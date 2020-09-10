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Интерфакс
Интерфакс

Microsoft сообщила об атаках российских хакеров на 200 организаций

Хакеры из России, Китая и Ирана активно пытаются повлиять на выборы президента США, на долю российских хакеров приходятся кибератаки против более 200 организаций, сообщает CNN со ссылкой на выводы компании Microsoft.В источнике
С чего всё началось
«В последние недели Microsoft зарегистрировала кибератаки против людей и организаций, задействованных в предстоящих президентских выборах, включая безуспешные атаки на людей, связанных со штабами Трампа и Байдена»,— говорится в блоге
 вице-президента Microsoft по безопасности пользователей Тома Берта.
Коммерсантъ19:30
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ТАСС

В администрации США разделяют утверждения Microsoft о вмешательстве хакеров из РФ в выборы

ТАСС22:10
Газета.Ru

Microsoft обвинила хакеров из России в кибератаках против штабов Трампа и Байдена

Газета.Ruвчера в 15:17
Интерфакс

Microsoft сообщила об атаках российских хакеров на 200 организаций

Интерфаксвчера в 16:33
Lenta.ru

Microsoft обвинила российских хакеров в попытке взлома штабов Трампа и Байдена

Lenta.ruвчера в 16:00
РБК

Microsoft обнаружила кибератаки на выборы в США из России, Китая и Ирана

РБКвчера в 15:52
РИА Новости

Microsoft обвинила российских хакеров в атаках на штабы Трампа и Байдена

РИА Новостивчера в 15:35
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Microsoft обвинила российских, китайских и иранских хакеров во вмешательстве в выборы США

Коммерсантъ19:30

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