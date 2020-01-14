Технологии

КоммерсантъКоммерсантъMicrosoft прекратила поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Читать в источнике
Комментировать210

Подробнее о событии

Microsoft прекратила поддержку Windows 7. Чем грозит и как быть

iXBT.comвчера в 16:01

Microsoft прекратила техподдержку операционной системы Windows 7

ТАССвчера в 17:46

Эксперт оценил возможные последствия прекращения поддержки Windows 7

RT на русском06:47

Microsoft прекращает поддержку Windows 7

РИА Новости02:22

Microsoft запретила ставить Windows 10 на старые компьютеры

Lenta.ru03:36

Microsoft прекратила поддержку Windows 7. Бесплатно обновиться нельзя

Российская газета05:42

Windows 7 лишилась техподдержки

Вести.Ruвчера в 18:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7033 источника, обновлено в 07:51, Ашберн
Общество

Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента) сообщил, что устали от продолжительных новогодних каникул, которые длились с первого по восьмое января.
Lenta.ru 07:39
Происшествия

На Кубани сняли с поезда женщину, выкинувшую 10-месячную дочь из купе

РИА Новости 06:35
Происшествия

РБК: бывший глава центра ядерной медицины задержан за создание ОПГ

Олег Козин исполнял обязанности директора ФЦПОЯМ с 2012 по 2017 год. По мнению следователей, ОПГ появилась не позднее 2014 года.
Коммерсантъ 06:28
Происшествия

В Забайкалье пресекли поставки наркотиков в исправительную колонию

В Забайкалье сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки наркотиков в исправительную колонию.
RT на русском 04:18
Политика

Хафтар взял двое суток на обсуждение соглашения с союзниками

«Командующий ЛНА маршал Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление, но перед подписанием взял двое суток для обсуждения документа с лидерами поддерживающих ЛНА племен», — говорится в заявлении ведомства.
Известия 07:34
Происшествия

Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

Lenta.ru 07:23
Авто

АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение

Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Российская газета 05:02
Футбол

«Зенит» вошел в топ-30 самых доходных футбольных клубов Европы

Впервые "Зенит" вошел в рейтинг самых доходных клубов Европы по итогам сезона-2014/15, тогда петербургская команда заняла 18-е место с доходом €167,8 млн.
ТАСС Спорт 02:52
Политика

Росавиация прокомментировала меры безопасности для полетов над Ираном

Росавиация считает достаточными принятые меры для обеспечения безопасности полетов российских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана, говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 07:22
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на внучке Ельцина, как только ей исполнится 18

В конце прошлого года появились сообщения о том, что нападающий "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов встречается с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Вести.Ru 04:56
Энергетика

В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям

Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
RT на русском 06:43
Происшествия

В Петербурге проверят заявление об избиении пенсионера в машине скорой

Полицейские начали проверку по заявлению 76-летнего мужчины, которого якобы избил врач скорой помощи за отказ ехать в определенную больницу, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД.
РИА Новости 05:58
Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
РИА Новости вчера в 02:57
Армия и оружие

Более 4,5 тысячи военных ЗВО подняли по тревоге в Подмосковье

News.ru вчера в 02:19
Происшествия

Голунова признали потерпевшим по делу о его задержании

Журналист "Медузы" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что признан потерпевшим по делу полицейских, которые его задерживали в июне 2019 года в центре Москвы.
Интерфакс 07:40
Хоккей

Овечкин обогнал Селянне в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Lenta.ru 01:32
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
Наука

Найден белок, который укрепляет мышцы без тренировок

ToDay News Ufa вчера в 10:36
Авто

Кроссоверы Audi SQ8 и SQ7 получили бензиновый V8

Для американского рынка немецкий автоконцерн Audi готовит мощные модификации двух кроссоверов SQ7 и SQ8, которые навряд ли увидит европейский рынок.
Car.ru 03:32
Политика

В Иране прошли аресты причастных к крушению украинского самолета

В Иране арестовали несколько человек по делу о крушении украинского самолета, сообщил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили.
РИА Новости 02:55
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Общество

Страсбургский суд не признал политическим второе дело Ходорковского

Вести.Ru 05:50
Здоровье

Онколог из ФРГ назвал симптомы рака поджелудочной железы

Самые опасные заболевания поджелудочной железы – панкреатит и рак поджелудочной железы на первых порах характеризуются довольно неспецифической болью.
ToDay News Ufa вчера в 05:22
Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК 07:01
Происшествия

Россиянина задержали за убийство школьника из пневматической винтовки

Lenta.ru 07:01
Экономика

В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
RT на русском 00:37
Футбол

Сборная России проведет товарищеский матч с Сербией в Москве

6 июня сборная России примет Сербию в Москве. 13 июня сборная России проведет в Санкт-Петербурге стартовый матч Евро-2020 против Бельгии.
Sport24.ru 07:36
Общество

Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов

Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Вести.Ru вчера в 07:33
Финансы

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня выросли на 0,31-0,9%

Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов показали небольшой рост.
ТАСС вчера в 11:26
Гаджеты

Самый прочный, самый инновационный и самый ремонтопригодный смартфон. Блогер JerryRigEverything подвёл итоги 2019 года

Известный блогер JerryRigEverything, число подписчиков которого на YouTube уже перевалило за 5 млн, подвёл свои итоги прошедшего года.
iXBT.com вчера в 14:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное