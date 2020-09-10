Microsoft обнаружила кибератаки на выборы в США из России, Китая и Ирана
Корпорация Microsof предупредила, что в президентские выборы в США уже пытаются вмешиваться группы киберпреступников из России, Китая и Ирана. Заявление опубликовано на сайте компании.В источнике
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Microsoft зафиксировала вмешательство в американские выборы из России, Китая и Ирана
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