Microsoft заявил об атаках российских хакеров на 200 организаций США
Более 200 американских организаций подверглись атакам хакеров в преддверии выборов президента США. Об этом сообщила компания Microsoft, возложив ответственность за данные действия на граждан России, Китая и Ирана, пишет "Интерфакс".В источнике
С чего всё началось
«В последние недели Microsoft зарегистрировала кибератаки против людей и организаций, задействованных в предстоящих президентских выборах, включая безуспешные атаки на людей, связанных со штабами Трампа и Байдена»,— говорится в блоге
вице-президента Microsoft по безопасности пользователей Тома Берта.
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Microsoft обвинила хакеров из России в кибератаках против штабов Трампа и Байдена
Газета.Ruвчера в 15:17