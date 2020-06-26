Общество
МонаВистаMicrosoft закроет большинство своих розничных магазинов
В рамках нового подхода к розничной торговле компания Microsoft закроет большинство своих розничных магазинов. Об этом сообщается на сайте корпорации.
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Общество
Похолодание надвигается на Ивановскую область к следующей неделе
Приближение холодного фронта жители Ивановской области почувствуют вечером в воскресенье.
Известно.ру 15:12
Общество
Техас снова установил антирекорд по числу зараженных коронавирусом
Даллас, США, 25 июня 2020, 06:06 — REGNUM В американском штате Техас выявили более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа за прошедшие сутки, сообщает служба здравоохранения штата.
REGNUM 24 июня в 23:06
Футбол
Божович: у «Крыльев Советов» отменили чистый гол
"Зенит" обыграл "Крылья Советов" благодаря дублю Дзюбы с пенальти Судьи отменили гол "Зенита" в матче с "Крыльями Советов" после видеопросмотра Стала известна посещаемость матча 24-го тура РПЛ "Зенит" – "Крылья Советов"
Metaratings 16:17
Кино
Робот впервые в истории кино сыграет главную роль в фильме
Впервые в истории кинематографа робот сыграет главную роль в научно-фантастическом боевике "b". Об этом сообщил продюсер проекта.
DailyShow.Ru 12:47
Общество
Названо количество доз вакцины для формирования иммунитета к COVID-19
Для формирования в России коллективного иммунитета к коронавирусу понадобится порядка 70 миллионов доз вакцины, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Ринат Максютов в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 20:21
Здоровье
Онколог рассказал об опасности рафинированного подсолнечного масла
Рафинированное подсолнечное масло повышает риск развития онкологических заболеваний.
UfaTime.ru 09:55
Наука
Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Lenta.ru вчера в 22:50
Здоровье
В Евросоюзе одобрили первый препарат для лечения COVID-19
В Евросоюзе одобрили первый препарат для лечения COVID-19.
Piter.tv 13:24
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 13:24
Общество
Бари Алибасов переехал из наркологической клиники в психиатрическую
Российский продюсер Бари Алибасов переехал из наркологической клиники в психиатрическую. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 11:54
Общество
ПФР разъяснил условия получения 3 тысяч рублей доплаты к пенсии
Новые условия индексации социальных выплат будут введены Пенсионным фондом России (ПФР) с 1 июля текущего года.
Политическая Экспертиза 10:04
Политика
В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата
Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
Известия 15:25
Армия и оружие
Су-30 подняли для перехвата самолетов-разведчиков США над Черным морем
Газета.Ru 16:59
Общество
Названы тревожные симптомы при вакцинации от коронавируса
В середине июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в ближайшие две недели будет готова к клиническим испытаниям вакцина от коронавируса, созданная научным центром "Вектор".
РИА Новости 20:50
Общество
Россиянин Сергей Медведев признал вину в киберпреступлениях в суде США
Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
RT на русском 17:52
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в связи с решением Вашингтона сократить военный контингент в ФРГ с 35 до 25 тысяч человек нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США уже не будут исполнять роль мирового лидера.
Российская газета 21:23
Политика
Прокурор не согласился расследовать версию с истребителем по делу MH17
Версия, что пассажирский Boeing, летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом военным истребителем, недостаточно состоятельна, чтобы расследовать ее дополнительно.
РБК 14:29
Экономика
Золотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Московскую биржу
На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России).
Ведомости вчера в 12:08
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК вчера в 18:03
Экономика
Путин поручил повысить продолжительность жизни на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни на Дальнем Востоке не менее, чем на 5 лет, а также снижение смертности трудоспособного населения не менее, чем на 35%.
РИА Новости 10:29
Космос
NASA объявило конкурс на создание лунного туалета
К участию в конкурсе допускаются жители любого государства. При этом возраст граждан не имеет значения. Главный приз – 20 000 долларов.
Evo-rus.com 08:22
Происшествия
В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек
Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК 00:56
Культура
Новая книга Джорджа Мартина «Ветра зимы» выйдет в 2021 году
Псковское агентство информации вчера в 02:25