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Microsoft стал крупнейшей по капитализации компанией, обогнав Apple

Microsoft Corp. стала крупнейшей по капитализации компанией, обогнал Apple, чьи акции резко упали в стоимости после выхода финансовой отчетности, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ
По состоянию на 16.50 мск акции Microsoft на Нью-Йоркской бирже дорожают на 0,24%, до 325,12 доллара за ценную бумагу, а акции Apple падают в цене на 3,94%, до 146,56 доллара за бумагу.
РИА Новости
Котировки акций Microsoft растут на 1%. В то время бумаги Apple подешевели с открытия рынка на 3%, в результате чего капитализация компании снизилась примерно до $2,41 трлн, сообщает MarketWatch.
Финмаркет
Microsoft увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале (июль-сентябрь) на 48% - до рекордных $20,5 млрд.
Финмаркет

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