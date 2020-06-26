Общество

МонаВистаМонаВистаMicrosoft закроет большинство своих розничных магазинов

В рамках нового подхода к розничной торговле компания Microsoft закроет большинство своих розничных магазинов. Об этом сообщается на сайте корпорации.
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Microsoft анонсировала закрытие всех розничных магазинов

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Microsoft навсегда закроет все магазины по всему миру

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Microsoft закрывает оффлайн магазины

Газета.Ru11:51

Microsoft закроет все свои розничные магазины

Интерфакс11:50

Microsoft закроет большинство розничных магазинов

Ведомости11:19
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Приближение холодного фронта жители Ивановской области почувствуют вечером в воскресенье.
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В Евросоюзе одобрили первый препарат для лечения COVID-19.
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Новые условия индексации социальных выплат будут введены Пенсионным фондом России (ПФР) с 1 июля текущего года.
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В конгрессе США проголосовали за создание 51-го штата

Палата представителей конгресса США в пятницу, 26 июня, проголосовала за предоставление столичному округу Колумбия статуса штата.
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Россиянин Сергей Медведев, обвиняемый в США в причастности к транснациональной преступной организации, признал себя виновным в окружном суде Невады.
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в связи с решением Вашингтона сократить военный контингент в ФРГ с 35 до 25 тысяч человек нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США уже не будут исполнять роль мирового лидера.
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Версия, что пассажирский Boeing, летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом военным истребителем, недостаточно состоятельна, чтобы расследовать ее дополнительно.
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Золотодобывающая компания Petropavlovsk вышла на Московскую биржу

На Московской бирже 25 июня начался вторичный листинг золотодобывающей компании Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России).
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