Технологии

КоммерсантъКоммерсантъMicrosoft прекратила поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
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Microsoft прекратила поддержку Windows 7. Чем грозит и как быть

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