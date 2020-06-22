Технологии
КоммерсантъMicrosoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. Mixer не смог выдержать конкуренции с популярным аналогичным сервисом Twitch и закроется 22 июля.
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Происшествия
Прокуратура инициировала проверку по факту утечки топлива в Якутии
Газета.Ru вчера в 21:23
Спорт
30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов
Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Технологии
Google начнет проверять достоверность изображений в разделе «Картинки»
Компания Google сообщила, что начнет проверять достоверность изображений, выдаваемых при поиске в разделе "Картинки".
РИА Новости 18:35
Наука
В поисках темной материи астрономы обнаружили аксионы
Для поиска следов воздействия на обычную материю слабо взаимодействующих массивных частиц астрономы используют проект XENON1T.
Pravda.Ru 03:34
Энергетика
Оптовая цена Аи-95 снижается на биржевых торгах на 1,15%
Цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в понедельник снизилась на 1,15%, до 56,54 тыс. рублей за тонну, следует из данных торгов.
ТАСС 07:33
Шоу-бизнес
Семейная пара Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Москва, 22 июня 2020, 17:38 — REGNUM Актёр и шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о своём разводе после восьми лет брака.
REGNUM 10:38
Экономика
«Ведомости» раскрыли параметры налогового маневра для IT-отрасли
В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра для IT-отрасли, разработать которые поручил президент Владимир Путин, сообщили источники газеты «Ведомости».
Коммерсантъ вчера в 21:59
Общество
В МВД сообщили о влиянии защитных масок на систему распознавания лиц
На распознавание лиц при помощи камер видеонаблюдения не влияет ношение защитных масок.
РБК 21:08
Гаджеты
Apple представила операционную систему iOS 14
RT на русском 15:07
Общество
Эксперт прогнозирует снижение смертности от коронавируса в России
Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что к концу июля число ежедневно фиксируемых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в России снизится в несколько раз.
RT на русском 20:34
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 июня
С 23 июня в Москве окончательно откроются рестораны, кафе и фитнес-центры, которые были закрыты три месяца.
РБК 01:03
Политика
Статья Путина о ВОВ подтвердила позицию РФ по Курилам
Президент России Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне, посвященную 75-летию победы над Германией.
ПолитРоссия 12:39
Наука
Найдено самое большое яйцо эпохи динозавров
Чилийские ученые обнаружили на острове Сеймур у побережья Антарктиды яйцо массой 6,5 кг и длиной почти 30 см. Оно принадлежало морскому пресмыкающемуся мозазавру, жившему на Земле 82−66 млн лет назад.
Дилетант 05:27
Футбол
Брянское «Динамо» отказалось от экс-вратаря «Спартака» и просматривает защитника «Урала»
Как и анонсировал Matchtv.ru, в расположение брянского «Динамо» прибыл защитник «Урала» и юношеской сборной России Никита Чистяков.
Матч ТВ 17:27
Кино
Умер режиссер «Призрака оперы», «Бэтмена и Робина» Джоэл Шумахер
Не стало американского кинорежиссера и сценариста Джоэла Шумахера. Мужчина скончался в возрасте 80 лет 22 июня.
Вести.Ru 14:55
Кино
Вышел новый трейлер шпионского фильма «King’s man: Начало»
Культуромания 03:01
Политика
Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый президентский срок в случае принятия соответствующий поправки в Конституцию.
Вести Татарстан вчера в 08:46
Политика
Воробьев объяснил значение поправок в Конституцию
Принятие поправок в Конституцию означает не только стабильность и развитие экономики, но и «защищенность от непредсказуемых шараханий и событий», заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 15:01
Экономика
Счетная палата выявила миллиардные нарушения при реализации госпрограмм
"Оба ведомства в отчетном году не обошлись без нарушений и недостатков", - говорится в заключении Счетной палаты и это самая корректная из возможных формулировок.
Газета.Ru 13:31
Происшествия
В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в стрельбе по людям.
Известия 09:51
Общество
Голикова предупредила о продлении масочного режима до осени
Масочный режим в России будет действовать и осенью - предупредила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
Газета.Ru 14:01
Космос
Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца
TV BRICS вчера в 06:28
Футбол
Гендиректор «Уфы» высказался о ситуации с коронавирусом в команде
Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.
RT на русском 18:04
Экономика
Голикова считает средний доход граждан РФ маленьким
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что средний доход россиян в годовом выражении является маленьким, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:26
Происшествия
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар
На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
Газета.Ru 12:36
Экономика
Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса
Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 05:27