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KM.ru
KM.ru

Microsoft заявил об атаках российских хакеров на 200 организаций США

Более 200 американских организаций подверглись атакам хакеров в преддверии выборов президента США. Об этом сообщила компания Microsoft, возложив ответственность за данные действия на граждан России, Китая и Ирана, пишет "Интерфакс".В источнике
С чего всё началось
«В последние недели Microsoft зарегистрировала кибератаки против людей и организаций, задействованных в предстоящих президентских выборах, включая безуспешные атаки на людей, связанных со штабами Трампа и Байдена»,— говорится в блоге
 вице-президента Microsoft по безопасности пользователей Тома Берта.
Коммерсантъ19:30
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Lenta.ru

Microsoft обвинила российских хакеров в попытке взлома штабов Трампа и Байдена

Lenta.ruвчера в 16:00
Коммерсантъ

Microsoft обвинила российских, китайских и иранских хакеров во вмешательстве в выборы США

Коммерсантъ19:30
Интерфакс

Microsoft сообщила об атаках российских хакеров на 200 организаций

Интерфаксвчера в 16:33
ТАСС

В администрации США разделяют утверждения Microsoft о вмешательстве хакеров из РФ в выборы

ТАСС22:10
РБК

Microsoft обнаружила кибератаки на выборы в США из России, Китая и Ирана

РБКвчера в 15:52
РИА Новости

Microsoft обвинила российских хакеров в атаках на штабы Трампа и Байдена

РИА Новостивчера в 15:35
Газета.Ru

Microsoft обвинила хакеров из России в кибератаках против штабов Трампа и Байдена

Газета.Ruвчера в 15:17

МВД готовит запрос ФРГ по ситуации с Навальным

После сообщений о выходе Алексея Навального из комы МВД России готовит дополнительный запрос Германии об оказании правовой помощи, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
РИА Новости01:36
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