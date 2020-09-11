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KM.ru
KM.ru

Microsoft заявил об атаках российских хакеров на 200 организаций США

Более 200 американских организаций подверглись атакам хакеров в преддверии выборов президента США. Об этом сообщила компания Microsoft, возложив ответственность за данные действия на граждан России, Китая и Ирана, пишет "Интерфакс".В источнике
С чего всё началось
«В последние недели Microsoft зарегистрировала кибератаки против людей и организаций, задействованных в предстоящих президентских выборах, включая безуспешные атаки на людей, связанных со штабами Трампа и Байдена»,— говорится в блоге
 вице-президента Microsoft по безопасности пользователей Тома Берта.
Коммерсантъ19:30
Подробнее о событии
ТАСС

В администрации США разделяют утверждения Microsoft о вмешательстве хакеров из РФ в выборы

ТАСС22:10
Коммерсантъ

Microsoft обвинила российских, китайских и иранских хакеров во вмешательстве в выборы США

Коммерсантъ19:30
Интерфакс

Microsoft сообщила об атаках российских хакеров на 200 организаций

Интерфаксвчера в 16:33
Эхо Москвы

Microsoft обвинила хакеров из России, Китая и Ирана в попытках вмешаться в американские выборы

Эхо Москвы18:07
РБК

Microsoft обнаружила кибератаки на выборы в США из России, Китая и Ирана

РБКвчера в 15:52
РИА Новости

Microsoft обвинила российских хакеров в атаках на штабы Трампа и Байдена

РИА Новостивчера в 15:35
Газета.Ru

Microsoft обвинила хакеров из России в кибератаках против штабов Трампа и Байдена

Газета.Ruвчера в 15:17

Путин отказался от проведения прямой линии в этом году

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году традиционная прямая линия с российским лидером не состоится из-за вызванных коронавирусом COVID-19 обстоятельств.
Путин отказался от проведения прямой линии в этом году
Ридус9 сентября в 02:30
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В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
RT на русском00:08
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ЦИК предупредила о возможной ликвидации партии племянника Путина

Центральная избирательная комиссия предупредила о возможной ликвидации четырех политических партий, среди которых "Народ против коррупции" двоюродного племянника президента России Романа Путина.
РИА Новости02:40
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Apple может готовить складной iPhone

Проссер добавил, что нынешний прототип складного iPhone от Apple не имеет выемки, но имеет «крошечную бровь» над дисплеем, на котором размещается Face ID и ряд других датчиков.
ITZine.ru00:52

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Путин призвал продолжать адресную поддержку потерявших работу россиян

Ситуация на рынке труда остается напряженной, нужно продолжать адресную поддержку людей, которые остаются без работы, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Ведомостивчера в 07:37
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Минздрав РФ утвердил правила посещения пациентов в реанимации

Министерство здравоохранения РФ утвердило правила, по которым пациентов в отделениях интенсивной терапии смогут посещать друзья и близкие, следует из приказа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Octagon.Media00:50

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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