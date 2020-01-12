Интернет

ГЛАС.RUГЛАС.RUMicrosoft выпускает браузер Edge на основе Chromium

Бизнес-пользователи смогут заблокировать обновление существующей версии браузера. В 2018 году Microsoft объявила о своих планах перейти на движок Chromium для Edge. Данный движок используется в браузерах Google Chrome, Opera и Vivaldi.
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Microsoft выпустила новый браузер под Windows 10 и macOS для всех желающих

iXBT.comвчера в 19:32

Microsoft Edge на движке Chromium доступен для загрузки и приносит массу улучшений

3DNews01:44

Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS

Коммерсантъвчера в 17:02

Microsoft поставила в браузер Edge «движок» от Chrome

Вести.Хайтеквчера в 09:55

Автор PC Gamer высказал мнение по поводу обновлённого Microsoft Edge

REGNUMвчера в 16:07

Microsoft выпускает браузер Edge на основе Chromium

ГЛАС.RUвчера в 04:04

Microsoft не будет заставлять пользователей переходить на новый браузер

Народные новости13 января в 11:31
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Политика

Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что в новом правительстве будут изменения.
NewInform 01:47
Происшествия

Человек погиб в результате обрушения породы в Оренбургской области

Газета.Ru вчера в 23:25
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

45-летний житель Кемеровской области открыл огонь в мировом суде Новокузнецка утром 16 января.
Газета.Ru 01:48
Политика

Путин предложил поправки в Конституцию России

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин подчеркнул, что острой необходимости в изменении самой Конституции РФ нет, поскольку потенциал действующего документа, принятого в 1993 году, "далеко не исчерпан".
Газета.Ru вчера в 08:27
Общество

Путин заявил о сложном демографическом периоде в России

По мнению главы российского государства Владимира Путина, одной из основных проблем России является демографическая, для решения которой не существует универсальной меры, пишет РБК.
Инфорос вчера в 04:58
Кино

Нижегородцы увидят премьеру фильма «Плохие парни навсегда»

Благодаря своим ролям в фильмах «Плохие парни» и «Плохие парни 2», Уилл Смит и Мартин Лоуренс, раньше знакомые зрителям в основном по ТВ-сериалам, завоевали признание любителей экшн-комедий и на большом экране.
Newsroom24 вчера в 02:41
Политика

Анатолий Вассерман раскрыл смысл отставки Дмитрия Медведева

Известный российский публицист и политолог Анатолий Вассерман связал отставку правительства с озвученными в Послании президента России Федеральному Собранию задачами по повышению социального обеспечения нуждающихся граждан.
Вестник Кавказа вчера в 23:37
Политика

Владимир Путин объяснил отставку правительства

Напомним, сразу по окончании оглашения послания президента Федеральному Собранию РФ глава кабинета министров Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства, сообщили «Новые Известия».
НовостиВолгограда.ру вчера в 09:46
Армия и оружие

Эксперт оценил угрозы Помпео «сдержать Россию» по примеру Ирана

Генерал Сулеймани был убит в результате атаки американского ударного беспилотника на территории Ирака, но на российской территории такая операция невозможна сугубо технически, отметил собеседник.
Взгляд.ру вчера в 04:14
Происшествия

Певцу Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки в кафе

Российская газета вчера в 04:31
Политика

Меркель призвала Европу к самостоятельности

По словам Меркель, нынешний уровень европейских расходов на оборону "само собой не является достаточным".
ТАСС вчера в 18:32
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области

Двое детей погибли и один пострадал при пожаре в частном доме в посёлке Большеворонежском в Иркутской области, Об этом 16 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
REGNUM вчера в 21:09
Политика

WP сообщил о желании Трампа встретиться с Путиным до своей инаугурации

Президент США Дональд Трамп хотел встретиться с российским президентом Владимиром Путиным еще до официального вступления в должность после победы на президентских выборах в 2016 году, сообщает газета Washington Post со ссылкой на отрывки из книги двух своих журналистов, которая поступит в продажу 21 января.
РИА Новости вчера в 22:58
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом

В результате столкновения двух автомобилей в Татищевском районе Саратовской области погибли четыре человека, ещё пятеро пострадали, передаёт Интерфакс со ссылкой на УГИБДД региона.
RT на русском 01:42
Экономика

В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами

Сбербанк впервые на российском рынке запустил онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт.
РБК вчера в 23:00
Кино

Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW

На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
КиноПоиск вчера в 03:10
Энергетика

Белоруссия начала поиск альтернатив российской нефти

Белоруссия отправила Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии коммерческие предложения по закупке нефти, сообщает телеканал "360".
Народные новости 14 января в 20:09
Футбол

Дзагоев охарактеризовал атакующий потенциал ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев в интервью "СЭ" прокомментировал слова главного тренера армейцев Виктора Гончаренко об его атакующем потенциале.
Газета.Ru 01:51
Футбол

Общий убыток клубов РПЛ составил 56 млн евро

На зарплаты футболистам клубы РПЛ потратили 527 млн евро — это шестой показатель в Европе.
Говорит Москва 00:34
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Политика

Путин обещал бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам

Выступая с посланием Федеральному собранию, президент Владимир Путин предложил подготовить и исполнить проект «Доступный интернет» – т. е. по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.
Ведомости вчера в 16:56
Происшествия

В Ульяновской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом

РИА Новости 00:19
Теннис

Рублёв вышел в полуфинал турнира в Аделаиде

Чемпионат 01:09
Общество

«Проект»: Мишустин скрыл элитную недвижимость на Рублевке. Она записана на «Российскую Федерацию»

Что еще известно: Ранее владельцами дома на Николиной горе в Росреестре были указаны супруги Мишустины, но сейчас они скрыты, пишет «Проект».
Snob.ru 01:59
Интернет

Google прекратит поддержку приложений для Chrome в июне 2022 года

В июне 2021 года Google прекратит поддержку API-интерфейсов NaCl, PNaCl и PPAPI и приложений Chrome в Chrome OS.
News.ru 02:11
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия вчера в 18:01
Футбол

Лунин перешёл в «Овьедо» на правах аренды

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин перешёл в «Овьедо» на правах аренды, сообщается на официальном сайте астурийского клуба.
Чемпионат вчера в 04:58
Недвижимость

Увеличение материнского капитала увеличит спрос на 6 млн кв. м жилья

Расширение программы материнского капитала увеличит спрос на рынке жилья на 6 млн кв. м. Об этом сообщает «РИА-Недвижимость» со ссылкой на пресс-службу ДОМ.РФ.
РБК 02:18
Политика

Источник в Кремле рассказал, какой пост займет Путин к 2024 году

Стоит ожидать, что в 2024 году президент России Владимир Путин возглавит правящую партию.
БИЗНЕС Online 01:45
Наука

ФМРТ сделали одновременно двоим

Финские ученые придумали метод двойного фМРТ-сканирования головного мозга.
N+1 14 января в 11:18
Как работают Яндекс.Новости?
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Chromium
Браузер
Веб-браузер с открытым исходным кодом, разрабатываемый сообществом The Chromium Authors, компанией Google и некоторыми другими компаниями. По утверждению разработчиков, Chromium предназначен для предоставления пользователям быстрого, безопасного и надёжного доступа в Интернет, а также удобной платформы для веб-приложений. На основе Chromium создан браузер Google Chrome, а также ряд других альтернативных веб-обозревателей.
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