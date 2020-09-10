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Интерфакс
Интерфакс

Microsoft сообщила об атаках российских хакеров на 200 организаций

Хакеры из России, Китая и Ирана активно пытаются повлиять на выборы президента США, на долю российских хакеров приходятся кибератаки против более 200 организаций, сообщает CNN со ссылкой на выводы компании Microsoft.В источнике
С чего всё началось
«В последние недели Microsoft зарегистрировала кибератаки против людей и организаций, задействованных в предстоящих президентских выборах, включая безуспешные атаки на людей, связанных со штабами Трампа и Байдена»,— говорится в блоге
 вице-президента Microsoft по безопасности пользователей Тома Берта.
Коммерсантъ19:30
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Коммерсантъ

Microsoft обвинила российских, китайских и иранских хакеров во вмешательстве в выборы США

Коммерсантъ19:30
ТАСС

Microsoft заявила, что хакеры из России, Китая и Ирана атаковали штабы Байдена и Трампа

ТАССвчера в 16:58
РИА Новости

Microsoft обвинила российских хакеров в атаках на штабы Трампа и Байдена

РИА Новостивчера в 15:35
Lenta.ru

Microsoft обвинила российских хакеров в попытке взлома штабов Трампа и Байдена

Lenta.ruвчера в 16:00
РБК

Microsoft обнаружила кибератаки на выборы в США из России, Китая и Ирана

РБКвчера в 15:52
Интерфакс

Microsoft сообщила об атаках российских хакеров на 200 организаций

Интерфаксвчера в 16:33
Газета.Ru

Microsoft обвинила хакеров из России в кибератаках против штабов Трампа и Байдена

Газета.Ruвчера в 15:17

В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России
ТАССвчера в 11:09
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Эстония призвала привлечь ОЗХО к расследованию инцидента с Навальным

Постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон призвал провести международное расследование ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального с участием экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает РИА "Новости".
Эстония призвала привлечь ОЗХО к расследованию инцидента с Навальным
Газета.Ru18:31
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Учёные в России нашли аналог ИВЛ при лечении пациентов с коронавирусом

Ингаляции гелий-кислородной смесью на фоне развивающейся пневмонии при коронавирусной инфекции COVID-19 превосходят по эффективности искусственную вентиляцию лёгких, рассказал президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.
RT на русском18:39
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Названы ранние симптомы одного из самых распространенных видов рака

Хирург-колопроктолог Александр Малышев рассказал подписчикам в Instagram о симптомах, которые могут указывать на рак кишечника, являющийся одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний.
РИА Новостивчера в 07:54
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В Минздраве допустили обязательную вакцинацию для выезда за рубеж

Советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев допустил, что в ближайшие годы вакцинация от коронавирусной инфекции может стать необходимым условием для выезда за рубеж помимо заграничного паспорта, сообщает агентство ТАСС.
РБКвчера в 15:23
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Четыре человека погибли при столкновении катера с баржей в Сургуте

На реке Черной в Сургуте произошло столкновение катера с баржей, в результате которого погибли четыре человека, сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следкома РФ.
Примечаниявчера в 05:58
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Мария Арбатова высказала свое мнение о суде над Михаилом Ефремовым

Как видно из анонса, Арбатова раскрыла не только личные секреты, но и нелицеприятно высказалась о ряде звезд, в том числе о режиссере Константине Богомолове и телеведущей Ксении Собчак.
Суть событийвчера в 09:21
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ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%

Спад ВВП в России в текущем году ожидается на уровне 4,5-5,5%, следует из базового прогноза в представленном Банком России проекте основных направлений денежно-кредитной политики.
Ведомостивчера в 08:43
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Кравчук обвинил РФ в срыве инспекции позиций ВСУ в Донбассе

Киев, 10 сентября 2020, 14:20 — REGNUM Глава делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент Украины Леонид Кравчук обвинил Россию в срыве осмотра позиций ВСУ в районе посёлка Шумы.
REGNUMвчера в 07:20
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Китайский космический корабль провел секретные испытания на орбите

Китайское государственное СМИ Синьхуа сообщило об успехе, экспериментальный космический корабль многоразового использования в настоящее время находится на орбите и проводит испытания.
Первый Севастопольскийвчера в 11:35
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