Общество

ИзвестияИзвестияMicrosoft в Японии перешел на четырехдневную рабочую неделю

Офис Microsoft в Японии объявил о результатах эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю, отметив возросшую производительность сотрудников.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось
Как сообщил сайт CNBC
 со ссылкой на заявление японского филиала Microsoft эксперимент проходил в рамках программы Work Life Choice Challenge 2019 Summer.
Телеканал 360°08:13

Подробнее о событии

Microsoft рассказала об эффективности перехода на четырехдневку

РИА Новости12:25

В Японии офис Microsoft перешел на четырехдневную рабочую неделю

РЕН ТВ09:56

Microsoft в Японии перешел на четырехдневную рабочую неделю

Известия11:38

В Microsoft доказали выгоду от четырехдневки

Lenta.ru10:25

Microsoft объявила об успехе эксперимента с четырёхдневной рабочей неделей

Говорит Москва11:57

Microsoft отчитался о росте продуктивности при сокращении рабочей недели

Ведомости09:49

Microsoft увеличила продажи после перехода на четырехдневку

Телеканал 360°08:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:25, Ашберн
Политика

Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Политика

США ввели новые санкции против Ирана

Американский Минфин объявил о новых санкциях против Ирана. Под ограничительные меры попал Генштаб иранских Вооруженных сил.
РИА Новости 12:26
Гаджеты

Apple отключит от интернета старые iPhone

Владельцев старых моделей iPhone и iPad предупреждают, что если они не обновят программное обеспечение, то у них могут возникнуть проблемы с доступом к iCloud, App Store, браузеру и почте.
Столица 24 01:17
Шоу-бизнес

Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме

Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН 06:35
Шоу-бизнес

Из-за плохого самочувствия Василия Ланового отменили спектакль

Спектакль был прерван во время второго действия. Официальных комментариев пока не дали ни руководство театра, ни представители актера.
Molnet.ru 03:25
Футбол

«Спартак» уступил «Арсеналу» и проиграл первый матч при Тедеско

Московский "Спартак" на своем поле проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 13:00
Общество

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

В День народного единства президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
Вести.Ru 05:45
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу

Пиар-директор певца Дениса Клявера подтвердила сообщения СМИ о госпитализации его общей с солисткой группы «Гости из будущего» Евой Польной дочери.
Известия 03:21
Наука

Опровергнут популярный миф о Земле

Lenta.ru 01 ноября в 09:45
Политика

В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии

Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Игры

Red Dead Redemption 2 не поддерживает трассировку лучей

Компания NVIDIA сообщила, что Red Dead Redemption 2 не поддерживает режим трассировки лучей.
Cyber.sports.ru 01 ноября в 10:05
Футбол

Клопп ответил Гвардиоле, который назвал Мане симулянтом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на слова наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, который заявил, что форвард красных Садио Мане в некоторых моментах прибегает к симуляции.
Чемпионат 10:56
Общество

Звёзды гороскопа обещают насыщенные эмоции. Гороскоп с 4 по 10 ноября

Вторник, 5 ноября Сегодня гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день.
Катунь 24 01:15
Экономика

IPO Saudi Aramco состоится на национальной бирже Tadawul

Публичное размещение акций Saudi Aramco пройдет на саудовской бирже Tadawul, говорится в сообщении государственной компании, распространенном в воскресенье.
ТАСС вчера в 02:46
Происшествия

В Греции задержали грузовик с 41 нелегальным мигрантом

Сотрудники правоохранительных органов Греции задержали на северо-востоке страны грузовик-рефрижератор, который перевозил 41 нелегального мигранта.
RT на русском 12:21
Финансы

Доллар дешевеет из-за усиления политической напряженности в США

В начале торгов в понедельник утром наблюдается снижение курса доллара на мировом валютном рынке.
Московский Комсомолец вчера в 23:24
Единоборства

Стал известен гонорар Поветкина за поединок с Хантером

РИА Новости 06:36
Кино

Вышел второй трейлер сериала «Новый папа»

RuNews24.ru 10:39
Экономика

Сколько стоит сходить в магазин в Сыктывкаре: подборка цен на продукты

Корреспонденты РrоГорода сходили в магазин одного из популярных среди горожан "сетевиков" и купил самые необходимые съестные припасы.
Pro Город Сыктывкар вчера в 04:40
Происшествия

В ДТП в Подмосковье погибли два человека

В ДТП в Московской области погибли два человека, ещё двое пострадали.
RT на русском 12:01
Футбол

Дзюба оценил шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оценил шансы петербургской команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпиона против "РБ Лейпциг", передает ТАСС.
Газета.Ru 11:35
Религия

4 ноября православные празднуют день Казанской иконы Божьей Матери

В Волгоградской области в день Казанской иконы Божьей Матери в 11 часов православные пройдут крестным ходом по городу Волжскому.
НовостиВолгограда.ру 00:56
Политика

Жена беглого генпрокурора Украины Луценко сложила депутатский мандат

Депутат от "Евросолидарности" и супруга беглого экс-генпрокурора Украины Луценко подтвердила, что написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий из-за проблем со здоровьем.
ИА Новороссия 07:10
Космос

Boeing испытал спасательную систему космического корабля Starliner

News.ru 09:44
Шоу-бизнес

Муж Лолиты назвал причину расставания с ней

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.
РИА Новости 05:59
Политика

Украина поручила Эстонии очернить в ЕС проект «Северный поток-2»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал Эстонию усилить противодействие реализации проекта «Северный поток-2», в том числе путем скоординированных действий.
REGNUM 11:28
Общество

Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских

Pravda.Ru вчера в 07:26
Кино

Ксения Собчак поцеловала в губы Филиппа Янковского

Знаменитость на съемочной площадке поцеловала в губы Филиппа Янковского, причем съемки этой сцены длились 12 часов.
Дни24 11:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное