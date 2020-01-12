Интернет

КоммерсантъКоммерсантъMicrosoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS

Microsoft официально запускает свой новый браузер Edge Chromium как для Windows, так и для MacOS, передает The Verge. Эта версия браузера теперь доступна для скачивания — через год после того, как компания объявила о планах перехода на Chromium.
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Microsoft выпустила новый браузер под Windows 10 и macOS для всех желающих

iXBT.comвчера в 19:32

С сегодняшнего дня Microsoft начинает переводить пользователей на новый Edge на базе Chromium

3DNewsвчера в 03:03

Microsoft выпустила браузер Edge Chromium для Windows и macOS

Коммерсантъвчера в 17:02

Microsoft поставила в браузер Edge «движок» от Chrome

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Автор PC Gamer высказал мнение по поводу обновлённого Microsoft Edge

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Microsoft выпускает браузер Edge на основе Chromium

ГЛАС.RUвчера в 04:04

Microsoft не будет заставлять пользователей переходить на новый браузер

Народные новости13 января в 11:31
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Путин предложил Медведеву новую должность после отставки правительства

Президент России Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву новую должность после ухода в отставку всего правительства страны.
Мойка78 вчера в 08:48
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В Индонезии два острова ушли под воду из-за повышения уровня моря

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ЦСКА может опередить «Динамо» в борьбе за Соболева

Sports.ru вчера в 07:40
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США подписали первую часть торговой сделки с Китаем

REGNUM 00:15
Происшествия

В Ульяновской области в ДТП с автобусом пострадали 13 человек

В Ульяновской области автобус с пассажирами опрокинулся в кювет, в результате происшествия 13 человек получили травмы.
Газета.Ru 00:36
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе

РБК вчера в 22:48
Политика

Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию.
Ведомости вчера в 15:49
Политика

Кадыров проходит курс лечения, сообщил его пресс-секретарь

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проходит курс лечения, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Альви Каримов.
РИА Новости 00:05
Происшествия

Четыре человека погибли в результате аварии в Саратовской области

РЕН ТВ 00:32
Происшествия

Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ

В Москве двое неизвестных избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который ранее дал несколько интервью зарубежным изданиям.
Московский Комсомолец вчера в 06:56
Политика

В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России

Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России.
Lenta.ru 00:15
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском вчера в 21:09
Происшествия

СК ужесточил обвинение бизнесмену Бойко-Великому

Как сообщил ТАСС источник, близкий к следствию, в новое обвинение бизнесмену добавлена растрата при оформлении невозвратных кредитов на общую сумму около 23 млн рублей и $120 тыс.
ТАСС вчера в 19:02
Происшествия

Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной

РИА Новости вчера в 19:06
Происшествия

При обрушении породы на руднике под Оренбургом погиб рабочий

Один человек из числа рабочих погиб из-за обвала породы на руднике Гайского горно-обогатительного комбината в Оренбургском крае.
REGNUM 00:05
Гаджеты

Умные часы Fitbit получили функцию, которой нет даже в Apple Watch

Как сообщают источники, некоторые умные часы и трекеры активности компании Fitbit после обновления ПО получили новую функцию — определение уровня насыщения кислородом крови (SpO2).
iXBT.com вчера в 12:59
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru 14 января в 14:39
Политика

В России будет сформировано новое правительство

В России будет сформирован новый кабинет министров. В среду Владимир Путин предложил должность премьер-министра Михаилу Мишустину.
ТВ Центр вчера в 14:09
Политика

Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.
Взгляд.ру 00:22
Армия и оружие

Ракетный удар нанесли по военной базе США в Ираке

Мой Брянск 14 января в 22:10
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости вчера в 01:35
Политика

Трамп хотел встретиться с Путиным до инаугурации

Авторы книги пишут, что Трамп настолько желал встретиться с российским лидером, что прекратил беседу с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать дату встречи с Путиным, и может ли это случиться до инаугурации.
Политика Сегодня вчера в 23:56
Футбол

Алан Дзагоев: «Если думать только о втором месте, то ЦСКА перестанут бояться!»

Алан Дзагоев — о Гинере, Гончаренко и задачах ЦСКА Раньше в ЦСКА знали: если ведем 1:0, то обязательно победим — Вернувшись в состав армейцев в конце прошлого года, вы успели поиграть и ближе к атаке, и в опорной зоне.
Спорт-Экспресс вчера в 16:05
Политика

Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России

В качестве враждебных жестов в отношении Москвы со стороны Польши Разьны называет антироссийские санкции, о которых Польша постоянно говорит, блокирование газопровода "Северный поток — 2", а также снос памятников красноармейцам, противоречивший заключенному с Россией в 1994 году соглашению об охране мест памяти.
РИА Новости вчера в 21:27
Общество

В России вводят бесплатное горячее питание ученикам начальной школы

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Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в черном перце

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Экономика

В России впервые запущен сервис по онлайн-оплате квартир картами

Сбербанк впервые на российском рынке запустил онлайн-оплату жилой недвижимости, а также кладовых помещений и машино-мест с помощью банковских карт.
РБК вчера в 23:00
Здоровье

Минздрав РФ опроверг лишение пенсионеров высокотехнологичной медпомощи

Минздрав опроверг отказ от предоставления высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) пожилым людям, 12 января сообщила пресс-служба ведомства.
Красная весна 12 января в 23:59
Автоспорт

Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара», Каргинов остался лидером

Motorsport.com Россия вчера в 04:25
Общество

Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
Ведомости вчера в 05:18
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