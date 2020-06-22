Технологии

КоммерсантъКоммерсантъMicrosoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. Mixer не смог выдержать конкуренции с популярным аналогичным сервисом Twitch и закроется 22 июля.
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Microsoft закроет Mixer 22 июля

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Microsoft объявила о закрытии Mixer и партнёрстве с Facebook

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