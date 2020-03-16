Гаджеты
КоммерсантъMicrosoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X
Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 14:30, Ашберн
Комментарии
Политика
Почему Трампу была бы выгодна монополия на вакцину от коронавируса
Немецкие политики раскритиковали США за попытку купить у фармацевтической фирмы CureVac, занимающейся созданием вакцины от коронавируса, эксклюзивные права на результаты её работы.
Политика
МИД: Тысячи туристов не могут вернуться в Россию из-за коронавируса
МИД России подтвердил информацию о том, что из-за коронавируса тысячи российских туристов не могут вернуться домой.
Общество
Сроки досрочной сдачи ЕГЭ перенесут из-за коронавируса
Срок досрочной сдачи экзамена перенесут, передаёт сегодня, 16 марта, РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
Общество
В Подмосковье закроют школы на трехнедельные каникулы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Instagram, что со следующей недели в школах региона объявят трехнедельные каникулы.
Политика
Лукашенко: Россия вся полыхает от коронавируса
Политик констатировал, что «Россия вся полыхает от коронавируса», отмечает БелТА. При этом он назвал РФ «родной».
Общество
Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине
Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.
Происшествия
В Воронежской области у пассажирки поезда заподозрили коронавирус
В инфекционное отделение Борисоглебской районной больницы госпитализировали с подозрением на коронавирус 53-летнюю женщину, которую сняли с поезда «Москва – Волгоград».
Политика
Власти рассматривают возможность закрытия границ
В заявлении отмечено, что ограничения на въезд из Белоруссии вводятся из-за того, что власти этой страны не принимают рекомендации Всемирной организации здравоохранения по перекрытию границ и ситуация с вирусом там хуже, чем в России.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Общество
Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.
Политика
Путин назвал плюсы и минусы санкций
О санкциях как стимуле для развития экономики рассказал в четырнадцатой серии видеоинтервью ТАСС президент Владимир Путин.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Футбол
Широков отреагировал на инициативу Федуна завершить сезон РПЛ
В интервью «Чемпионату» Широков сказал, что прежде, чем завершать сезон, нужно посмотреть, что будет в России с заболеваемостью коронавируса в апреле.
Экономика
Паниковать из-за курса доллара не надо. Рубль успокоится
Обвалившийся рубль в любом случае стабилизируется.
Экономика
Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей
Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю.
Общество
Севшим на карантин россиянам оплатят больничные
Ранее РФ закрыла границы с рядом стран, в том числе с Белоруссией, что вызвало негодование властей республики.
Футбол
Мелкадзе помог «Тамбову» одержал первую победу в РПЛ в новом году
Нижний Новгород, 16 марта 2020, 21:24 — REGNUM 16 марта на стадионе «Нижний Новгород» в рамках последнего матча 22-го тура РПЛ встретились команды «Тамбов» и «Крылья Советов».
Политика
Украина закрывает все пункты пропуска в Донбассе
Пункты пропуска прекратят работу 16 марта.
Политика
Зеленский призвал Верховную Раду отказаться от карантина
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду отказаться от ухода на карантин. Об этом он заявил в своем обращении в Facebook.
Политика
Зеленский призвал украинцев сидеть дома и закрыл метро
Зеленский призвал Кабмин с 17 марта запретить работу ТРЦ, ресторанов и других развлекательных заведений в Украине.
Общество
Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда
Общество
Умер сооснователь «Гражданской обороны» Константин Рябинов
Музыкант, сооснователь панк-группы "Гражданская оборона" Константин Рябинов (Кузя УО) скончался в Санкт-Петербурге, сообщил публицист Вадим Лурье.
Авто
Эксперт рассказал, когда лучше продавать подержанный автомобиль
Гаджеты
Windows 10 установлена на 1 млрд компьютеров
Американская корпорация Microsoft объявила, что достигла изначально заявленных целей в отношении своей операционной системы Windows 10, которая теперь установлена на более чем 1 млрд компьютеров по всему миру.
Происшествия
Ребенок получил ожоги после фокуса аниматора с сухим льдом в Москве
Ребенок в Москве пострадал во время шоу аниматора, на котором использовался сухой лед.
Здоровье
Ученые выяснили причину быстрого распространения коронавируса в Китае
Американские врачи назвали главную причину быстрого распространения нового коронавируса SARS-CoV2 в Китае.
Общество
В Тульской области введен режим повышенной готовности
С 17 марта школы и вузы Тульской области переходят на дистанционное обучение.
Происшествия
В оперштабе рассказали о новых заболевших коронавирусом в России
В Москве за сутки зафиксировано 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с вирусом.
Общество
Россиянин с коронавирусом рассказал о течении болезни и ее симптомах
Заболевший коронавирусом россиянин Петр Тюшкевич рассказал, как он узнал о заболевании и в каком порядке начали проявляться симптомы.
Политика
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.