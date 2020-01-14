Технологии
КоммерсантъMicrosoft прекратила поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
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Общество
В Госдуме захотели видеть Путина на Мавзолее
Депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов предложил перестать завешивать Мавзолей Владимира Ленина праздничными баннерами во время парада в честь Дня Победы и возвести на нем трибуну для президента России Владимира Путина и других гостей.
Экономика
Morgan Stanley оценил шансы Сбербанка на трансформацию Рунета
Ежегодно Сбербанк генерирует около 650 млрд руб. в капитал первого уровня (4,1 трлн руб. на 30 сентября 2019 года, в том числе включает нераспределенную прибыль), отмечают эксперты: если банк станет направлять на дивиденды 50% прибыли, у него будет оставаться около 200 млрд руб. в год, которые он сможет либо направлять в капитал, либо вкладывать в нефинансовые активы.
Происшествия
Опубликована записка экс-полковника Захарченко возможным покровителям
Издание NEWS.ru опубликовало записку, которую, возможно, передал на волю бывший полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взяток.
Политика
Хафтар уехал из Москвы без подписания соглашения
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар 14 января покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с Правительством национального согласия (ПНС).
Единоборства
Деонтей Уайлдер: «Обещаю, что 22 февраля я покончу с Фьюри»
Политика
Володин посоветовал полякам изучить заявление Рузвельта
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин посоветовал Сейму Польши, принявшему резолюцию с утверждениями о причинах начала Второй мировой войны, ознакомиться с заявлением 32-го президента США Франклина Рузвельта, признавшего главенствующую роль СССР в противодействии фашистской Германии, передает ТАСС.
Политика
Верховный суд приостановил работу партии «Гражданская инициатива»
Верховный суд России по иску Минюста РФ приостановил на три месяца деятельность политической партии "Гражданская инициатива" после двух предупреждений о допущенных нарушениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
В Забайкалье пресекли поставки наркотиков в исправительную колонию
В Забайкалье сотрудники правоохранительных органов перекрыли канал поставки наркотиков в исправительную колонию.
Политика
Госдума открывает весеннюю сессию
Сегодня, 14 января, Госдума проведет первое пленарное заседание, открывающее весеннюю сессию, сообщает ИА REGNUM.
Армия и оружие
Определены сроки производства российского стелс-бомбардировщика
ПАК ДА будет построен по технологии «стелс» — он практически невидим для радаров противника.
Происшествия
В метро Неаполя столкнулись поезда
В метро Неаполя столкнулись два поезда, ранения получили 13 человек. Об этом сообщает La Repubblica.
Происшествия
СК завел дело после смерти раненного мужчиной ребенка на Урале
Дело возбуждено по п. «и» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), его расследование взяли на контроль в главном управлении СК.
Авто
АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение
Продажи новых легковых и легких коммерческих машин на российском авторынке в 2020 году снизятся на 2,1%. Такой прогноз озвучила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
Политика
Шендерович приравнял Россию к гитлеровской Германии
Российский журналист Виктор Шендерович приравнял современную Россию к Германии 1930-х годов, когда к власти пришел Адольф Гитлер.
Общество
Тысячи москвичей лишились парковки у дома из-за сбоя в реестре
Несколько тысяч москвичей не могут в срок продлить разрешение на парковку автомобиля в районе проживания из-за сбоя в работе госреестра недвижимости (ЕГРН), пишет «Коммерсантъ».
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине
После распада СССР многие эстонцы надеялись, что Россия станет свободным и демократическим государством, однако эти надежды не сбылись.
Экономика
Мир перестал нуждаться в золоте
Инвесторы по всему миру перестали нуждаться в золоте в качестве резервного актива на фоне потепления китайско-американских отношений, а также улучшения ситуации на Ближнем Востоке.
Экономика
Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам
В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.
Общество
На Филиппинах эвакуируют людей из-за извержения вулкана Тааль
Власти Филиппин приступили к эвакуации трех населенных пунктов в провинции Батангас с населением более 80 тысяч человек после того, как вулкан Тааль выбросил столб пепла высотой один километр, сообщает телеканал CNN Philippines.
Авто
Составлен топ-5 самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года
Происшествия
Музыканты группы Animal ДжаZ попали в ДТП в Ульяновской области
Вокалист и клавишник рок-группы Animal ДжаZ Александр Красовицкий и Александр Заранкин попали в аварию в Ульяновской области.
Экономика
Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.
Происшествия
Садальский пошутил про выпавшую из окна модель
Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
Политика
В Литве предложили отмечать день взятия Москвы
Депутат сейма Литвы Арвидас Анушаускас предложил отмечать дату взятия Москвы в 1610 году.
Общество
Новые температурные рекорды ожидаются в России
Аномально теплая зима удивит россиян новыми температурными рекордами, сообщили «Известиям» метеорологи.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.