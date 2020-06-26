В рамках нового подхода к розничной торговле компания Microsoft закроет большинство своих розничных магазинов. Об этом сообщается на сайте корпорации.

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