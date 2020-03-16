Гаджеты
КоммерсантъMicrosoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X
Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.
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Комментарии
Наука
Формирование коры головного мозга отодвинули на 300 миллионов лет
Биологи выяснили, что кора появилась в мозге древних позвоночных существ 500 миллионов лет назад, изучив структуру центров зрения примитивных рыб-миног.
Политика
СМИ сообщили о переносе голосования по поправкам в Конституцию
Источник «Медузы», близкий к администрации президента, рассказал, что Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором объявит о переносе голосования из-за коронавируса.
Армия и оружие
Украина заявила о провокации в Черном море
Общество
В США провели первые испытания вакцины от коронавируса
Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Общество
В АКОРТ рассказали о ситуации на продовольственном рынке России
Как правило, игроки рынка стараются сформировать резервы на складах и регулярно пополнять свои хранилища.
Происшествия
В Москве ребенок получил ожоги после шоу аниматора с сухим льдом
Во время показа фокуса аниматор окатила ребенка сухим льдом, после чего ему понадобилась медицинская помощь.
Политика
Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины
Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Авто
Электрический суперкар Apex оснастили автопилотом
Амбициозный суперкар Apex AP-0 должен был дебютировать на автосалоне в Женеве, однако из-за коронавируса премьеру пришлось провести на закрытом мероприятии в Лондоне.
Политика
Россия ограничит въезд иностранцев
Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.
Футбол
Экс-врач «Спартака» не считает, что нужно переносить Евро-2020
Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен заявил, что чемпионат Европы по футболу стоит провести в установленные сроки, а также рассказал, когда должна завершиться пандемия коронавируса.
Наука
В Иране обнаружен древний петроглиф с изображением богомола
В Иране исследователи из Исламского университета обнаружили древний петроглиф, на котором разглядели изображение богомола.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
Общество
ВОЗ назвала число заразившихся коронавирусом в мире за сутки
За минувшие сутки коронавирусом нового типа в мире заразились почти 14 тысяч человек.
Шоу-бизнес
Актер из сериала «Игра престолов» заболел коронавирусом
Норвежский актер Кристофер Хивью, наиболее известный по роли Тормунда в сериале "Игра престолов", сообщил о положительном результате теста на коронавирус.
Наука
Опровергнута непроницаемость графена
Команда физиков сообщила, что им удалось опровергнуть теорию, согласно которой графен является непроницаемым.
Шоу-бизнес
Певец Шура перенес срочную операцию
Футбол
Фанаты «Сельты» просят Смолова остаться в Испании
"Пожалуйста, оставайся ещё на сезон", написали болельщики в комментариях.
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным для просмотра на карантине
Фильм "Заражение" стал самой популярной лентой по онлайн-просмотрам у сидящих на карантине.
Футбол
«Русские – сумасшедшие люди. Кажется, они ничего не боятся» – иностранцы о своеобразной реакции фанов «Зенита» на ситуацию с коронавирусом
Here their fans sing "We’re all going to die !" pic.twitter.com / vN2YbhioIm — Bryan MacDonald (@ 27khv) March 14, 2020 Поклонники "Зенита" не ограничились огромным баннером.
Экономика
США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов крестили вторую дочь
В семье футболиста произошло радостное событие. Сегодня в Москве Тарасов и Костенко крестили вторую дочь Еву.
Здоровье
Петербургские работодатели защищают работников от коронавируса
Петербургские компании получили рекомендации по защите работников от коронавируса.
Общество
Людей с подозрением на коронавирус планируется размещать в центре реабилитации в Шелехове
Как отметил глава ведомства Владимир Родионов, размещение обсерватора в стенах реабилитационного центра затруднительно, поскольку сейчас там уже находятся люди, заключившие договоры на оказание услуг по реабилитации.
Политика
Большинство россиян в 2024 году проголосуют за Путина
Большинство жителей России в 2024 году отдадут свои голоса за Владимира Путина.
Здоровье
Раскрыты правила проживания в одной квартире с зараженным коронавирусом
Четвертое правило — следует регулярно протирать спиртом или хлорсодержащими средствами дверные ручки, краны и прочие предметы, к которым прикасается потенциальный или реальный носитель вируса.
Гаджеты
Nokia выпустила бюджетный смартфон Nokia C2
Информация отображается на 5,7-дюймовом дисплее с разрешением HD+. Фронтальная, впрочем, как и основная камера, имеет разрешение 5 МП.
Энергетика
Брянский сенатор раскритиковал олигархов из-за подорожания бензина
Что бы ни случалось: падала нефть, поднималась, становилась бесплатной – цена на бензин только росла, - заявил сенатор на пресс-конференции в Национальной службе новостей.