Гаджеты

КоммерсантъКоммерсантъMicrosoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X

Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.
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Видео: Microsoft рассказала о функциях и характеристиках Xbox Series X

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Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X

News.ru12:23

Microsoft раскрыла все подробности о будущей Xbox

Вести.Ru10:18

Microsoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X

Коммерсантъ11:07

Microsoft представила технические характеристики Xbox Series X

Матч ТВ10:18

"8 секунд - это безумие!" Microsoft показала мощность нового Xbox

Российская газета11:08

Опубликовано фото процессора консоли Xbox Series X и ее подробные спецификации

iXBT.com08:57
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