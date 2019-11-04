Общество

ИзвестияИзвестияMicrosoft в Японии перешел на четырехдневную рабочую неделю

Офис Microsoft в Японии объявил о результатах эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю, отметив возросшую производительность сотрудников.
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В Microsoft доказали выгоду от четырехдневки

Lenta.ru10:25

Microsoft рассказала об эффективности перехода на четырехдневку

РИА Новости12:25

Microsoft в Японии перешел на четырехдневную рабочую неделю

Известия11:38

Продуктивность японского офиса Microsoft выросла на 40% после ввода четырехдневной рабочей недели

Коммерсантъ14:30

В Японии офис Microsoft перешел на четырехдневную рабочую неделю

РЕН ТВ09:56

Microsoft отчитался о росте продуктивности при сокращении рабочей недели

Ведомости09:49

Microsoft увеличила продажи после перехода на четырехдневку

Телеканал 360°08:13
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Певица Ева Польна рассказала о состоянии дочери

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Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook подробно рассказал о новых исковых требованиях компании к «Газпрому».
РБК 14:38
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Зеленский приказал повысить безопасность складов с боеприпасами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении безопасности военных складов с боеприпасами.
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Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

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Lenta.ru 11:11
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Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
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Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд

Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Происшествия

В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве

Газета.Ru 05:26
Политика

Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
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«СтарХит» пытался дозвониться до супруги 48-летнего актера и узнать, что она думает по поводу измены мужа, но Анна Моисеева, законная жена комика, выключила телефон.
StarHit.ru 00:30
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Голкипер «Арсенала» Шамов назвал самого опасного игрока «Спартака»

Голкипер «Арсенала» Егор Шамов прокомментировал победу в матче 15-го тура РПЛ со «Спартаком».
Чемпионат 14:03
Музыка

Путин прибыл на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»

Пятый канал 14:37
Происшествия

В Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН*

В городе Вишневое Киевской области мужчина повредил флагшток с флагом ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 06:02
Происшествия

Пропавшую в Нижнем Новгороде девушку нашли мертвой

РИА Новости 11:23
Общество

Путин и Патриарх Кирилл посетили выставку «Память поколений»

Президент Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили в Манеже выставку "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".
Российская газета 07:40
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«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»

В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Свободная Пресса вчера в 10:37
Экономика

Акции McDonald’s упали на фоне увольнения гендиректора

Стоимость акций американской корпорации McDonald’s упала на фоне объявления об увольнении генерального директора Стива Истербрук, сообщает CNBC.
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Происшествия

Опубликовано видео с места убийства начальника центра «Э» по Ингушетии

РИА Новости 02 ноября в 14:18
Политика

Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах

Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Политика

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Общество

Прокуратура и ФНС отчитались о проверке главы ЕР в Москве Метельского

Оснований для мер прокурорского реагирования в отношении единоросса Андрея Метельского в настоящее время не имеется, следует из ответа прокурора Москвы депутату Госдумы Валерию Рашкину, который просил провести проверку.
DP.RU вчера в 11:22
Религия

Православные христиане празднуют День Казанской иконы Божьей Матери

4 ноября православные христиане отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.
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Общество

В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой, об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
REGNUM 10:29
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Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone

Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
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Муж Лолиты озвучил причину развода с ней

Бывший супруг певицы Лолиты Милявской теннисист Дмитрий Иванов рассказал, из-за чего распался их брак.
URA.Ru 09:03
Армия и оружие

Военные НАТО начали учения на границе с Россией

В Литве стартовали военные учения НАТО «Железный волк» с участием представителей 11 стран-членов Североатлантического альянса.
Lenta.ru 03:35
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Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре

Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Lenta.ru вчера в 03:32
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