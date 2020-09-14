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Microsoft сообщила об отказе ByteDance продать бизнес TikTok в США

Власти КНР установили ограничение на продажу кода. Microsoft сообщила об отказе ByteDance продать бизнес TikTok в США. Об этом сообщает The New York Times.В источнике
С чего всё началось
«Сегодня ByteDance уведомила нас о том, что не будет продавать Microsoft американский сегмент TikTok», — заявили в Microsoft
, выразив уверенность, что сделка «устроила бы пользователей TikTok», и одновременно под защитой оказались бы интересы США в сфере безопасности.
Телеканал 360°вчера в 22:23
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Известия

По осени покупают: удастся ли американской Oracle приобрести TikTok

Известия17:01
Коммерсантъ

Oracle подтвердила, что указана как партнер в планируемой сделке по TikTok

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Нью-Йоркская фондовая биржа приостановила торги акциями Oracle

РБКвчера в 09:47
Lenta.ru

Oracle подтвердила покупку TikTok

Lenta.ruвчера в 12:00
ТАСС

Администрация США изучит предложение компании Oracle о приобретении TikTok

ТАССвчера в 09:40
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WSJ назвала Oracle Corp. покупателем американского бизнеса TikTok

Интерфаксвчера в 21:26

NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
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Тихановская заявила, что кредит в $1,5 млрд Белоруссия отдавать не будет

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ИА Красная Веснавчера в 12:01
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Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального

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Вечерний курьервчера в 08:10
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