Технологии

КоммерсантъКоммерсантъMicrosoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming. Mixer не смог выдержать конкуренции с популярным аналогичным сервисом Twitch и закроется 22 июля.
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Twitch лишился конкуренции — Microsoft решила закрыть Mixer

Городской портал Новый Нижний16:00

Microsoft объявила о закрытии Mixer и партнёрстве с Facebook

Игромания.ру14:48

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Коммерсантъ15:18

Microsoft закроет Mixer 22 июля

Cyber.sports.ru14:47

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

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Принадлежащая Microsoft стриминговая платформа Mixer прекратит работу 22 июля

ТАСС19:59

Shroud о закрытии Mixer: «Теперь мне нужно обдумать следующие шаги»

CyberSport.ru18:00
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Новый умеренно-гибридный двигатель заимствован у гибридных версий Fiesta, Puma и Kuga.
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Зеленский заявил, что еще не решил, верить ли Путину

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Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем.
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Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП.
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Общество

Жителям Башкирии сообщили, как оплатят 24 июня

В Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения РБ со ссылкой на Минтруда РФ сообщили, что за 24 июня работникам должны заплатить столько же, как если бы они отработали этот день полностью.
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Глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Андрей Клишас объяснил необходимость поправки в Конституцию РФ, «обнуляющую» предыдущие президентские сроки Владимира Путина.
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Лера Кудрявцева с дочерью отдыхает в Адлере

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Opel показал новый Mokka на видео

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«Аталанта» объявила о выкупе Пашалича у «Челси»

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Уникальный для Алтайского края Центр ядерной медицины (центр позитронно-эмиссионной томографии, ПЭТ-центр) в Барнауле начал работу с понедельника - в медучреждении прошло техническое открытие.
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Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

В декабре большинство банков анонсировали взимание комиссий за переводы через систему быстрых переводов.
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Под ударом оказался и украинский футбол: сразу в нескольких командах были выявлены заболевшие.
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Бывший министр транспорта и инфраструктуры Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Украина никогда не сможет победить Россию в случае войны.
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Еще 71 человек заразился коронавирусом в Забайкальском крае

В Забайкальском крае за минувшие сутки выявили 71 новый случай заражения коронавирусом.
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При выполнении задач по ликвидации бронетехники противника были задействованы высокоточные противотанковые комплексы «Корнет-Э».
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Учёные насчитали в Млечном пути 6 млрд «близнецов» Земли

Эксперты установили, что в нашем Млечном пути существует 6 млрд планет, потенциально пригодных для жизни.
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На российской антарктической станции Мирный произошел пожар.
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Кике Сетьен: «Все мы видели, что произошло на матче „Реала“»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал судейство в матче между мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад» (2:1), в котором арбитр принял спорные решения после просмотра ВАР.
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