Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.

Политика СМИ сообщили о переносе голосования по поправкам в Конституцию Источник «Медузы», близкий к администрации президента, рассказал, что Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором объявит о переносе голосования из-за коронавируса.

Политика Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.

Авто Электрический суперкар Apex оснастили автопилотом Амбициозный суперкар Apex AP-0 должен был дебютировать на автосалоне в Женеве, однако из-за коронавируса премьеру пришлось провести на закрытом мероприятии в Лондоне.

Политика Россия ограничит въезд иностранцев Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.

Футбол Экс-врач «Спартака» не считает, что нужно переносить Евро-2020 Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен заявил, что чемпионат Европы по футболу стоит провести в установленные сроки, а также рассказал, когда должна завершиться пандемия коронавируса.

Происшествия В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.

Наука Опровергнута непроницаемость графена Команда физиков сообщила, что им удалось опровергнуть теорию, согласно которой графен является непроницаемым.

Экономика США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.

Здоровье Раскрыты правила проживания в одной квартире с зараженным коронавирусом Четвертое правило — следует регулярно протирать спиртом или хлорсодержащими средствами дверные ручки, краны и прочие предметы, к которым прикасается потенциальный или реальный носитель вируса.

Гаджеты Nokia выпустила бюджетный смартфон Nokia C2 Информация отображается на 5,7-дюймовом дисплее с разрешением HD+. Фронтальная, впрочем, как и основная камера, имеет разрешение 5 МП.