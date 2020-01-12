Интернет
КоммерсантъMicrosoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS
Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge. Эта версия браузера теперь доступна для скачивания — через год после того, как компания объявила о планах перехода на Chromium.
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Microsoft не будет заставлять пользователей переходить на новый браузер
Народные новости13 января в 11:31
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