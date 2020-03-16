Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.

Общество В Подмосковье закроют школы на трехнедельные каникулы Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем Instagram, что со следующей недели в школах региона объявят трехнедельные каникулы.

Общество Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.

Политика Власти рассматривают возможность закрытия границ В заявлении отмечено, что ограничения на въезд из Белоруссии вводятся из-за того, что власти этой страны не принимают рекомендации Всемирной организации здравоохранения по перекрытию границ и ситуация с вирусом там хуже, чем в России.

Армия и оружие Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.

Общество Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.

Политика Путин назвал плюсы и минусы санкций О санкциях как стимуле для развития экономики рассказал в четырнадцатой серии видеоинтервью ТАСС президент Владимир Путин.

Экономика Bloomberg: доллар может подорожать до 97 рублей Падение российского рубля может составить 30% — до 97 руб. за доллар. С 19 февраля доллар уже подскочил на 18% по отношению к рублю.

Общество Севшим на карантин россиянам оплатят больничные Ранее РФ закрыла границы с рядом стран, в том числе с Белоруссией, что вызвало негодование властей республики.

Политика Зеленский призвал Верховную Раду отказаться от карантина Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду отказаться от ухода на карантин. Об этом он заявил в своем обращении в Facebook.

Гаджеты Windows 10 установлена на 1 млрд компьютеров Американская корпорация Microsoft объявила, что достигла изначально заявленных целей в отношении своей операционной системы Windows 10, которая теперь установлена на более чем 1 млрд компьютеров по всему миру.