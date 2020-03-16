Гаджеты
КоммерсантъMicrosoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X
Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.
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Политика
В Кремле ответили на слова Лукашенко о закрытии границы
Накануне Россия закрыла сухопутную границу с Норвегией и Польшей. Сегодня правительство приняло решение закрыть еще и границу с Белоруссией.
Политика
МИД: Тысячи туристов не могут вернуться в Россию из-за коронавируса
МИД России подтвердил информацию о том, что из-за коронавируса тысячи российских туристов не могут вернуться домой.
Футбол
Широков отреагировал на инициативу Федуна завершить сезон РПЛ
В интервью «Чемпионату» Широков сказал, что прежде, чем завершать сезон, нужно посмотреть, что будет в России с заболеваемостью коронавируса в апреле.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 93
На сегодняшний день в России зафиксировано 93 случая заражения коронавирусом COVID-19.
Общество
Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине
Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Происшествия
Житель Тульской области разделся после попытки попасть в кабину пилота
Житель Тульской области разделся после неудачной попытки попасть в кабину пилота в самолете, летевшем в Москву из Иордании, в "Домодедово" на него завели дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе УТР МВД России по ЦФО.
Политика
Правительство собирается запретить въезд иностранцам в Россию
Правительство сообщило, что подготовлен проект распоряжения о временном запрете на въезд иностранным гражданам в Россию.
Политика
Зеленский призвал украинцев сидеть дома и закрыл метро
Зеленский призвал Кабмин с 17 марта запретить работу ТРЦ, ресторанов и других развлекательных заведений в Украине.
Политика
Ростуризм назвал страны, которые лучше не посещать из-за коронавируса
«С 16.03.2020 г. будет временно ограничено авиасообщение со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией за исключением рейсов из Москвы в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии и обратно», — сообщили в Ростуризме.
Общество
В школах Подмосковья с 23 марта введут трёхнедельные каникулы
В школах Московской области с 23 марта будут объявлены каникулы сроком на три недели в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда
Общество
Заразившийся коронавирусом россиянин описал симптомы заболевания
Чемпион мира 2009 года по кайтсерфингу Петр Тюшкевич рассказал, как себя чувствует человек, заразившийся коронавирусной инфекцией.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области
Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области.
Шоу-бизнес
Самойлова отпустила Джигана гулять с новорожденным сыном
Недавно Джиган сообщил поклонникам, что выписался из клиники, где проходил лечение от зависимости.
Энергетика
Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
Политика
Арбитраж в Гааге отказался признать Крым частью Украины
Арбитраж, который был создан при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, уклонился от вынесения решения, на котором настаивала Украина, то есть не стал признавать украинский статус Крыма, сообщает ТАСС.
Политика
Конституционный суд одобрил «обнуление» президентских сроков Путина
Ранее, выступая на заседании Государственной думы, президент РФ Владимир Путин ответил на предложение депутата Валентины Терешковой об «обнулении» его сроков, заявив, что готов на такую меру — но лишь при условии, что ее сначала одобрит Конституционный суд РФ, а потом поддержат российские граждане во время голосования по поправкам.
Футбол
«Ливерпуль» имеет самый ценный состав в топ-5 лиг Европы
Центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал анализ стоимости составов клубов топ-5 европейских чемпионатов.
Здоровье
В Тверской области ведётся масштабная профилактика коронавируса
Одно из первых решений – в Тверской области вводится круглосуточный мониторинг эпидемической ситуации в школах, детских садах, культурных и спортивных организациях, в местах массового скопления людей.
Шоу-бизнес
Симоньян сообщила о новой беременности
"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.
Музыка
Экс-солистка «Ленинграда» ушла из шоу на украинском ТВ из-за Крыма
"Хорошо же, как в Крыму !": Сергей Шнуров сравнил полуостров с Альпами >> По информации украинских СМИ, Старшова даже не дождалась вокальных соревнований, а просто покинула проект "Голос страны" из-за скандала вокруг поездки в Крым.
Общество
Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат
Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Общество
Собянин: все школы Москвы закрываются с 21 марта
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что спортивные и общеобразовательные школы столицы закроются с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
Испанский футбольный тренер скончался от коронавируса
Тренер любительского футбольного клуба Атлетико Портада Альта из Испании умер от коронавируса в возрасте 21 года.
Хоккей
«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса
Казахстанский "Барыс" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.
Политика
Европа запретит въезд в Шенгенскую зону
Власти Евросоюза намерены запретить въезд в страны Шенгенской зоны на 30 дней из-за распространения коронавирусной инфекции.