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Интерфакс
Интерфакс

Microsoft сообщила об атаках российских хакеров на 200 организаций

Хакеры из России, Китая и Ирана активно пытаются повлиять на выборы президента США, на долю российских хакеров приходятся кибератаки против более 200 организаций, сообщает CNN со ссылкой на выводы компании Microsoft.В источнике
С чего всё началось
«В последние недели Microsoft зарегистрировала кибератаки против людей и организаций, задействованных в предстоящих президентских выборах, включая безуспешные атаки на людей, связанных со штабами Трампа и Байдена»,— говорится в блоге
 вице-президента Microsoft по безопасности пользователей Тома Берта.
Коммерсантъ19:30
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РБК

Microsoft обнаружила кибератаки на выборы в США из России, Китая и Ирана

РБКвчера в 15:52
Коммерсантъ

Microsoft обвинила российских, китайских и иранских хакеров во вмешательстве в выборы США

Коммерсантъ19:30
Интерфакс

Microsoft сообщила об атаках российских хакеров на 200 организаций

Интерфаксвчера в 16:33
Lenta.ru

Microsoft обвинила российских хакеров в попытке взлома штабов Трампа и Байдена

Lenta.ruвчера в 16:00
ТАСС

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ТАСС23:09
РИА Новости

Microsoft обвинила российских хакеров в атаках на штабы Трампа и Байдена

РИА Новостивчера в 15:35
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Газета.Ruвчера в 15:17

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