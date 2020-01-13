Технологии
КоммерсантъMicrosoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Читать в источнике
Оценить107
с чего всё началось
Для этого компания просто-напросто опубликовала в собственном блоге статью, в которой без всякой скромности и утайки посоветовала пользователям Windows 7 перейти на новый компьютер.Ferra04:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 18:15, Ашберн
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
Наука
Исследование показало, как поддерживать тонус мышц без тренировок
Ученые нашли способ поддерживать тонус мышц без физических упражнений.
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Здоровье
На Украине началась массовая эпидемия свиного гриппа H1N1
Согласно статистике, которую приводит Министерство охраны здоровья Украины, за период с 30-го декабря 2019-го года вирусом заразились более 100 000 человек, из которых 65 процентов составляют дети.
Происшествия
В Южно-Сахалинске в аварии пострадал человек
В Южно-Сахалинске в аварии пострадал человек.
Футбол
«Барселона» уволила главного тренера
«Барселона» уволила главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Гаджеты
Intel Core i3-10320 обходит по производительности Core i7-7700
Судя по данным теста, Core i3-10320 в некоторых тестах опережает Core i7-7700 на 8,9%. Но учитывая, что некоторые тесты завершились не в пользу новинки (пускай и с меньшей разницей), реальная разница в производительности будет примерно 5-7% в пользу Core i3-10320.
Происшествия
В Татарстане пришли с обыском к еще одному активисту из-за видео с «судом» над Путиным и Сечиным
В Набережных Челнах полиция пришла с обыском к активисту Ильмиру Шакурову из-за видео с «судом» над Владимиром Путиным, Дмитрием Песковым и Игорем Сечиным.
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Биатлон
Тихонов намекнул на скорое увольнение Губерниева
Четырехкратный чемпион Олимпийских игр Александр Тихонов рассказал, что спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в скором времени могут отстранить от работы.
Общество
Лучшие платья премии Critics’ Choice Awards
Сегодня ночью в Калифорнии прошла премия Critics’ Choice Awards. И теперь самое время подвести ее итоги.
Наука
Учёные: Температура Мирового океана повышается с рекордной скоростью
В 2019 году температура Мирового океана повышалась стремительными темпами, что доказало "бесспорное и прогрессирующее" нагревание планеты Земля.
Политика
США исключили Китай из списка валютных манипуляторов
США приняли решение исключить Китай из списка валютных манипуляторов.
Космос
NASA провело испытания нового марсианского ровера
Ровер уже прошел первые испытания и готов отправляться на исследования соседней планеты.
Технологии
В Твери идёт работа над исследованием искусственного интеллекта
Что касается собственно искусственного интеллекта и его сравнения с естественным, то эта тема несколько потерялась в ходе обсуждения необычных высказываний докладчика.
Наука
ОКР предложили лечить иллюзией резиновой руки и искусственными фекалиями
Чтобы ослабить беспокойство пациентов во время терапии, ученые под руководством Баланда Джалала (Baland Jalal) из Кембриджского университета предложили использовать иллюзию резиновой руки.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Происшествия
Уроженка Москвы вышла замуж за датского убийцу Петера Мадсена
Живущая в Финляндии уроженка Москвы Йенни Курпен вышла замуж за датского изобретателя Петера Мадсена, приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль.
Происшествия
В Хельсинки член экипажа Finnair выпал из самолета
Член экипажа авиакомпании Finnair выпал из припаркованного самолета А320, получив травмы, в аэропорту Хельсинки-Вантаа, сообщает Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте (Otkes).
Общество
Власти Австралии выделят почти $35 млн на восстановление дикой природы
Министерство финансов Австралии выделит $34,5 млн на восстановление дикой природы после лесных пожаров.
Происшествия
В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана
Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Общество
Нового министра ЖКХ назначили в Сахалинской области
В новой должности первоочередной задачей вижу наведение порядка в сфере обращения с ТКО.
Армия и оружие
Министр обороны Великобритании призвал страну воевать без помощи США
Уоллес напомнил, что за последний год Штаты вывели войска из Сирии, а Дональд Трамп в заявлении по Ирану призвал НАТО прийти на смену США и взять на себя роль Большого Брата на Ближнем Востоке.
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»
Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Шоу-бизнес
Пелагея впервые прокомментировала свой развод с Телегиным
Российская певица и наставница в музыкальном проекте «Голос» Пелагея впервые прокомментировала свой развод с форвардом московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иваном Телегиным.
Кино
Телеканал Showtime продлил сериал «Бесстыдники» на одиннадцатый — финальный — сезон
Showtime продлил сериал «Бесстыдники» («Shameless») на одиннадцатый сезон, который станет последним для шоу.
Политика