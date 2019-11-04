Общество
ИзвестияMicrosoft в Японии перешел на четырехдневную рабочую неделю
Офис Microsoft в Японии объявил о результатах эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю, отметив возросшую производительность сотрудников.
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Общество
Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.
РИА Новости 19:04
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Кино
Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости 09:22
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.
Газета.Ru 06:14
Общество
Звёзды гороскопа обещают насыщенные эмоции. Гороскоп с 4 по 10 ноября
Вторник, 5 ноября Сегодня гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день.
Катунь 24 01:15
Технологии
Названо безопасное время использования гаджетов подростками
По мнению экспертов, за электронными гаджетами школьники и студенты могут проводить не более трех часов в день.
Кубанские новости 02 ноября в 09:30
Шоу-бизнес
Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о болезни матери
В эфире телевизионной передачи «Звезды сошлись» на НТВ сын знаменитой советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Александр объяснил, почему родные не хотят показывать ее на публике.
Журналистская правда 03:20
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 10:45
Авто
Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3
Компания Kia назвала дату старта продаж компактного кроссовера Kia KX3 нового поколения.
Новые автомобили вчера в 22:29
Экономика
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известия 18:23
Происшествия
В больнице Челябинской области пациентке помыли лицо половой тряпкой
Московский Комсомолец 16:55
Армия и оружие
На Украине изобрели сверхзвуковую «несбиваемую» ракету
На выставке «Оружие и безопасность — 2019» инженеры из конструкторского бюро «Южное» на Украине представили новую противокорабельную ракету под названием «Молния».
Профиль вчера в 13:24
Интернет
Компания Facebook обновила логотип
Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.
Коммерсантъ 17:18
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК 13:34
Армия и оружие
Не смогли договориться: бойцы ВСУ подрались политических разногласий
Группа ВСУшников получила тяжелые травмы в драке, которая разгорелась из-за политических разногласий.
Новостной фронт 06:27
Армия и оружие
США заявили об обстреле их колонны в Сирии протурецкими боевиками
США проинформировали Россию о том, что американских военных в Сирии обстреляли протурецкие боевики.
РИА Новости вчера в 18:40
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать стеклоомывающую жидкость
«При производстве стеклоомывающих жидкостей разрешены к использованию такие спиртовые растворы как: изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли, поскольку они не являются токсичными для человека», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.
ФАН 02 ноября в 04:10
Происшествия
СК завел дело после гибели двух детей в овраге в Приморье
Следственный комитет Приморского края возбудил уголовное дело после гибели двух детей, которые, по предварительной версии, утонули в овраге.
РБК 20:50
Хоккей
Панарин в матче с «Оттавой» забросил шестую шайбу в сезоне
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Вторую шайбу хозяев в концовке второго периода забросил в большинстве российский нападающий Артемий Панарин, ассистентами выступили Каапо Какко и Тони Деанджело.
Чемпионат 20:57
Политика
Более половины американцев одобряют импичмент Трампа
Более половины жителей США поддерживают процедуру импичмента президента США Дональда Трампа, которую начали представители Демократической партии в Конгрессе.
Известия 17:40
Происшествия
В Забайкалье трех подростков арестовали за изнасилование и убийство
В Забайкальском крае трем несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений - насильственные действия сексуального характера и умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть.
Российская газета 02 ноября в 13:23
Космос
«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство
Аппарат вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли, далеко за орбитой Плутона, еще 5 ноября 2018 года.
РИА Новости 18:04
Общество
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru 16:13
Киберспорт
У Overwatch и Overwatch 2 будет общий клиент
Cyber.sports.ru 00:16
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 13:12
Футбол
Спартак — Арсенал (Тула) 0:1
Советский спорт 12:54
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК 19:49