Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. Mixer не смог выдержать конкуренции с популярным аналогичным сервисом Twitch и закроется 22 июля.

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Происшествия В Орловской области найден колодец, куда нацисты сбрасывали детей Следователи обнаружили в Орловской области колодец, куда нацисты сбрасывали детей из концлагеря в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. 16

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