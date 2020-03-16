Гаджеты

КоммерсантъКоммерсантъMicrosoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X

Ранее появлялась информация, что выход консолей нового поколения, запланированный на осень 2020 года, может быть отложен из-за вспышки коронавируса, так как и Sony, и Microsoft собирают приставки в Китае.
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Подробнее о событии

Microsoft раскрыла все подробности о будущей Xbox

Вести.Ru10:18

Microsoft опубликовала полные спецификации Xbox Series X

News.ru12:23

"8 секунд - это безумие!" Microsoft показала мощность нового Xbox

Российская газета11:08

Microsoft раскрыла технические характеристики новой консоли Xbox Series X

Коммерсантъ11:07

Microsoft представила технические характеристики Xbox Series X

Матч ТВ10:18

Видео: Microsoft рассказала о функциях и характеристиках Xbox Series X

REGNUM12:28

Microsoft опубликовала технические характеристики Xbox Series X

Piter.tv10:15
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КС признал законными поправки к Конституции

Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
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Полиция порвала русофобский плакат на митинге радикалов в Тернополе

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Правительство запустит специальный интернет-ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о распространении вируса в России.
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В Киеве выявили два случая заражения коронавирусом

В Киеве лабораторно подтвердили два случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава Украины.
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Зеленский готов ввести на Украине режим ЧП из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае необходимости в стране будет введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса.
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Банки начали переводить сотрудников на удаленную работу

В ближайшее время ГПБ «переведет большую часть работников на удаленный режим работы с сохранением обычной заработной платы».
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РЖД с 17 марта приостанавливает сообщение с Казахстаном

Ранее РЖД сообщили о временном ограничении сообщения с Францией, Германией, Чехией, Молдавией, Польшей, Монголией, Украиной, с 17 марта приостановят движение поездов в Латвию.
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Ученые выяснили, почему Уран вращается на боку

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Кремль ответил на слова Лукашенко после закрытия границы Россией

В Погранкомитете Белоруссии заявили, что пока решения о закрытии границы с Россией Минском не принималось.
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В Иране обнаружен древний петроглиф с изображением богомола

В Иране исследователи из Исламского университета обнаружили древний петроглиф, на котором разглядели изображение богомола.
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Леонид Федун предложил досрочно завершить РПЛ

Сегодня «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 50 очками в активе.
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Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок

Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
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Экономический эффект для Украины от подписания контракта на транзит российского газа через территорию страны в 2020-2024 годах оценивается в $25 млрд, заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.
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Дорожный коллапс. Липчане перекрыли дорогу-дублер проспекта Победы

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Американский истребитель оснастили новой ядерной бомбой

Американский истребитель F-15 Strike Eagle оснастили новой ядерной бомбой.
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Число заражений коронавирусом COVID-19 в Италии за последние сутки составило 2470 случаев, за это же время 349 человек умерли от вызванного инфекцией заболевания, 414 человек выздоровели.
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Федеральная резервная система США снизила ключевую процентную ставку до 0 — 0,25%.
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В России стартовали продажи BMW 2-Series Gran Coupe

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Онлайн-кинотеатры открыли доступ

Сервисы надеются на приток новых пользователей Большинство крупных российских онлайн-кинотеатров объявили об акциях, приуроченных к карантину в связи с распространением коронавируса.
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