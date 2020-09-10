Microsoft сообщила об атаках российских хакеров на 200 организаций
Хакеры из России, Китая и Ирана активно пытаются повлиять на выборы президента США, на долю российских хакеров приходятся кибератаки против более 200 организаций, сообщает CNN со ссылкой на выводы компании Microsoft.В источнике
С чего всё началось
«В последние недели Microsoft зарегистрировала кибератаки против людей и организаций, задействованных в предстоящих президентских выборах, включая безуспешные атаки на людей, связанных со штабами Трампа и Байдена»,— говорится в блоге
вице-президента Microsoft по безопасности пользователей Тома Берта.
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Microsoft обвинила хакеров из России в кибератаках против штабов Трампа и Байдена
Газета.Ruвчера в 15:17