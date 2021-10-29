ПРАЙМMicrosoft стал крупнейшей по капитализации компанией, обогнав AppleMicrosoft Corp. стала крупнейшей по капитализации компанией, обогнал Apple, чьи акции резко упали в стоимости после выхода финансовой отчетности, свидетельствуют данные торгов.ПРАЙМПо состоянию на 16.50 мск акции Microsoft на Нью-Йоркской бирже дорожают на 0,24%, до 325,12 доллара за ценную бумагу, а акции Apple падают в цене на 3,94%, до 146,56 доллара за бумагу.РИА НовостиКотировки акций Microsoft растут на 1%. В то время бумаги Apple подешевели с открытия рынка на 3%, в результате чего капитализация компании снизилась примерно до $2,41 трлн, сообщает MarketWatch.ФинмаркетMicrosoft увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале (июль-сентябрь) на 48% - до рекордных $20,5 млрд.ФинмаркетЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruЭкономика сегодняФАНРосбалтКомсомольская правдаAnewsRunet.newsТелеканал RTVIПодробнее о событииApple вернула себе статус компании с самой большой капитализациейКоммерсантъ14:23Microsoft стал крупнейшей по капитализации компанией, обогнав AppleПРАЙМ10:08Microsoft обогнала по капитализации Apple впервые за годИнтерфакс11:56Microsoft стала самой дорогой компанией в мире, достигнув $2,46 трлнNews.ru11:41Microsoft стала самой дорогой компанией в миреТАСС10:58Microsoft обошла Apple по капитализации и стала самой дорогой компанией в миреForbes10:29Microsoft вышла на первое место в рейтинге самых дорогих компаний мираЭкономика сегодня12:41Показать ещёОценить10Поделиться