Лавров.
Общество
На обучение российских госслужащих в 2020 году потратят 104 млн рублей
Власти России выделят 104 млн рублей на обучение более чем 14,8 тыс. российских государственных служащих в 2020 году.
Шоу-бизнес
Татьяна Зайцева снимет фильм о покойном сыне
Популярная певица из 90-х собирается к очередной годовщине гибели своего сына снять о нем документальный фильм.
Кино
Фильм «Молчание ягнят» получит спин-офф
Шоу-бизнес
СМИ анонсировали свадьбу футболиста Смолова с внучкой Ельцина
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов намерен жениться на Марии Юмашевой, которая приходится внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Общество
«Русское лото» опровергло подтасовку при розыгрыше миллиарда
Приз в миллиард рублей в "Русском лото" был разыгран честно и законно.
Политика
Протестующие против продажи земли перекрыли центр Киева
В Киеве участники акции протеста против открытия рынка земли перекрыли движение на нескольких центральных улицах.
Политика
Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве
Бывший депутат Верховной рады Александр Ковтуненко устроил перепалку в прямом эфире шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1" в понедельник, комментируя идею другого украинского экс-парламентария Рефата Чубарова отпраздновать "450-летие сожжения Москвы".