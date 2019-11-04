Общество
ИзвестияMicrosoft в Японии перешел на четырехдневную рабочую неделю
Офис Microsoft в Японии объявил о результатах эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю, отметив возросшую производительность сотрудников.
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Армия и оружие
В ЛНР сообщили о гибели ополченца при обстреле
В пресс-службе Народной милиции ЛНР. сообщили, что украинские военные дважды сегодня обстреляли территорию республики.
Московский Комсомолец 11:50
Гаджеты
Презентован самый тонкий неубиваемый бюджетный смартфон Oukitel Y1000
Актуальные Новости 10:59
Общество
В Москве прошли два «Русских марша»
В Люблино в День народного единства, 4 ноября, прошел «Русский марш».
Коммерсантъ 06:06
Шоу-бизнес
Воеводина впервые показала сына от бывшего короля Малайзии
27-летняя ростовчанка Оксана Воеводина впервые показала лицо своего пятимесячного сына Тенку Исмаила Леона Петра Бин Тенку Мухаммада V Фариса Петра.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 03:26
Футбол
Получивший тяжёлую травму футболист «Эвертона» будет прооперирован
Корейский полузащитник сделал подкат, после которого Гомеш получил перелом голеностопа.
REGNUM 06:16
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
REGNUM 10:29
Общество
В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад судно
На протяжении 100 лет судно, пребывавшее на одном месте приблизительно в 1,5 километра от водопада «Подкова», служило одной из достопримечательностей Ниагарского комплекса.
RuNews24.ru 08:43
Экономика
В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума
В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума.
Известия вчера в 21:12
Политика
В «Нафтогазе» рассказали, что будет с украинской ГТС после запуска «Северного потока-2»
Запуск «Северного потока-2» будет означать, что транзит российского газа через территорию Украины будет прекращен, а ГТС может быть полезна для альтернативных вариантов транспортировки или хранения газа, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью «24 каналу».
Rambler News Service 11:27
Фигурное катание
Экс-ученица Тутберидзе рассказала про характерные ошибки Загитовой
Российская фигуристка Дарья Паненкова прокомментировала снижение баллов олимпийской чемпионке Алине Загитовой на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском 04:21
Шоу-бизнес
Муж Лолиты назвал причину расставания с ней
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 05:59
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
В конце ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»), а также украинских моряков.
РБК 07:30
Гаджеты
В Россию приехал игровой смартфон ASUS ROG Phone II
Скоро в России стартуют продажи игрового смартфона ASUS ROG Phone II. Предварительный заказ на него можно оформить до 15 ноября.
Игромания.ру 01 ноября в 08:24
Общество
Россия начнет сооружение второго блока АЭС «Бушер» в Иране 10 ноября
Российская газета 10:19
Шоу-бизнес
Ланового не стали госпитализировать после прерванного спектакля
Российскому актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля в Театре Вахтангова. По информации СМИ, у него резко подскочило давление.
Газета.Ru 11:03
Футбол
Итальянский ассистент Шевченко сделал тату в виде герба Украины
Ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Малдера сделал себе новую татуировку в виде герба Украины и выложил фото в своём «Инстаграме».
Чемпионат 07:23
Экономика
Сколько стоит сходить в магазин в Сыктывкаре: подборка цен на продукты
Корреспонденты РrоГорода сходили в магазин одного из популярных среди горожан "сетевиков" и купил самые необходимые съестные припасы.
Pro Город Сыктывкар вчера в 04:40
Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Футбол
Дзюба оценил шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оценил шансы петербургской команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпиона против "РБ Лейпциг", передает ТАСС.
Газета.Ru 11:35
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Политика
Продление антироссийских санкций приветствует ЕС, заявила Могерини
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала о решении Черногории и Норвегии о продлении антироссийских санкций.
Газета.Ru 11:48
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН 06:35
Кино
Вышел новый трейлер «Нового папы»
Российская газета 08:18
Общество
Руководство ВШЭ проведет внеочередное заседание ученого совета для обсуждения высказывания Гасана Гусейнова в соцсетях
Руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) 5 ноября проведет заседание ученого совета для обсуждения высказывания профессора Гасана Гусейнова в соцсетях о русском языке.
Эхо Москвы 05:45
Общество
Медведев сравнил цены на интернет в России и США
Безлимитный интернет в России в разы дешевле, чем в целом ряде стран, а по количеству пользователей смартфонов РФ входит в мировой топ-5.
Известия вчера в 19:50
Технологии
TSMC наймёт 8000 сотрудников для разработки 3-нанометровых чипов
Исполнительный президент TSMC Марк Лю (Mark Liu) заявил о намерении производителя принять на работу 8000 сотрудников для нового центра исследований и разработок, который должен быть введён в эксплуатацию в следующем году.
3DNews 10:15