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РБК
РБК

Microsoft обнаружила кибератаки на выборы в США из России, Китая и Ирана

Корпорация Microsof предупредила, что в президентские выборы в США уже пытаются вмешиваться группы киберпреступников из России, Китая и Ирана. Заявление опубликовано на сайте компании.В источнике
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Фонтанка.Ру

Microsoft зафиксировала вмешательство в американские выборы из России, Китая и Ирана

Фонтанка.Рувчера в 16:41
ИА Красная Весна

Microsoft предупредила об активности «русских военных хакеров»

ИА Красная Веснавчера в 16:28
Газета.Ru

Microsoft обвинила хакеров из России в кибератаках против штабов Трампа и Байдена

Газета.Ruвчера в 15:17
РБК

Microsoft обнаружила кибератаки на выборы в США из России, Китая и Ирана

РБКвчера в 15:52
Известия

Microsoft обвинила хакеров из РФ в кибератаках против штабов Трампа и Байдена

Известиявчера в 15:39
РИА Новости

Microsoft обвинила российских хакеров в атаках на штабы Трампа и Байдена

РИА Новостивчера в 15:35
Lenta.ru

Microsoft обвинила российских хакеров в попытке взлома штабов Трампа и Байдена

Lenta.ruвчера в 16:00

Исследователи предложили схему охлаждения кристалла процессора изнутри

Прямое охлаждение чипа процессора показало свою высокую эффективность в исследовании специалистов Швейцарской высшей технической школы Цюриха, сообщает 10 сентября IT-ресурс hardwareLUXX.
ИА Красная Веснавчера в 14:44

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В Федеральной налоговой службе рассказали, что банки будут направлять сведения для расчета НДФЛ территориальным органам ФНС до первого февраля года, который следует за отчетным налоговым периодом.
Evo-rus.comвчера в 09:35
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Гибридный белок снизил кровоточивость при гемофилии А

Ученые в ходе ранних стадий небольшого клинического испытания лечения гемофилии А выявили высокую и устойчивую активность заменителя VIII фактора свертывания крови при его совместном использовании с гибридным белком BIVV001.
N+1вчера в 13:31

Президент Ливана допустил умышленную природу пожара в Бейруте

Президент Ливана Мишель Аун допустил, что сегодняшний пожар в портовом складе Бейрута мог быть вызван как халатностью, так и злым умыслом, в частности, пожар мог возникнуть из-за саботажа.
Коммерсантъвчера в 15:02
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