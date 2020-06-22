Технологии
КоммерсантъMicrosoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. Mixer не смог выдержать конкуренции с популярным аналогичным сервисом Twitch и закроется 22 июля.
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Рассекретили документы о первых днях Великой Отечественной войны
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The Last Of Us Part II получила 4,5 балла в PlayStation Store
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«Медленный яд»: профессор Ковальков перечислил самые вредные продукты
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Evo-rus.com 15:56
Общество
Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:26
Происшествия
В Орловской области найден колодец, куда нацисты сбрасывали детей
Следователи обнаружили в Орловской области колодец, куда нацисты сбрасывали детей из концлагеря в годы Великой Отечественной войны, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Общественное телевидение России 08:40
Армия и оружие
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции
Инцидент, который произошел между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, — это иллюстрация смерти мозга НАТО.
РБК 16:47
Наука
В Сибири нашли следы одной из крупнейших катастроф в истории Земли
Американские исследователи прибыли в Сибирь для восстановления картины крупного вымирания живых существ в истории нашей планеты – пермско-триасового.
Российская Действительность 19 июня в 15:52
Общество
В Москве за сутки умерли 26 пациентов с коронавирусом
Еще 26 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
ТАСС 15:41
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила атаку рядом с базой Хмеймим
Коммерсантъ 16:55
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Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Общество
Россиянам обещают новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей
Напомним, многие россияне уже получили единовременную выплату на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Кавказ Пост 10:10
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 23:06
Космос
Россия разрабатывает схему первой миссии по высадке на Луну
Невские Новости 16:25
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева отправилась на отдых в Адлер
Телеведущая с дочерью остановилась в пансионате "Южное взморье", куда в детстве приезжала вместе с мамой Лера Кудрявцева поделилась в Instagram видеороликом, как вместе с полуторагодовалой Машей отправилась на отдых к Чёрному морю.
Inc-news.ru 15:38
Кино
Apple показал тизер сериала по романам Айзека Азимова
На Всемирной конференции разработчиков Apple представила новый проект для своей стриминговой платформы Apple TV Plus — сериал «Основание», основанный на научно-фантастических романах Айзека Азимова.
Афиша Daily 16:03
Музыка
Победы на «Евровидении-2008» лишили Диму Билана
Сама же Лорак очень обрадовалась запоздалой онлайн-победе и разместила в своем Instagram-аккаунте итоговую таблицу, сопроводив текстом о том, что очень рада получить подобные новости из Европы.
Live24 05:31
Происшествия
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
Авто
В Беларуси начали собирать автомобили Changan
AvtoVolgograda.ru вчера в 10:05
Культура
Ширвиндт объяснил уход Добронравова из Театра сатиры
Худрук московского Театра сатиры Александр Ширвиндт назвал Федора Добронравова "свободным художником" и рассказал о причине его ухода из труппы.
Народные новости 09:19
Экономика
Московская биржа запускает вечерние торги акциями
Тестирование вечерней торговой сессии на рынке акций начали 2 марта. Изначально Мосбиржа намеревалась запустить вечерние торги в конце мая.
Вести.Ru 10:42
Происшествия
В массовой аварии на КАД в Петербурге погиб человек
На кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием семи автомобилей, в результате погиб человек.
РБК 14:50
Общество
На МКС прекратили поиск источника бензола после отказа прибора
В NASA ранее сообщали о прекращении воздухообмена между российским и американским сегментами космической станции для поиска источника бензола.
RT на русском 17:57
Политика
Путин приехал в главный храм Минобороны
Президент России Владимир Путин приехал в парк "Патриот" с визитом в патриарший собор Воскресения Христова, главный храм Вооруженных сил России.
Газета.Ru 02:59
Гаджеты
Apple отказалась от процессоров Intel в компьютерах Mac
Apple отказалась от процессоров Intel в своих компьютерах.
Российская газета 15:40
Общество
Вакцина от коронавируса защитит организм на два года
Вакцина, созданная Минобороны России совместно с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от вирусной инфекции как минимум в течение двух лет.
ДЕЛА.ru 06:39
Спорт
Dendi: «Я не знаю, что там Nix еще умеет в этой игре, кроме как бить крипов»
Cyber.sports.ru 12:48
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости вчера в 07:40