Гаджеты

КоммерсантъКоммерсантъMicrosoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X

Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.
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"8 секунд - это безумие!" Microsoft показала мощность нового Xbox

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Видео: Microsoft рассказала о функциях и характеристиках Xbox Series X

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Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X

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[Мнение] – Чем ТЕПЕРЬ ответит Sony? Все факты об Xbox Series X

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Microsoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X

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Microsoft представила технические характеристики Xbox Series X

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Microsoft раскрыла все подробности о будущей Xbox

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