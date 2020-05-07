Игры
Российская газетаMicrosoft запустила лавину мощных игровых трейлеров для нового Xbox
Компания Microsoft провела онлайн-мероприятие Inside Xbox, на котором представила новые трейлеры для игр, которые выйдут на грядущей консоли Xbox Series X. В начале ведущие презентации несколько раз акцентировали внимание зрителей на том, что все студии сейчас из-за эпидемиологической обстановки разрабатывают игры удаленно, и призвали всех оставаться дома ради общей безопасности.
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