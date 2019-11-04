Общество

ИзвестияИзвестияMicrosoft в Японии перешел на четырехдневную рабочую неделю

Офис Microsoft в Японии объявил о результатах эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю, отметив возросшую производительность сотрудников.
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Microsoft отчитался о росте продуктивности при сокращении рабочей недели

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В Microsoft доказали выгоду от четырехдневки

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Переход на 4-дневную рабочую неделю повысил производительность труда на 40%

Профиль09:20

Четырехдневная рабочая неделя повысила продуктивность Microsoft на 40%

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В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад судно

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Скоро в России стартуют продажи игрового смартфона ASUS ROG Phone II. Предварительный заказ на него можно оформить до 15 ноября.
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