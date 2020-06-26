Общество

МонаВистаМонаВистаMicrosoft закроет большинство своих розничных магазинов

В рамках нового подхода к розничной торговле компания Microsoft закроет большинство своих розничных магазинов. Об этом сообщается на сайте корпорации.
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Microsoft анонсировала закрытие всех розничных магазинов

РБКвчера в 15:47

Microsoft навсегда закроет все магазины по всему миру

Вести.Ruвчера в 13:22

Microsoft закрывает оффлайн магазины

Газета.Ruвчера в 11:51

Microsoft закроет все свои физические магазины и переведет торговлю в онлайн

ТАССвчера в 13:06

Компания Microsoft закроет все свои розничные магазины

Эхо Москвывчера в 13:06

Microsoft закроет все свои розничные магазины

Интерфаксвчера в 11:50

Microsoft закроет большинство розничных магазинов

Ведомостивчера в 11:19
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Общество

Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России

Комментируя прогноз Щелканова, глава отделения микробиологии латентных инфекций НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев заявил, что в Россию вряд ли придет вторая волна коронавируса, так как государство прекратило регулярное и чартерное сообщение с другими странами.
РИА Новости вчера в 12:10
3,1K
Общество

Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет

Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет.
РИА Новости вчера в 17:56
2,8K
Общество

Суд приговорил Кирилла Серебренникова к 3 годам условно

Мещанский районный суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к 3 годам заключения условно за мошенничество и хищение почти 129 миллионов рублей.
Российская газета вчера в 09:53
2,3K
Политика

Посольство России сообщило об угрозах после публикации NYT о талибах

Сотрудникам посольств России в Вашингтоне и Лондоне начали поступать угрозы после публикации New York Times (NYT) о якобы объявлении Россией награды за убийство военных США в Афганистане.
РБК вчера в 23:04
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Финансы

Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
Российская газета 24 июня в 23:00
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Здоровье

Ирина Гехт рассказала, когда коронавирус уйдет из Челябинской области

Как сообщила Ирина Гехт в эфире программы «Разворот» на «Челябинском эхе», новые случаи заболевания коронавирусом будут фиксировать в регионе до тех пор, пока не появится вакцина и не сформируется определенное число жителей с иммунитетом к COVID-19.
Эхо Москвы в Челябинске вчера в 09:40
9
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева с дочерью устроили фотосессию в купальниках

Телеведущая Лера Кудрявцева уехала отдыхать с маленькой дочерью Машей в Адлер.
НТВ вчера в 06:07
13
Политика

Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

По мнению депутата, наличие тайного меморандума доказывают слова главы социального комитета Рады и представителя фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой.
РБК 02:10
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Экономика

Путин объявил о новой ставке НДФЛ и повторных выплатах на детей

Президент Владимир Путин за неделю до голосования по поправкам в Конституцию обратился с обращением к россиянам, в котором объявил о повышении ставки подоходного налога для граждан с высокими зарплатами и повторении разовых выплат 10 тыс. руб. для семей с детьми до 16 лет.
РБК 23 июня в 17:28
3,3K
Общество

Coca-Cola приостанавливает рекламу в соцсетях из-за «расизма»

Американская корпорация Coca-Cola на месяц приостанавливает рекламу в социальных сетях в знак протеста против отсутствия регулирования появляющихся публикаций «расистского» характера, заявил генеральный директор компании Джеймс Куинси.
RT на русском 00:30
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Происшествия

Оправдан мужчина, признавшийся в насилии над полуторагодовалой дочкой

В Татарстане суд оправдал 27-летнего мужчину, признавшегося в сексуальном насилии над полуторагодовалой дочерью.
Вести.Ru вчера в 12:04
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Общество

Россияне получат дополнительные выплаты от ПФР на детей до 16 лет

Россияне в июле смогут получить пособие на детей до 16 лет в размере 10 тыс. рублей.
Политическая Экспертиза 24 июня в 09:28
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Политика

Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму

Газета.Ru 25 июня в 11:21
1,6K
Энергетика

ФАС предложила отменить запрет на импорт бензина

Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен Ханян в интервью "Интерфаксу" рассказал, что ведомство предложило обсудить отмену запрета на ввоз в Россию бензина из других стран.
Газета.Ru 25 июня в 12:48
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Здоровье

Против боли и простуды: пять лекарственных трав, которые вы пьете неправильно

Прежде чем вы прочитаете дальше, запомните: лекарственные травы — не замена лекарств, если что-то вам рекомендовал врач — обсудите возможность фитотерапии с ним, не занимайтесь самолечением.
НГС вчера в 22:00
Общество

С 1 июля в России активируют ряд изменений для водителей

С 1 июля в России вступит в силу ряд нововведений для автомобилистов.
Газета.Ru вчера в 04:19
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Общество

В Калининградской области 27 июня запрещено продавать спиртное

В День молодёжи, который отмечается в субботу, 27 июня 2020 года, в Калининградской области запрещена розничная торговля алкоголем.
Русский Запад вчера в 10:34
19
Технологии

В Google Play обнаружили 47 приложений и игр с троянами

По словам представителей компании Avast, на страницах интернет-магазина Google Play было размещено 47 приложений и компьютерных игр с троянскими вирусными программами HiddenAds.
Goroday.ru вчера в 17:42
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата самолётов США над Чёрным морем

Как заявили в Минобороны, 26 июня силы ПВО зафиксировали действия американских самолётов-разведчиков над нейтральными водами Чёрного моря, после чего было осуществлено их сопровождение российским истребителем.
RT на русском 01:16
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Футбол

ФК «Сочи» выступил с заявлением о матче с «Ростовом»

В пятницу вечером - буквально перед самым началом выездного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги в Грозном против "Ахмата" - футбольный клуб выступил с официальным заявлением по поводу предыдущего скандального матча с "Ростовом".
Российская газета вчера в 11:24
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Здоровье

За сутки в Узбекистане выявлено 262 случая COVID-19

Ташкент, 27 июня 2020, 08:57 — REGNUM В Узбекистане за сутки выявили выявлено 262 случая COVID-19.
REGNUM 01:57
Здоровье

Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла

Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости вчера в 03:41
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Наука

Ученые из Италии заявили, что коронавирус не передается комарами

REGNUM вчера в 13:23
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Происшествия

На Колыме медведь загрыз геолога

Медведь напал на геолога в Омсукчанском округе Колымы, мужчина погиб, следователи вылетели на вертолете к месту инцидента, сообщает в субботу УМВД России по региону.
РИА Новости 02:01
Происшествия

На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года

РИА Новости вчера в 23:06
7
Политика

Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях

Ведущий научный сотрудник института русского языка имени Виноградова РАН, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях.
Lenta.ru вчера в 14:01
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Происшествия

Появилось видео с разбившим машину ФСО перед Парадом Победы солдатом

Вести.Ru вчера в 01:50
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Футбол

Божович: у «Крыльев Советов» отменили чистый гол

"Зенит" обыграл "Крылья Советов" благодаря дублю Дзюбы с пенальти Судьи отменили гол "Зенита" в матче с "Крыльями Советов" после видеопросмотра Стала известна посещаемость матча 24-го тура РПЛ "Зенит" – "Крылья Советов"
Metaratings вчера в 16:17
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым и его население Украине

Утро.ru вчера в 11:28
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Космос

NASA, ЕSА и JAXA покажут последствия COVID-19 из космоса

В NASA разработали инструмент, позволяющий со спутника наблюдать за последствиями распространения коронавируса по Земле.
Evo-rus.com 25 июня в 12:54
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