Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge. Эта версия браузера теперь доступна для скачивания — через год после того, как компания объявила о планах перехода на Chromium.

Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS

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