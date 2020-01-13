Технологии

КоммерсантъКоммерсантъMicrosoft прекратила поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Читать в источнике
Комментировать63
с чего всё началось
Для этого компания просто-напросто опубликовала
 в собственном блоге статью, в которой без всякой скромности и утайки посоветовала пользователям Windows 7 перейти на новый компьютер.
Ferra04:47

Подробнее о событии

Великолепная «семерка»

Российская газета13:55

Microsoft прекратила техподдержку операционной системы Windows 7

ТАСС17:46

Курс на сервер: работе с отечественным ПО уже обучают в 80 центрах

Известия16:01

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Коммерсантъ16:19

Microsoft прекратила поддержку Windows 7. Чем грозит и как быть

iXBT.com16:01

Компания Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Московский Комсомолец16:43

Корпорация Microsoft сегодня прекратит поддержку Windows 7

Эхо Москвы16:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Шоу-бизнес

Представители Бабкиной и Кадышевой опровергли сведения об их драке

RuNews24.ru 14:30
Экономика

Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год

Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
РБК 16:00
Наука

Исследование показало, как поддерживать тонус мышц без тренировок

Ученые нашли способ поддерживать тонус мышц без физических упражнений.
РЕН ТВ 06:47
Культура

Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут

ToDay News Ufa вчера в 05:19
Здоровье

На Украине началась массовая эпидемия свиного гриппа H1N1

Согласно статистике, которую приводит Министерство охраны здоровья Украины, за период с 30-го декабря 2019-го года вирусом заразились более 100 000 человек, из которых 65 процентов составляют дети.
Ugpressa.ru 05:03
Происшествия

В Южно-Сахалинске в аварии пострадал человек

В Южно-Сахалинске в аварии пострадал человек.
АСТВ 16:52
Футбол

«Барселона» уволила главного тренера

«Барселона» уволила главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Lenta.ru 17:28
Гаджеты

Intel Core i3-10320 обходит по производительности Core i7-7700

Судя по данным теста, Core i3-10320 в некоторых тестах опережает Core i7-7700 на 8,9%. Но учитывая, что некоторые тесты завершились не в пользу новинки (пускай и с меньшей разницей), реальная разница в производительности будет примерно 5-7% в пользу Core i3-10320.
iXBT.com 10:21
Происшествия

В Татарстане пришли с обыском к еще одному активисту из-за видео с «судом» над Путиным и Сечиным

В Набережных Челнах полиция пришла с обыском к активисту Ильмиру Шакурову из-за видео с «судом» над Владимиром Путиным, Дмитрием Песковым и Игорем Сечиным.
Дождь 11:54
Игры

При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр

REGNUM 11 января в 00:34
Происшествия

Крупнейший торговый центр Киева затоплен горячей водой

REGNUM 15:00
Биатлон

Тихонов намекнул на скорое увольнение Губерниева

Четырехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов рассказал, что спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в скором времени могут отстранить от работы.
РИА Новости 09:01
Армия и оружие

В НАТО анонсировали ответ на развертывание российских «Искандеров»

РБК 05:37
Общество

Лучшие платья премии Critics’ Choice Awards

Сегодня ночью в Калифорнии прошла премия Critics’ Choice Awards. И теперь самое время подвести ее итоги.
Peopletalk 02:34
Наука

Учёные: Температура Мирового океана повышается с рекордной скоростью

В 2019 году температура Мирового океана повышалась стремительными темпами, что доказало "бесспорное и прогрессирующее" нагревание планеты Земля.
Life.ru 16:35
Политика

США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

США приняли решение исключить Китай из списка валютных манипуляторов.
ТАСС 17:39
Космос

NASA провело испытания нового марсианского ровера

Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
Naked Science 04 января в 19:01
Технологии

В Твери идёт работа над исследованием искусственного интеллекта

Что касается собственно искусственного интеллекта и его сравнения с естественным, то эта тема несколько потерялась в ходе обсуждения необычных высказываний докладчика.
Край справедливости 06:23
Наука

ОКР предложили лечить иллюзией резиновой руки и искусственными фекалиями

Чтобы ослабить беспокойство пациентов во время терапии, ученые под руководством Баланда Джалала (Baland Jalal) из Кембриджского университета предложили использовать иллюзию резиновой руки.
N+1 09:54
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM 17:32
Происшествия

Уроженка Москвы вышла замуж за датского убийцу Петера Мадсена

Живущая в Финляндии уроженка Москвы Йенни Курпен вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.
BFM.ru вчера в 09:51
Происшествия

В Хельсинки член экипажа Finnair выпал из самолета

Член экипажа авиакомпании Finnair выпал из припаркованного самолета А320, получив травмы, в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте (Otkes).
РИА Новости 11:31
Общество

Власти Австралии выделят почти $35 млн на восстановление дикой природы

Министерство финансов Австралии выделит $34,5 млн на восстановление дикой природы после лесных пожаров.
Известия 01:38
Происшествия

В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана

Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Российская газета 02:49
Общество

Нового министра ЖКХ назначили в Сахалинской области

В новой должности первоочередной задачей вижу наведение порядка в сфере обращения с ТКО.
АСТВ 17:45
Армия и оружие

Министр обороны Великобритании призвал страну воевать без помощи США

Уоллес напомнил, что за последний год Штаты вывели войска из Сирии, а Дональд Трамп в заявлении по Ирану призвал НАТО прийти на смену США и взять на себя роль Большого Брата на Ближнем Востоке.
РЕН ТВ 11 января в 21:26
Кино

Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»

Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Вечерняя Москва 09:38
Шоу-бизнес

Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным

Российская певица и наставница в музыкальном проекте «Голос» Пелагея впервые прокомментировала свой развод с форвардом московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иваном Телегиным.
ФАН вчера в 03:36
Кино

Телеканал Showtime продлил сериал «Бесстыдники» на одиннадцатый — финальный — сезон

Showtime продлил сериал «Бесстыдники» («Shameless») на одиннадцатый сезон, который станет последним для шоу.
Афиша Daily 12:57
Политика

Украина допустила созыв Совбеза ООН из-за крушения самолета

Вечерняя Москва 15:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное