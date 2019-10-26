Американская корпорация Microsoft получила контракт на сумму $10 млрд от Пентагона по результатам конкурса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу минобороны США. Сообщается, что по итогам конкурса Microsoft удалось обойти своего соперника — другого американского IT-гиганта Amazon.

Microsoft выиграла контракт на $10 млрд с Пентагоном

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