Компания Microsoft планирует закрыть большинство магазинов по всему миру в рамках изменения стратегии розничных продаж. Об этом 26 июня сообщает CBS News.

Microsoft закроет большинство своих магазинов по всему миру

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