Более 200 американских организаций подверглись атакам хакеров в преддверии выборов президента США. Об этом сообщила компания Microsoft, возложив ответственность за данные действия на граждан России, Китая и Ирана, пишет "Интерфакс".

С чего всё началось «В последние недели Microsoft зарегистрировала кибератаки против людей и организаций, задействованных в предстоящих президентских выборах, включая безуспешные атаки на людей, связанных со штабами Трампа и Байдена»,— говорится в блоге вице-президента Microsoft по безопасности пользователей Тома Берта. Коммерсантъ 19:30